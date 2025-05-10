Чешская девелоперская компания Domoplan построит в Хорватии курорт за четыре миллиарда крон

Новости 420on 10 мая 2025 09:00 316

Брненская девелоперская компания Domoplan планирует инвестировать четыре миллиарда крон в строительство роскошного курорта Plava Uvala на хорватском острове Паг. Этот пятизвездочный комплекс, занимающий площадь 300 000 м², будет предлагать размещение для 3 000 посетителей, а его завершение ожидается на рубеже 2027 и 2028 годов.