«Только для избранных». Lidl устанавливает двойные цены

Некоторые люди в социальных сетях обращают внимание на необычную надпись мелким шрифтом на ценниках в Lidl. «Скидка действует для покупателей, которые добавили магазин в избранное», — гласила, например, табличка, рекламирующая шоколад со скидкой 50%. Но только для некоторых.



Это может сбить с толку покупателей, если, они не прочитают мелкий шрифт и обнаружат только у кассы или, в худшем случае, после оплаты, что не имели права на скидку.



«Как это прочитают и поймут, например, пожилые люди?» — спросил в сети пользователь под ником Tomáš, который считает, что речь идет об обмане потребителей.



По словам сети, это не так: «Скидки, связанные с конкретным магазином, помогают нам оптимизировать запасы товаров и избежать растраты продуктов». Представители Lidl добавили, что запасы в разных магазинах могут различаться, поэтому скидка распространяется на конкретный магазин.



Речь не идет о дискриминации, поскольку люди могут изменить свои предпочтения в приложении Lidl Plus за несколько секунд и получить скидку. «Однако мы ценим отзывы наших клиентов и передали это предложение ответственным коллегам».





В Чехии в последнее время появляется все больше сетей продуктовых и косметических магазинов, которые вместо пластиковых карт лояльности предоставляют скидки при установке мобильного приложения. Помимо Lidl, это, например, Albert, где пластиковые карты были отменены.



По мнению председателя



Это исключает целую группу населения — пожилых людей, людей без доступа к интернету, технически менее подкованных или тех, кто из принципа защищает свою частную жизнь. Такой подход создает цифровой барьер, который противоречит принципу справедливого доступа к товарам и услугам.



По мнению председателя организации «Ассоциация защиты потребителей» и адвоката Ондржея Зеленки, такая практика вызывает вопросы. С точки зрения защиты потребителей, проблематично то, что эти скидки доступны только тем, кто имеет смартфон, способен установить приложение и хочет или может поделиться своими личными данными с продавцом.Это исключает целую группу населения — пожилых людей, людей без доступа к интернету, технически менее подкованных или тех, кто из принципа защищает свою частную жизнь. Такой подход создает цифровой барьер, который противоречит принципу справедливого доступа к товарам и услугам.

Потребители не должны быть вынуждены регистрироваться или предоставлять личные данные только для того, чтобы иметь возможность покупать по ценам, которые публично рекламируются как выгодные.



Приложение более выгодно для продавцов с точки зрения маркетинга. Они могут целенаправленно корректировать предложение в зависимости от того, что покупает человек, и показывать в приложении дополнительную рекламу.



Но, по данным Чешской торговой инспекции, которая контролирует и наказывает за нарушение закона о защите прав потребителей, включая скидочные акции, нарушения закона не происходят.



«Доступ к программам лояльности или приложениям одинаков для всех, и только потребитель решает, будет ли он участвовать в программе. Таким образом, не выделяется никакая группа потребителей, которые подвергались бы дискриминации», — заявила инспекция.





В Германии супермаркеты предлагают скидки и без приложения.