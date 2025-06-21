O2 переводит клиентов на новую услугу без прозрачного согласия и затрудняет расторжение договоров

Формально компания уведомляла пользователей о грядущих изменениях через электронную почту или письма, предлагая отказаться от новых условий. Однако, по информации dTest, механизм отказа оказался запутанным и неудобным. Ответить на письмо с отказом было невозможно. В качестве альтернативы оператор предлагал звонок на горячую линию, где пользователям приходилось сначала преодолевать диалог с виртуальным ассистентом, зачастую не способным корректно обработать запрос.







Фактически единственными рабочими способами расторгнуть договор оставались отправка заказного письма (стоимость около 112 крон) или личный визит в офис. Но, судя по жалобам клиентов, даже при личном обращении сотрудники отказывали в расторжении, заявляя, что это станет возможно только с момента вступления новых условий в силу — то есть, когда с абонентов уже начнут списывать оплату за услугу, которую они не заказывали.



dTest отмечает, что подобные действия могут противоречить закону об электронных коммуникациях, нарушая права потребителей. Эксперты классифицируют это как возможную недобросовестную коммерческую практику и рекомендуют всем пострадавшим подавать жалобы в Чешский телекоммуникационный офис.







На сайте VašeStížnosti.cz уже зафиксированы аналогичные обращения от клиентов, столкнувшихся с отказами как по телефону, так и в офисах компании.