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Владелец Česká spořitelna купит за 169 миллиардов крон долю в третьем по величине банке Польши
8 мая 2025
16:30
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Австрийский Erste Group Bank, который, помимо прочего, владеет Česká spořitelna, расширяется на польском рынке. Крупнейший австрийский банк договорился с испанским Santander о покупке 49-процентной доли в его подразделении Santander Bank Polska, которое является третьим по величине банком в стране. Покупная цена составляет 6,8 миллиарда евро (169,3 миллиарда крон).
Santander также продаст австрийскому банку половину доли в своем польском подразделении по управлению активами Santander TFI за 200 миллионов евро (5 миллиардов крон).
Это одна из крупнейших сделок в европейском банковском секторе за последние годы. Santander и Erste также объявили о стратегическом сотрудничестве с целью использования опыта и присутствия в сфере корпоративного и инвестиционного банкинга и предоставления Erste доступа к глобальным платежным платформам Santander.
Ожидается, что сделка будет завершена в конце этого года.
Благодаря этому приобретению Erste получит доступ к одному из самых быстрорастущих и прибыльных банковских рынков в Европе.
Santander имеет в Польше около 7,5 миллиона клиентов и рыночную долю около 8%. Erste Group имеет около 2 000 филиалов в семи странах. Она обслуживает в общей сложности 16 миллионов клиентов и входит в число крупнейших банков в Центральной и Восточной Европе.
Это одна из крупнейших сделок в европейском банковском секторе за последние годы. Santander и Erste также объявили о стратегическом сотрудничестве с целью использования опыта и присутствия в сфере корпоративного и инвестиционного банкинга и предоставления Erste доступа к глобальным платежным платформам Santander.
Ожидается, что сделка будет завершена в конце этого года.
Благодаря этому приобретению Erste получит доступ к одному из самых быстрорастущих и прибыльных банковских рынков в Европе.
Santander имеет в Польше около 7,5 миллиона клиентов и рыночную долю около 8%. Erste Group имеет около 2 000 филиалов в семи странах. Она обслуживает в общей сложности 16 миллионов клиентов и входит в число крупнейших банков в Центральной и Восточной Европе.