Суд Чехии выслал из страны немку, восхищавшуюся убийцей с философского факультета







Суд Праги 1 уже успел наказать девушку и даже депортировать ее. «Обвиняемая Х. Х., гражданка Федеративной Республики Германия , была признана виновной в оправдании преступления, поскольку публично восхваляла преступника за совершенное им деяние», — заявила пресс-секретарь суда.

24-летняя женщина незаметно проникла в здание факультета, где начала снимать на телефон и восхвалять убийцу, который в 2023 году застрелил 14 человек. Суд приговорил иностранку к трем месяцам тюремного заключения, условно отсроченному на двухлетний испытательный срок. Немка была также с немедленным вступлением в силу выслана из Чешской Республики на пять лет.



По данным суда, после посещения мемориального места на четвертом этаже здания пара отправилась в мужской туалет. Мужчина, который был с иностранкой в здании, лег там на пол.



«Затем она с его согласия вырезала бритвой на предплечье его правой руки свое имя, после чего слизнула кровь с вырезанной надписи, а затем написала кровью на стене туалета надпись ∆ O13, а также сделала и поделилась фотографией из одной из кабин туалета, на которой она показывает жест в виде соединения большого и указательного пальцев левой руки», — сообщила пресс-секретарь суда.







Указанный жест обычно считается «превосходством белой расы».