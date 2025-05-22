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Контроль или шпионаж? За камеры на рабочем месте компаниям в Чехии грозят крупные штрафы
22 мая 2025
13:30
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Камеры на рабочих местах сегодня являются обычным явлением, и руководители компаний считают их необходимыми, само собой разумеющимися и вполне законными. Однако зачастую они ошибаются, и за незаконное наблюдение за сотрудниками с помощью камер грозят штрафы в миллионы.
Способы использования камер видеонаблюдения на предприятии точно описаны и строго ограничены. Однако на практике многие компании используют их на рабочих местах в нарушение закона. «К наиболее распространенным ошибкам относятся недостаточное обоснование необходимости камер, неинформирование сотрудников или слишком длительное хранение записей», — говорит адвокат Мирослав Папушек из юридической фирмы Valíček & Valíčková.
Несмотря на то, что работодатель имеет неотъемлемое право контролировать своих сотрудников, следить за ними с помощью камер, например, когда они приходят на работу или что готовят на кухне, незаконно. Закон гласит, что системы видеонаблюдения на рабочих местах могут использоваться исключительно для защиты имущества и здоровья или для обеспечения безопасности.
«Для контроля посещаемости, трудовой дисциплины или производительности сотрудников работодатель должен выбрать другие, менее инвазивные решения, такие как чип-карты или просто надзор со стороны руководителя», — говорит Мирослав Папушек.
Основным условием для законного использования камер является прозрачность. Каждое помещение, которое находится под наблюдением, должно быть четко обозначено, а лица, которые в нем находятся, должны быть об этом проинформированы.
Установка камер допустима в первую очередь на предприятиях, где работают с дорогостоящим оборудованием, опасными технологиями или в помещениях с повышенным риском безопасности. Типичными примерами являются банки, ювелирные мастерские, а также атомные электростанции или химические заводы. На обычных предприятиях установка камер должна быть убедительно обоснована. Таким обоснованием могут быть, например, повторяющиеся кражи. По мнению адвоката, профилактика не является достаточным аргументом для использования камер.
В целях защиты частной жизни закон прямо запрещает установку камер, например, в раздевалках, туалетах, комнатах отдыха или на кухнях.
Закон также учитывает проблему звукозаписи, которая может производиться только в исключительных случаях и только с согласия всех заинтересованных лиц.
Соблюдение правил использования камерных систем контролирует Управление по защите личных данных, инспекции труда и в исключительных случаях полиция Чешской Республики. В частности, контролируется выполнение обязанности по информированию сотрудников, цель использования камер, а также соблюдение правил обработки личных данных.
Записи с камер в любом случае являются персональными данными, и управление ими подлежит строгим правилам, чтобы избежать неправомерного использования. Доступ к записям могут иметь только уполномоченные лица.
Также важно знать, что записи должны храниться только в течение короткого времени, как правило, не более трех-пяти дней. Длительное хранение записей без веских причин недопустимо, предупреждает Мирослав Папушек.
За нарушение закона грозят штрафы в размере до миллиона крон. Штрафы налагают инспекции труда, но значительно более суровые санкции применяет Управление по защите персональных данных. В итоге дорого могут обойтись и гражданские иски о защите личности, поданные сотрудниками.
И важное замечание: видеозаписи, которые были созданы в нарушение закона, не могут быть использованы в суде, например, против недобросовестного сотрудника, в качестве доказательств.
Несмотря на то, что работодатель имеет неотъемлемое право контролировать своих сотрудников, следить за ними с помощью камер, например, когда они приходят на работу или что готовят на кухне, незаконно. Закон гласит, что системы видеонаблюдения на рабочих местах могут использоваться исключительно для защиты имущества и здоровья или для обеспечения безопасности.
«Для контроля посещаемости, трудовой дисциплины или производительности сотрудников работодатель должен выбрать другие, менее инвазивные решения, такие как чип-карты или просто надзор со стороны руководителя», — говорит Мирослав Папушек.
Основным условием для законного использования камер является прозрачность. Каждое помещение, которое находится под наблюдением, должно быть четко обозначено, а лица, которые в нем находятся, должны быть об этом проинформированы.
Установка камер допустима в первую очередь на предприятиях, где работают с дорогостоящим оборудованием, опасными технологиями или в помещениях с повышенным риском безопасности. Типичными примерами являются банки, ювелирные мастерские, а также атомные электростанции или химические заводы. На обычных предприятиях установка камер должна быть убедительно обоснована. Таким обоснованием могут быть, например, повторяющиеся кражи. По мнению адвоката, профилактика не является достаточным аргументом для использования камер.
В целях защиты частной жизни закон прямо запрещает установку камер, например, в раздевалках, туалетах, комнатах отдыха или на кухнях.
Закон также учитывает проблему звукозаписи, которая может производиться только в исключительных случаях и только с согласия всех заинтересованных лиц.
Соблюдение правил использования камерных систем контролирует Управление по защите личных данных, инспекции труда и в исключительных случаях полиция Чешской Республики. В частности, контролируется выполнение обязанности по информированию сотрудников, цель использования камер, а также соблюдение правил обработки личных данных.
Записи с камер в любом случае являются персональными данными, и управление ими подлежит строгим правилам, чтобы избежать неправомерного использования. Доступ к записям могут иметь только уполномоченные лица.
Также важно знать, что записи должны храниться только в течение короткого времени, как правило, не более трех-пяти дней. Длительное хранение записей без веских причин недопустимо, предупреждает Мирослав Папушек.
За нарушение закона грозят штрафы в размере до миллиона крон. Штрафы налагают инспекции труда, но значительно более суровые санкции применяет Управление по защите персональных данных. В итоге дорого могут обойтись и гражданские иски о защите личности, поданные сотрудниками.
И важное замечание: видеозаписи, которые были созданы в нарушение закона, не могут быть использованы в суде, например, против недобросовестного сотрудника, в качестве доказательств.