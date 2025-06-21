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Опрос: Наиболее привлекательной формой инвестирования остается владение домом или квартирой
21 июня 2025
17:00
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За последние полгода на первых местах в рейтинге самых привлекательных форм сбережений и инвестиций остается владение домом или квартирой, которое в мае выросло на два процентных пункта до 78 процентов. Владение земельным участком стабильно держится на уровне 70 процентов. Об этом свидетельствуют результаты майского опроса IBRS Barometr spoření для Golden Gate, проведенного на репрезентативной выборке из 1000 респондентов из числа населения Чехии в возрасте от 16 лет.
Эти формы инвестиций чехи считают безопасными и долгосрочными, несмотря на высокие цены на недвижимость и ограниченное предложение. «В мае на третьем месте остались сберегательные счета, которые 58 процентов респондентов сочли интересными, что на два процентных пункта больше, чем в феврале. Причиной может быть небольшое снижение инфляции и сохранение относительно привлекательных процентных ставок в некоторых банках», — сказал менеджер по работе с клиентами Golden Gate Павел Рихак.
Существенный сдвиг наблюдается также в сфере дополнительного пенсионного страхования, которое по сравнению с февралем выросло на пять процентных пунктов до 37 процентов, что подтверждает растущий интерес к обеспечению старости в период, когда государственная пенсионная система воспринимается как ненадежная. Даже в период неопределенности чехи держатся за материальные ценности. Недвижимость и драгоценные металлы они воспринимают как гарантию, которую они могут контролировать, добавил Ржихак.
Драгоценные металлы, особенно золото, сохраняют свою популярность: 53 процента респондентов считают их привлекательной формой сохранения стоимости. Эта предпочтение осталась практически стабильной в период с февраля по май. Напротив, паевые инвестиционные фонды зафиксировали небольшое снижение интереса на два процентных пункта до 34 процентов.
Данные за последние пять лет показывают, что инвестиционное поведение чехов не претерпело значительных изменений. Популярность недвижимости остается на вершине, сберегательные счета выросли на 15 процентных пунктов, а срочные вклады — на семь. Также растет интерес к акциям и облигациям, которые выросли на 8 пунктов, и паевым инвестиционным фондам, которые выросли на 4 процентных пункта. Напротив, резко падает доверие к строительным сбережениям, которые упали с 62% в 2020 году до 27% в этом году, а также теряют популярность дополнительные пенсионные сбережения, которые упали на 11 пунктов.
Значительное снижение зафиксировано и в сфере криптовалют. Если в 2021 году 32 процента респондентов назвали их интересным инвестиционным инструментом, то в этом году их доля сократилась до 19 процентов. Динамика их популярности таким образом сильно повторяет события на рынке цифровых активов.
Существенный сдвиг наблюдается также в сфере дополнительного пенсионного страхования, которое по сравнению с февралем выросло на пять процентных пунктов до 37 процентов, что подтверждает растущий интерес к обеспечению старости в период, когда государственная пенсионная система воспринимается как ненадежная. Даже в период неопределенности чехи держатся за материальные ценности. Недвижимость и драгоценные металлы они воспринимают как гарантию, которую они могут контролировать, добавил Ржихак.
Драгоценные металлы, особенно золото, сохраняют свою популярность: 53 процента респондентов считают их привлекательной формой сохранения стоимости. Эта предпочтение осталась практически стабильной в период с февраля по май. Напротив, паевые инвестиционные фонды зафиксировали небольшое снижение интереса на два процентных пункта до 34 процентов.
Данные за последние пять лет показывают, что инвестиционное поведение чехов не претерпело значительных изменений. Популярность недвижимости остается на вершине, сберегательные счета выросли на 15 процентных пунктов, а срочные вклады — на семь. Также растет интерес к акциям и облигациям, которые выросли на 8 пунктов, и паевым инвестиционным фондам, которые выросли на 4 процентных пункта. Напротив, резко падает доверие к строительным сбережениям, которые упали с 62% в 2020 году до 27% в этом году, а также теряют популярность дополнительные пенсионные сбережения, которые упали на 11 пунктов.
Значительное снижение зафиксировано и в сфере криптовалют. Если в 2021 году 32 процента респондентов назвали их интересным инвестиционным инструментом, то в этом году их доля сократилась до 19 процентов. Динамика их популярности таким образом сильно повторяет события на рынке цифровых активов.
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