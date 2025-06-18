С чешского рынка исчезают известные имена. Тем не менее количество ресторанов растет

Новости 420on 18 июня 2025 13:30 391

Рестораны разоряются? Да, разоряются, даже те, что имеют громкие имена и долгую историю. Тем не менее, согласно статистике, сегодня ресторанов гораздо больше, чем до пандемии.