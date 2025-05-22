Контроль или шпионаж? За камеры на рабочем месте компаниям в Чехии грозят крупные штрафы

Новости 420on 22 мая 2025 13:30 588

Камеры на рабочих местах сегодня являются обычным явлением, и руководители компаний считают их необходимыми, само собой разумеющимися и вполне законными. Однако зачастую они ошибаются, и за незаконное наблюдение за сотрудниками с помощью камер грозят штрафы в миллионы.