Владелец Česká spořitelna купит за 169 миллиардов крон долю в третьем по величине банке Польши

Santander также продаст австрийскому банку половину доли в своем польском подразделении по управлению активами Santander TFI за 200 миллионов евро (5 миллиардов крон).



Это одна из крупнейших сделок в европейском банковском секторе за последние годы. Santander и Erste также объявили о стратегическом сотрудничестве с целью использования опыта и присутствия в сфере корпоративного и инвестиционного банкинга и предоставления Erste доступа к глобальным платежным платформам Santander.



Ожидается, что сделка будет завершена в конце этого года.



Благодаря этому приобретению Erste получит доступ к одному из самых быстрорастущих и прибыльных банковских рынков в Европе.



Santander имеет в Польше около 7,5 миллиона клиентов и рыночную долю около 8%. Erste Group имеет около 2 000 филиалов в семи странах. Она обслуживает в общей сложности 16 миллионов клиентов и входит в число крупнейших банков в Центральной и Восточной Европе.