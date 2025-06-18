ČEZ достроит сеть из 1 000 зарядных станций уже в этом году







Только в этом году ČEZ ввела в эксплуатацию 60 новых зарядных станций, а к концу года их число должно достигнуть 180. Это означает, что еще до конца этого года водители электромобилей будут иметь в своем распоряжении более 1 000 зарядных станций с логотипом компании

Из них 15% относятся к категории сверхбыстрых с мощностью более 150 кВт. Станций, которые позволяют заряжать с мощностью более 50 кВт, в сети около 85%.



«Мы оцениваем, что в этом году водители потребят на наших зарядных станциях более 12 миллионов кВт·ч сертифицированной зеленой электроэнергии. Кроме того, будет расти средний объем потребления за одну заправку, который в этом году вырос более чем на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 23 кВт·ч», — сказал Томаш Хмелик, менеджер отдела реализации и управления зарядными станциями ČEZ.