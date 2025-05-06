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У миллиардера Пражака появился новый партнер в проекте после ухода российских олигархов
6 мая 2025
12:00
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Спустя три года после быстрого ухода российских миллиардеров из элитного девелоперского проекта Oaks Prague у проекта появился новый миноритарный совладелец, скрывающийся за кипрской компанией. Контрольный пакет акций остается у группы Kaprain Карела Пражака.
В элитный девелоперский проект Oaks Prague в городе Небренцы вошел новый совладелец. Мажоритарным владельцем остается группа Kaprain миллиардера Карела Пражака. Новым партнером в проекте стала кипрская компания Mendolay, представленная менеджером Петром Гавличеком.
В прошлом Гавличек занимал руководящие должности в группе PPF, к которой ранее был близок и Пражак.
«Мы следим за Oaks Prague и считаем его интересным инвестиционным проектом. Поэтому мы рады воспользоваться возможностью стать его миноритарным совладельцем», — сообщил SZ Byznys медиапредставитель нового инвестора Петр Соукуп.
Девелоперский проект в районе Прага-Восток изначально принадлежал через сеть компаний из налоговых гаваней российским олигархам Александру Абрамову и Александру Фролову, владельцам сталелитейного холдинга Evraz. Через три месяца после вторжения России в Украину проект у российских миллиардеров перешла чешская фирма Eurocapital адвоката и инвестора Богумила Коутника.
Однако вся сделка была более сложной. Этот крупный проект в Центральной Чехии стал частью более масштабной операции, которая, с одной стороны, позволила российским олигархам быстро уйти из Чехии, а с другой — чешской группе PPF элегантно выйти из части своего тогдашнего бизнеса в России.
Чешская компания PPF владела в Москве 130 гектарами прибыльной земли под строительство квартир. И так же, как российские бизнесмены в то время стремились быстро уйти из Чехии, PPF стремилась к тому же в обратном направлении. Новыми владельцами земельных участков PPF в Москве стали никто иные, как Абрамов и Фролов.
Однако проект Oaks Prague не закончился на PPF, а через упомянутого Богумила Коутника его мажоритарным владельцем стала группа Kaprain Карела Пражака. В то время миллиардер еще считался близким союзником PPF. Передача московских земельных участков от PPF в империю Абрамова и Фролова и, наоборот, проекта Oaks Prague в руки Пражака произошла в августе 2022 года практически за одну неделю.
Предприниматель Богумил Коутник как посредник в сложной сделке с Oaks Prague до этого года оставался миноритарным владельцем. Теперь он перешел в руки упомянутой кипрской компании Mendolay. Кто является ее конечным владельцем, ее представитель не ответил.
Масштабный проект Oaks Prague, включающий сотни квартир, домов и вилл, был начат в прошлом десятилетии. На сайте проекта все еще доступны некоторые свободные дома и квартиры. Например, один из свободных семейных домов имеет цену 42 миллиона крон.
Первоначальный застройщик привлек к проекту целый ряд известных архитектурных бюро со всего мира, таких как Chapman Taylor и Meier Partners. Частью проекта является поле для гольфа на 18 лунок с престижной лицензией PGA National.
В прошлом Гавличек занимал руководящие должности в группе PPF, к которой ранее был близок и Пражак.
«Мы следим за Oaks Prague и считаем его интересным инвестиционным проектом. Поэтому мы рады воспользоваться возможностью стать его миноритарным совладельцем», — сообщил SZ Byznys медиапредставитель нового инвестора Петр Соукуп.
Девелоперский проект в районе Прага-Восток изначально принадлежал через сеть компаний из налоговых гаваней российским олигархам Александру Абрамову и Александру Фролову, владельцам сталелитейного холдинга Evraz. Через три месяца после вторжения России в Украину проект у российских миллиардеров перешла чешская фирма Eurocapital адвоката и инвестора Богумила Коутника.
Однако вся сделка была более сложной. Этот крупный проект в Центральной Чехии стал частью более масштабной операции, которая, с одной стороны, позволила российским олигархам быстро уйти из Чехии, а с другой — чешской группе PPF элегантно выйти из части своего тогдашнего бизнеса в России.
Чешская компания PPF владела в Москве 130 гектарами прибыльной земли под строительство квартир. И так же, как российские бизнесмены в то время стремились быстро уйти из Чехии, PPF стремилась к тому же в обратном направлении. Новыми владельцами земельных участков PPF в Москве стали никто иные, как Абрамов и Фролов.
Однако проект Oaks Prague не закончился на PPF, а через упомянутого Богумила Коутника его мажоритарным владельцем стала группа Kaprain Карела Пражака. В то время миллиардер еще считался близким союзником PPF. Передача московских земельных участков от PPF в империю Абрамова и Фролова и, наоборот, проекта Oaks Prague в руки Пражака произошла в августе 2022 года практически за одну неделю.
Предприниматель Богумил Коутник как посредник в сложной сделке с Oaks Prague до этого года оставался миноритарным владельцем. Теперь он перешел в руки упомянутой кипрской компании Mendolay. Кто является ее конечным владельцем, ее представитель не ответил.
Масштабный проект Oaks Prague, включающий сотни квартир, домов и вилл, был начат в прошлом десятилетии. На сайте проекта все еще доступны некоторые свободные дома и квартиры. Например, один из свободных семейных домов имеет цену 42 миллиона крон.
Первоначальный застройщик привлек к проекту целый ряд известных архитектурных бюро со всего мира, таких как Chapman Taylor и Meier Partners. Частью проекта является поле для гольфа на 18 лунок с престижной лицензией PGA National.