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Чешская девелоперская компания Domoplan построит в Хорватии курорт за четыре миллиарда крон
10 мая 2025
09:00
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Брненская девелоперская компания Domoplan планирует инвестировать четыре миллиарда крон в строительство роскошного курорта Plava Uvala на хорватском острове Паг. Этот пятизвездочный комплекс, занимающий площадь 300 000 м², будет предлагать размещение для 3 000 посетителей, а его завершение ожидается на рубеже 2027 и 2028 годов.
Курорт будет включать 300 роскошных бунгало с видом на море, шесть бассейнов, двухкилометровый пляж, амфитеатр на 800 человек и пристань для парусных лодок и катеров. Кроме того, будет доступна кемпинговая база для автофургонов с индивидуальными санузлами.
Владелец Domoplan Томаш Ваврик заявил, что участок, на котором будет построен курорт, был выбран давно, и его приобретение было его мечтой на протяжении 25 лет. Domoplan уже получил ключевые разрешения на строительство и продолжает административные процедуры. Финансирование проекта будет обеспечено из различных источников, в том числе из международного инвестиционного фонда, созданного в сотрудничестве с компанией Family Ace. Часть средств будет предоставлена компанией из собственных ресурсов, другая часть будет получена от чешских и зарубежных инвесторов, а остальные средства будут обеспечены банковскими кредитами.
Строительство курорта на острове Паг является третьим зарубежным проектом компании, при этом два предыдущих жилых проекта реализуются в сербском Белграде и хорватском Самоборе. Продажа квартир в Самоборе уже началась, а в Белграде планируется начать продажи осенью.
Владелец Domoplan Томаш Ваврик заявил, что участок, на котором будет построен курорт, был выбран давно, и его приобретение было его мечтой на протяжении 25 лет. Domoplan уже получил ключевые разрешения на строительство и продолжает административные процедуры. Финансирование проекта будет обеспечено из различных источников, в том числе из международного инвестиционного фонда, созданного в сотрудничестве с компанией Family Ace. Часть средств будет предоставлена компанией из собственных ресурсов, другая часть будет получена от чешских и зарубежных инвесторов, а остальные средства будут обеспечены банковскими кредитами.
Строительство курорта на острове Паг является третьим зарубежным проектом компании, при этом два предыдущих жилых проекта реализуются в сербском Белграде и хорватском Самоборе. Продажа квартир в Самоборе уже началась, а в Белграде планируется начать продажи осенью.