Розничные продажи в Чехии увеличились





«В марте этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, увеличились продажи горючего и непродовольственных товаров. Именно интернет-торговля и топливо стали основными факторами роста. Вместе с тем наблюдается снижение объемов сбыта продуктов питания и товаров в специализированных магазинах для дома», — заявила Яна Готвалдова, руководитель отдела торговли, транспорта и услуг ČSÚ.



По данным статистического ведомства, наибольший вклад в рост объемов торговли внесли интернет -торговля и реализация топлива.«В марте этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, увеличились продажи горючего и непродовольственных товаров. Именно интернет-торговля и топливо стали основными факторами роста. Вместе с тем наблюдается снижение объемов сбыта продуктов питания и товаров в специализированных магазинах для дома», — заявила Яна Готвалдова, руководитель отдела торговли, транспорта и услуг ČSÚ.

Продажи топлива увеличились на 10% по сравнению с прошедшим годом, продажи товаров, не относящихся к пище, возросли на 5,1%, а реализация продуктов питания снизилась на 0,6%.



Рост в секторе услуг





В сфере услуг также наблюдается положительная динамика, которая увеличилась на 3% в годовом исчислении в первом квартале текущего года. Это стал пятый квартал подряд с ростом. Практически все важнейшие отрасли показали положительные результаты с января по март, за исключением размещения, питания и напитков, где зафиксирован спад.





В квартальном выражении, с учетом сезонных колебаний, объем продаж услуг увеличился на 1,7%. Положительные результаты были зафиксированы во всех секторах, за исключением размещения, общественного питания и продовольственного сектора.