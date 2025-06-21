Опрос: Наиболее привлекательной формой инвестирования остается владение домом или квартирой

Новости 420on 21 июня 2025 17:00 146

За последние полгода на первых местах в рейтинге самых привлекательных форм сбережений и инвестиций остается владение домом или квартирой, которое в мае выросло на два процентных пункта до 78 процентов. Владение земельным участком стабильно держится на уровне 70 процентов. Об этом свидетельствуют результаты майского опроса IBRS Barometr spoření для Golden Gate, проведенного на репрезентативной выборке из 1000 респондентов из числа населения Чехии в возрасте от 16 лет.