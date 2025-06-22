Треть работников считает, что в их домах престарелых пренебрегают пожилыми людьми

За значительным количеством случаев плохого обращения, насилия или издевательств в учреждениях стоят не индивидуальные ошибки, а системные проблемы функционирования домов и укоренившийся подход к потребностям клиентов. Если происходит насилие, то это среди прочего последняя степень фрустрации и выгорания. Это результат длительно нерешенных ситуаций, перегрузки и плохих условий на работе.





Исследование является частью научного проекта по насилию в отношении пожилых людей в социальных службах Чехии, который начался в 2023 году и завершится в следующем году.







С декабря прошлого года по январь текущего года в опросе приняли участие 973 работника домов престарелых и учреждений с особым режимом для людей с деменцией. Среди респондентов были ухаживающие, медперсонал, руководители и медсестры.



Жестокое обращение,





Жестокое обращение, насилие или пренебрежение по отношению к пожилым людям может быть психологическим, физическим, материальным, финансовым и сексуальным. Это включает физические нападения, оскорбления, угрозы, ограничение контактов или деятельности, отказ в уходе и неоказание помощи. К этому также относится бездействие.

По мнению 17% опрошенных, в их домах такие случаи происходят. Еще 16% работников допускают такую возможность. Менее половины респондентов убеждены, что в их учреждениях подобного не бывает. Остальные — почти 20% — не смогли дать оценку.







Недостаточно вежливое общение с клиентами заметили у своих коллег 56% работников. В общей сложности 15% признались, что сами общались с жильцами грубо или без уважения. 10% указали, что не меняли людям вовремя или вообще не меняли средства гигиены. Такое поведение зафиксировали у своих коллег 46% опрошенных. Пятая часть стала свидетелем того, как сотрудники отказывались помогать вставать, укладывать в постель или кормить пожилых. 15% не подавали напитки, 14% отказывались сопровождать в туалет и 11% — купать. Каждый 12-й признался, что сам не выполнял уход за подопечными должным образом. Каждый 20-й не помогал вставать, 2% не приносили воду или не помогали воспользоваться туалетом.







По словам опрошенных, чаще всего пренебрежение, издевательства или насилие совершают другие жильцы домов престарелых. Следом идут родственники. Респонденты считают, что в двух пятых случаев это делают коллеги. 9% упомянули также себя.







О происшествиях сообщали три четверти респондентов. Почти три пятых из них заявили, что это помогло. Пятая часть, напротив, отметила, что ситуация ухудшилась. Те, кто не сообщил о случае, чаще всего считали его незначительным. Нередко они также полагали, что никто не сможет повлиять на ситуацию. Пятая часть опасалась мести.