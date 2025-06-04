Верховный суд в Чехии отменил меры, запрещающие подписание договора по строительству Дукован

Новости 420on 4 июня 2025 13:30 677

Верховный административный суд (NSS) отменил на основании кассационных жалоб компании Elektrárna Dukovany II (EDU II) и KHNP предварительную меру, запрещавшую подписание договора на строительство новых блоков в Дукованах. Дело возвращается в Краевой суд в Брно.