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С чешского рынка исчезают известные имена. Тем не менее количество ресторанов растет
18 июня 2025
13:30
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Рестораны разоряются? Да, разоряются, даже те, что имеют громкие имена и долгую историю. Тем не менее, согласно статистике, сегодня ресторанов гораздо больше, чем до пандемии.
24 867 — именно столько юридических лиц сегодня зарегистрировано в сфере общественного питания. Для сравнения: в прошлом году их было на 400 меньше, в 2023 году — даже на 1 200 меньше, а в 2019 году, то есть в последнем году до пандемии, их было ровно 21 592.
Об этом свидетельствуют данные компании Dun & Bradstreet. После удара, нанесенного пандемией, в 2022 году рынок отскочил от дна и с тех пор растет.
Ночные заведения в упадке
Однако структура рынка значительно меняется. Сильное падение посещаемости испытывают ночные заведения и небольшие загородные рестораны, а в последнее время из-за падения популярности обедов проблемы испытывают также заведения, которые хотят предлагать обеды и ужины.
«За границей вы видите, что редкий ресторан открыт на обед. Это означает, что он открывается в пять вечера или закрыт с понедельника по четверг. Это придется делать и ресторанам у нас, особенно в деревнях. Напротив, появятся заведения, специализирующиеся на обедах, как мы видим, например, во Франции или Польше — просто столовые, которые предлагают недорогие блюда и при этом гарантируют качество», — говорит Любош Кастнер, совладелец группы H5, в которую входит, например, пражский ресторан Červený jelen.
Многие предприятия закрываются. В прошлом году закрылось сразу 630 заведений, а в этом году, согласно анализу Dun & Bradstreet, уже закрылся 231 ресторан. Однако новых открывается все больше — только в этом году уже 622, среди них, например, Pop Up ze Zátiší — концепт, сочетающий высокую гастрономию с быстротой фастфуда, или бистро Bamico, специализирующееся на вьетнамских багетах.
Крупные бренды исчезают
При этом исчезают и крупные, известные предприятия, часто с долгой историей. В прошлом году это были, например, ресторан Aureole — роскошный ресторан в башне самого высокого небоскреба в пражском районе Панкрац, Manu Praha известного итальянского шеф-повара Эмануэля Риди или, например, Vypich Canteen.
В этом году уже закрылись, например, Nejen Bistro в Праге, Garage Wine в Брно и даже относительно новый ресторан Noel на крыше пражского вокзала Масарика — менее чем через два месяца после открытия заведение попало в процедуру банкротства.
«Управлять одним рестораном — это сам по себе очень сложный бизнес. К тому же резко растущие расходы, нехватка персонала и медленное восстановление доходов до уровня до пандемии. Одним из способов поддержки хорошей гастрономии является ресторан, опирающийся на успешный отель, как это принято за рубежом. Однако в настоящее время отели часто сокращают эти услуги под давлением затрат, но мы никогда не пойдем по этому пути», — говорит Ярослав Свобода, владелец группы Czech Inn Hotels.
Число индивидуальных предпринимателей сокращается
Помимо менее 25 000 юридических лиц, в гастрономии также работают физические лица. В настоящее время их насчитывается 90 600, но их число постоянно сокращается.
«В 2020 году на рынке было 112 488 индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания и гостеприимства. Довольно значительное сокращение числа предпринимателей в сегменте общественного питания, с одной стороны, связано с очищением рынка, вызванным сложными условиями, такими как ковид-19 и высокая инфляция, а с другой — с нежеланием предпринимателей обязательно создавать электронный почтовый ящик», — добавляет коммерческий директор Dun & Bradstreet Катержина Клосова.
Об этом свидетельствуют данные компании Dun & Bradstreet. После удара, нанесенного пандемией, в 2022 году рынок отскочил от дна и с тех пор растет.
Ночные заведения в упадке
Однако структура рынка значительно меняется. Сильное падение посещаемости испытывают ночные заведения и небольшие загородные рестораны, а в последнее время из-за падения популярности обедов проблемы испытывают также заведения, которые хотят предлагать обеды и ужины.
«За границей вы видите, что редкий ресторан открыт на обед. Это означает, что он открывается в пять вечера или закрыт с понедельника по четверг. Это придется делать и ресторанам у нас, особенно в деревнях. Напротив, появятся заведения, специализирующиеся на обедах, как мы видим, например, во Франции или Польше — просто столовые, которые предлагают недорогие блюда и при этом гарантируют качество», — говорит Любош Кастнер, совладелец группы H5, в которую входит, например, пражский ресторан Červený jelen.
Многие предприятия закрываются. В прошлом году закрылось сразу 630 заведений, а в этом году, согласно анализу Dun & Bradstreet, уже закрылся 231 ресторан. Однако новых открывается все больше — только в этом году уже 622, среди них, например, Pop Up ze Zátiší — концепт, сочетающий высокую гастрономию с быстротой фастфуда, или бистро Bamico, специализирующееся на вьетнамских багетах.
Крупные бренды исчезают
При этом исчезают и крупные, известные предприятия, часто с долгой историей. В прошлом году это были, например, ресторан Aureole — роскошный ресторан в башне самого высокого небоскреба в пражском районе Панкрац, Manu Praha известного итальянского шеф-повара Эмануэля Риди или, например, Vypich Canteen.
В этом году уже закрылись, например, Nejen Bistro в Праге, Garage Wine в Брно и даже относительно новый ресторан Noel на крыше пражского вокзала Масарика — менее чем через два месяца после открытия заведение попало в процедуру банкротства.
«Управлять одним рестораном — это сам по себе очень сложный бизнес. К тому же резко растущие расходы, нехватка персонала и медленное восстановление доходов до уровня до пандемии. Одним из способов поддержки хорошей гастрономии является ресторан, опирающийся на успешный отель, как это принято за рубежом. Однако в настоящее время отели часто сокращают эти услуги под давлением затрат, но мы никогда не пойдем по этому пути», — говорит Ярослав Свобода, владелец группы Czech Inn Hotels.
Число индивидуальных предпринимателей сокращается
Помимо менее 25 000 юридических лиц, в гастрономии также работают физические лица. В настоящее время их насчитывается 90 600, но их число постоянно сокращается.
«В 2020 году на рынке было 112 488 индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания и гостеприимства. Довольно значительное сокращение числа предпринимателей в сегменте общественного питания, с одной стороны, связано с очищением рынка, вызванным сложными условиями, такими как ковид-19 и высокая инфляция, а с другой — с нежеланием предпринимателей обязательно создавать электронный почтовый ящик», — добавляет коммерческий директор Dun & Bradstreet Катержина Клосова.
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