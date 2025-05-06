У миллиардера Пражака появился новый партнер в проекте после ухода российских олигархов

Новости 420on 6 мая 2025 12:00 748

Спустя три года после быстрого ухода российских миллиардеров из элитного девелоперского проекта Oaks Prague у проекта появился новый миноритарный совладелец, скрывающийся за кипрской компанией. Контрольный пакет акций остается у группы Kaprain Карела Пражака.