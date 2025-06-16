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Суд Чехии выслал из страны немку, восхищавшуюся убийцей с философского факультета
16 июня 2025
19:30
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Полиция и суд Праги 1 действовали бескомпромиссно быстро и сурово после того, как немецкая гражданка в здании философского факультета в центре Праги сняла видео, в котором превозносила стрелка, убившего в 2023 году на территории вуза 14 человек. Через несколько дней суд приговорил молодую женщину к условному наказанию и немедленной высылке из страны. Об инциденте в здании вуза сообщалось в среду на прошлой неделе. Полиция прибыла в здание после получения сообщения о двух подозрительно себя ведущих людях, после чего нашла и задержала их.
Суд Праги 1 уже успел наказать девушку и даже депортировать ее. «Обвиняемая Х. Х., гражданка Федеративной Республики Германия, была признана виновной в оправдании преступления, поскольку публично восхваляла преступника за совершенное им деяние», — заявила пресс-секретарь суда.
24-летняя женщина незаметно проникла в здание факультета, где начала снимать на телефон и восхвалять убийцу, который в 2023 году застрелил 14 человек. Суд приговорил иностранку к трем месяцам тюремного заключения, условно отсроченному на двухлетний испытательный срок. Немка была также с немедленным вступлением в силу выслана из Чешской Республики на пять лет.
По данным суда, после посещения мемориального места на четвертом этаже здания пара отправилась в мужской туалет. Мужчина, который был с иностранкой в здании, лег там на пол.
«Затем она с его согласия вырезала бритвой на предплечье его правой руки свое имя, после чего слизнула кровь с вырезанной надписи, а затем написала кровью на стене туалета надпись ∆ O13, а также сделала и поделилась фотографией из одной из кабин туалета, на которой она показывает жест в виде соединения большого и указательного пальцев левой руки», — сообщила пресс-секретарь суда.
Указанный жест обычно считается «превосходством белой расы».
Весной этого года немка поделилась фотографией, на которой гуляла по лесу с фотографией стрелка и снимком с балкона факультета. Она также выложила видео из тира, где она использовала оружие, похожее на то, которое было у убийцы. Кроме того, она посетила мать стрелка и просила ее о любой вещи, которая принадлежала ему. Девушка не забыла также сходить в лес, где за несколько дней до массового убийства в декабре 2023 года нападавший застрелил отца с дочерью в коляске.
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