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«Только для избранных». Lidl устанавливает двойные цены
29 мая 2025
19:30
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Цены могут быть снижены вдвое, но только для определенных покупателей. Сеть Lidl применяет двойные стандарты по отношению к своим клиентам. Те, кто скачает на свой мобильный телефон приложение и отметит магазин как свой любимый, будут покупать дешевле. Остальные останутся в накладе и заплатят полную цену. Ассоциация защиты прав потребителей считает, что такая практика граничит с дискриминацией, однако Чешская торговая инспекция придерживается другого мнения.
Некоторые люди в социальных сетях обращают внимание на необычную надпись мелким шрифтом на ценниках в Lidl. «Скидка действует для покупателей, которые добавили магазин в избранное», — гласила, например, табличка, рекламирующая шоколад со скидкой 50%. Но только для некоторых.
Это может сбить с толку покупателей, если, они не прочитают мелкий шрифт и обнаружат только у кассы или, в худшем случае, после оплаты, что не имели права на скидку.
«Как это прочитают и поймут, например, пожилые люди?» — спросил в сети пользователь под ником Tomáš, который считает, что речь идет об обмане потребителей.
По словам сети, это не так: «Скидки, связанные с конкретным магазином, помогают нам оптимизировать запасы товаров и избежать растраты продуктов». Представители Lidl добавили, что запасы в разных магазинах могут различаться, поэтому скидка распространяется на конкретный магазин.
Речь не идет о дискриминации, поскольку люди могут изменить свои предпочтения в приложении Lidl Plus за несколько секунд и получить скидку. «Однако мы ценим отзывы наших клиентов и передали это предложение ответственным коллегам».
Это может сбить с толку покупателей, если, они не прочитают мелкий шрифт и обнаружат только у кассы или, в худшем случае, после оплаты, что не имели права на скидку.
«Как это прочитают и поймут, например, пожилые люди?» — спросил в сети пользователь под ником Tomáš, который считает, что речь идет об обмане потребителей.
По словам сети, это не так: «Скидки, связанные с конкретным магазином, помогают нам оптимизировать запасы товаров и избежать растраты продуктов». Представители Lidl добавили, что запасы в разных магазинах могут различаться, поэтому скидка распространяется на конкретный магазин.
Речь не идет о дискриминации, поскольку люди могут изменить свои предпочтения в приложении Lidl Plus за несколько секунд и получить скидку. «Однако мы ценим отзывы наших клиентов и передали это предложение ответственным коллегам».
В Чехии в последнее время появляется все больше сетей продуктовых и косметических магазинов, которые вместо пластиковых карт лояльности предоставляют скидки при установке мобильного приложения. Помимо Lidl, это, например, Albert, где пластиковые карты были отменены.
По мнению председателя организации «Ассоциация защиты потребителей» и адвоката Ондржея Зеленки, такая практика вызывает вопросы. С точки зрения защиты потребителей, проблематично то, что эти скидки доступны только тем, кто имеет смартфон, способен установить приложение и хочет или может поделиться своими личными данными с продавцом.
Это исключает целую группу населения — пожилых людей, людей без доступа к интернету, технически менее подкованных или тех, кто из принципа защищает свою частную жизнь. Такой подход создает цифровой барьер, который противоречит принципу справедливого доступа к товарам и услугам.
Потребители не должны быть вынуждены регистрироваться или предоставлять личные данные только для того, чтобы иметь возможность покупать по ценам, которые публично рекламируются как выгодные.
Приложение более выгодно для продавцов с точки зрения маркетинга. Они могут целенаправленно корректировать предложение в зависимости от того, что покупает человек, и показывать в приложении дополнительную рекламу.
Но, по данным Чешской торговой инспекции, которая контролирует и наказывает за нарушение закона о защите прав потребителей, включая скидочные акции, нарушения закона не происходят.
«Доступ к программам лояльности или приложениям одинаков для всех, и только потребитель решает, будет ли он участвовать в программе. Таким образом, не выделяется никакая группа потребителей, которые подвергались бы дискриминации», — заявила инспекция.
В Германии супермаркеты предлагают скидки и без приложения.