ЕС выделит десятки миллионов крон для помощи чешским фермерам

Новости и статьи 24 мая 2025 18:00 81

Страны — члены ЕС в четверг одобрили предложение Европейской комиссии выделить 15 миллионов евро (более 373 миллионов крон) из сельскохозяйственного резерва для поддержки фермеров в Чехии, Словении и Германии, которые недавно пострадали от неблагоприятной погоды и вспышки заболевания животных. Об этом говорится в заявлении Комиссии. Из этой суммы Чехия получит 7,4 миллиона евро (184 миллиона крон).