Чешское строительство на грани: специалистов не хватает, проекты буксуют

Одной из причин является, среди прочего, нехватка выпускников технических учебных заведений.









«Важную роль играет также низкая привлекательность отрасли. Молодые люди часто воспринимают строительство как тяжелую и малообещающую профессию. Это мнение усиливается недостаточной цифровизацией, которая, несмотря на усилия, все еще отстает. Многие опытные проектировщики уходят из-за сложной административной работы и негибких инструментов, что ослабляет сектор», — заявила Анна Кеворкян, директор JenPrace.cz.

Нехватка рабочей силы, по данным анализа, также напрямую влияет на сроки строительства и финансовые планы проектов. В среднем реализация строительных объектов в 2025 году затянулась до трех месяцев, в некоторых случаях задержка может составить несколько лет.



Ключевыми факторами, по словам Кеворкян, являются поддержка профессионального образования, улучшение сотрудничества компаний с учебными заведениями, повышение привлекательности условий труда и модернизация всего сектора, включая активную цифровизацию.



Без этих шагов в будущем строительная отрасль может столкнуться с еще более глубоким кризисом, чем тот, в котором она находится сейчас.









В опросе, проведенном среди 103 строительных компаний, 91% из них заявил, что доступность квалифицированных рабочих в настоящее время плохая или недостаточная. Строительные компании в следующие пять лет будут нуждаться в среднем на 5% больше сотрудников. К 2030 году будет не хватать примерно 74 000 квалифицированных специалистов.

По данным ассоциации, необходимо, чтобы в течение пяти лет численность работников в строительной сфере увеличилась на 11 000 человек. К тому же важно, чтобы такое же количество людей начало заниматься бизнесом в этой сфере. В последнем квартале прошлого года работало 41 310 человек, что на 3 695 больше по сравнению с предыдущим годом.





Ассоциация, ссылаясь на данные ČSÚ, отметила, что с 2001 года количество студентов технических и производственных строительных специальностей в вузах сократилось на 27%. Это означает, что в прошлом году эти специальности изучало на 14 000 студентов меньше. В начале 2000-х годов более четверти всех студентов вузов учились на технических специальностях, тогда как в прошлом году их доля составила 12%. Причиной сокращения числа студентов в этом сегменте является недостаточная поддержка этих специальностей со стороны государства, а также их низкий престиж и сложность. Наибольший интерес к строительству наблюдался 15 лет назад, когда эту специальность изучало 64 000 студентов, а в последние три года их число снизилось до 37 000.