ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
O2 переводит клиентов на новую услугу без прозрачного согласия и затрудняет расторжение договоров
21 июня 2025
13:00
847
Чешский оператор связи O2 Czech Republic начал принудительно переводить пользователей своей телевизионной платформы O2 TV на новую услугу Oneplay, созданную в партнерстве со стриминговым сервисом Voyo. Как сообщает июньский выпуск журнала dTest, переход осуществляется автоматически и зачастую без активного согласия клиентов.
Формально компания уведомляла пользователей о грядущих изменениях через электронную почту или письма, предлагая отказаться от новых условий. Однако, по информации dTest, механизм отказа оказался запутанным и неудобным. Ответить на письмо с отказом было невозможно. В качестве альтернативы оператор предлагал звонок на горячую линию, где пользователям приходилось сначала преодолевать диалог с виртуальным ассистентом, зачастую не способным корректно обработать запрос.
Фактически единственными рабочими способами расторгнуть договор оставались отправка заказного письма (стоимость около 112 крон) или личный визит в офис. Но, судя по жалобам клиентов, даже при личном обращении сотрудники отказывали в расторжении, заявляя, что это станет возможно только с момента вступления новых условий в силу — то есть, когда с абонентов уже начнут списывать оплату за услугу, которую они не заказывали.
dTest отмечает, что подобные действия могут противоречить закону об электронных коммуникациях, нарушая права потребителей. Эксперты классифицируют это как возможную недобросовестную коммерческую практику и рекомендуют всем пострадавшим подавать жалобы в Чешский телекоммуникационный офис.
dTest отмечает, что подобные действия могут противоречить закону об электронных коммуникациях, нарушая права потребителей. Эксперты классифицируют это как возможную недобросовестную коммерческую практику и рекомендуют всем пострадавшим подавать жалобы в Чешский телекоммуникационный офис.
На сайте VašeStížnosti.cz уже зафиксированы аналогичные обращения от клиентов, столкнувшихся с отказами как по телефону, так и в офисах компании.
Невозможность воспользоваться своим законным правом может свидетельствовать о нарушении закона, а именно о недобросовестной коммерческой практике. Недовольные потребители, столкнувшиеся с подобной практикой, могут подать заявление в Чешское управление телекоммуникаций о подозрении в совершении преступления здесь.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
21 ИЮНЯ 2025
784
13:30
20 ИЮНЯ 2025
1544
16:30
19 ИЮНЯ 2025
1380
15:00
19 ИЮНЯ 2025
1826
19:30
18 ИЮНЯ 2025
907
13:30
18 ИЮНЯ 2025
2202
13:30
17 ИЮНЯ 2025
6360
12:00
17 ИЮНЯ 2025
2035
19:30
16 ИЮНЯ 2025
1966
09:00
15 ИЮНЯ 2025
1474