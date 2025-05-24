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ЕС выделит десятки миллионов крон для помощи чешским фермерам
24 мая 2025
18:00
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Страны — члены ЕС в четверг одобрили предложение Европейской комиссии выделить 15 миллионов евро (более 373 миллионов крон) из сельскохозяйственного резерва для поддержки фермеров в Чехии, Словении и Германии, которые недавно пострадали от неблагоприятной погоды и вспышки заболевания животных. Об этом говорится в заявлении Комиссии. Из этой суммы Чехия получит 7,4 миллиона евро (184 миллиона крон).
Согласно заявлению исполнительной власти ЕС, эта мера поможет поддержать фермеров стран, которые понесли рыночные потери. Словения получит 2,9 миллиона евро (72,3 миллиона крон), а Германия — 4,8 миллиона евро (119,7 миллиона крон).
«В сентябре 2024 года Чехия пострадала от проливных дождей, сильных ветров и наводнений, что сказалось на производстве сельскохозяйственных культур, а также фруктов и овощей», — говорится в заявлении Комиссии. В Словении весенние заморозки во второй половине апреля 2024 года повлияли на производство некоторых фруктов и овощей, а также затронули виноградники.
В Германии в начале января этого года возникли проблемы с ящуром в земле Бранденбург. Введенные в этом районе чрезвычайные меры имели значительные экономические последствия для животноводов, заявила Комиссия.
«Операторы в регионе понесли потери доходов из-за непоставки сырого молока и снижения товарной стоимости свиней, причем эти потери не покрываются другими существующими в ЕС механизмами компенсации», — добавили в исполнительной власти ЕС.
«В сентябре 2024 года Чехия пострадала от проливных дождей, сильных ветров и наводнений, что сказалось на производстве сельскохозяйственных культур, а также фруктов и овощей», — говорится в заявлении Комиссии. В Словении весенние заморозки во второй половине апреля 2024 года повлияли на производство некоторых фруктов и овощей, а также затронули виноградники.
В Германии в начале января этого года возникли проблемы с ящуром в земле Бранденбург. Введенные в этом районе чрезвычайные меры имели значительные экономические последствия для животноводов, заявила Комиссия.
«Операторы в регионе понесли потери доходов из-за непоставки сырого молока и снижения товарной стоимости свиней, причем эти потери не покрываются другими существующими в ЕС механизмами компенсации», — добавили в исполнительной власти ЕС.
По данным ЕК, национальные власти должны распределить помощь фермерам до 31 декабря 2025 года в Чехии и Словении и до 30 ноября 2025 года в Германии.