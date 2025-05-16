Миллиардные убытки и судебные тяжбы: Почему тормозят строительство АЭС «Дукованы» и кто в этом заинтересован





Подписание окончательного соглашения с KHNP первоначально было запланировано на среду, 7 мая, однако Региональный суд в Брно за день до этого заблокировал подписание предварительным запретом. Решение было принято по ходатайству французской компании EDF, которая оспорила решение Управления по защите конкуренции (ÚOHS). Суд пока не вынес решения по иску EDF.

Пока еще рано оценивать точный ущерб. Однако если сложившаяся ситуация продлится долго, речь пойдет о миллиардах крон. Задержка может составить несколько месяцев или даже лет.





В настоящее время в проекте уже задействовано несколько сотен человек. Дополнительные расходы можно ожидать в связи с постепенным увеличением стоимости материалов и услуг с течением времени, а также в связи с увеличением капитальных затрат, необходимых для строительства.





Компания Elektrárna Dukovany II, которая на 80% принадлежит государству и на 20% — ČEZ, в настоящее время готовит кассационную жалобу на обеспечительную меру в Высший административный суд (NSS) и считает, что NSS примет решение быстро. Если тендер будет одобрен, то в относительно короткие сроки можно будет подготовить подписание окончательного соглашения с корейской компанией KHNP, победившей в ядерном тендере.





Компания готова потребовать возмещения убытков, если выиграет суд.



В связи с задержкой подписания окончательного соглашения по АЭС «



В связи с задержкой подписания окончательного соглашения по АЭС « Дукованы » сроки реализации всего проекта и отдельных его этапов также были сдвинуты. Фактический ввод в эксплуатацию новых реакторов будет отложен на несколько месяцев.

Правительство приняло решение о строительстве двух новых ядерных реакторов в июле прошлого года. Оно предпочло предложение корейской компании KHNP предложению французской EDF. Еще один участник — Westinghouse — был исключен из конкурса ранее.