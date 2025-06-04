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Верховный суд в Чехии отменил меры, запрещающие подписание договора по строительству Дукован
4 июня 2025
13:30
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Верховный административный суд (NSS) отменил на основании кассационных жалоб компании Elektrárna Dukovany II (EDU II) и KHNP предварительную меру, запрещавшую подписание договора на строительство новых блоков в Дукованах. Дело возвращается в Краевой суд в Брно.
NSS сообщил об этом в пресс-релизе, опубликованном на сайте, полный текст решения доступен на официальном сайте суда.
Суд среди прочего указал, что перед вынесением предварительного меры суд должен оценить, насколько вероятно, что иск будет удовлетворен, то есть обоснован. «Десятый сенат Высшего административного суда постановил, что иск предварительно представляется необоснованным», — говорится в сообщении.
Предварительная мера была принята Краевым судом в Брно на основании иска французской компании EDF. Она оспорила решение антимонопольного ведомства, согласно которому тендер на строительство АЭС был проведен в порядке. Контракт между компаниями EDU II и корейской KHNP должен был быть подписан 7 мая, суд вынес предварительную меру на день раньше. Сам иск EDF будет рассмотрен судом 25 июня.
Суд среди прочего указал, что перед вынесением предварительного меры суд должен оценить, насколько вероятно, что иск будет удовлетворен, то есть обоснован. «Десятый сенат Высшего административного суда постановил, что иск предварительно представляется необоснованным», — говорится в сообщении.
Предварительная мера была принята Краевым судом в Брно на основании иска французской компании EDF. Она оспорила решение антимонопольного ведомства, согласно которому тендер на строительство АЭС был проведен в порядке. Контракт между компаниями EDU II и корейской KHNP должен был быть подписан 7 мая, суд вынес предварительную меру на день раньше. Сам иск EDF будет рассмотрен судом 25 июня.