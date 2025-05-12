Контракт на Дукованы встречает очередное препятствие. Брюссель просит Чехию отложить его подписание

Исполнительный орган ЕС уже начал предварительную проверку с целью оценить, представляют ли потенциальные иностранные финансовые взносы, полученные корейской компанией, иностранные субсидии, и если да, то нарушают ли эти иностранные субсидии правила внутреннего рынка.







В рамках предварительного расследования Комиссия запросила информацию как у компании ČEZ Group и электростанции Дукованы, так и у корейской компании KHNP. Однако стороны до сих пор не предоставили достаточной информации в ответ на эти запросы, говорится в письме.



В связи с этим исполнительный орган ЕС подчеркивает, что не предвосхищает окончательного итога, однако в настоящее время готовится к началу углубленного расследования. Комиссия просит Чешскую Республику о сотрудничестве до принятия окончательного решения и об отложении подписания договора.







Подписание договора между компанией EDU II, которая на 80% принадлежит государству и на 20% компании ČEZ, и KHNP должно было состояться на прошлой неделе.