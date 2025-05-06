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Чешское строительство на грани: специалистов не хватает, проекты буксуют
6 мая 2025
21:00
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Нехватка квалифицированных работников наблюдается в 85% всех чешских строительных компаний. Особенно остро не хватает каменщиков, плотников, электриков и сантехников. Серьезные проблемы также возникают с обеспечением более специализированных и технических позиций. Например, руководители строительных работ и проектировщики почти недоступны для более чем половины компаний.
Одной из причин является, среди прочего, нехватка выпускников технических учебных заведений.
«Важную роль играет также низкая привлекательность отрасли. Молодые люди часто воспринимают строительство как тяжелую и малообещающую профессию. Это мнение усиливается недостаточной цифровизацией, которая, несмотря на усилия, все еще отстает. Многие опытные проектировщики уходят из-за сложной административной работы и негибких инструментов, что ослабляет сектор», — заявила Анна Кеворкян, директор JenPrace.cz.
Нехватка рабочей силы, по данным анализа, также напрямую влияет на сроки строительства и финансовые планы проектов. В среднем реализация строительных объектов в 2025 году затянулась до трех месяцев, в некоторых случаях задержка может составить несколько лет.
Ключевыми факторами, по словам Кеворкян, являются поддержка профессионального образования, улучшение сотрудничества компаний с учебными заведениями, повышение привлекательности условий труда и модернизация всего сектора, включая активную цифровизацию.
Без этих шагов в будущем строительная отрасль может столкнуться с еще более глубоким кризисом, чем тот, в котором она находится сейчас.
Ключевыми факторами, по словам Кеворкян, являются поддержка профессионального образования, улучшение сотрудничества компаний с учебными заведениями, повышение привлекательности условий труда и модернизация всего сектора, включая активную цифровизацию.
Без этих шагов в будущем строительная отрасль может столкнуться с еще более глубоким кризисом, чем тот, в котором она находится сейчас.
В опросе, проведенном среди 103 строительных компаний, 91% из них заявил, что доступность квалифицированных рабочих в настоящее время плохая или недостаточная. Строительные компании в следующие пять лет будут нуждаться в среднем на 5% больше сотрудников. К 2030 году будет не хватать примерно 74 000 квалифицированных специалистов.
По данным ассоциации, необходимо, чтобы в течение пяти лет численность работников в строительной сфере увеличилась на 11 000 человек. К тому же важно, чтобы такое же количество людей начало заниматься бизнесом в этой сфере. В последнем квартале прошлого года работало 41 310 человек, что на 3 695 больше по сравнению с предыдущим годом.
Ассоциация, ссылаясь на данные ČSÚ, отметила, что с 2001 года количество студентов технических и производственных строительных специальностей в вузах сократилось на 27%. Это означает, что в прошлом году эти специальности изучало на 14 000 студентов меньше. В начале 2000-х годов более четверти всех студентов вузов учились на технических специальностях, тогда как в прошлом году их доля составила 12%. Причиной сокращения числа студентов в этом сегменте является недостаточная поддержка этих специальностей со стороны государства, а также их низкий престиж и сложность. Наибольший интерес к строительству наблюдался 15 лет назад, когда эту специальность изучало 64 000 студентов, а в последние три года их число снизилось до 37 000.