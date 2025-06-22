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Треть работников считает, что в их домах престарелых пренебрегают пожилыми людьми
22 июня 2025
17:00
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Треть работников домов престарелых и домов для людей с деменцией считают, что в их учреждениях имеют место или могут иметь место пренебрежение, жестокое обращение и издевательства над клиентами. Чаще всего такое поведение они наблюдают у других жителей учреждения и родственников, но оно встречается и среди коллег. Почти 10% опрошенных признались, что сами вели себя таким образом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института исследований труда и социальных вопросов (RILSA). Всемирный день борьбы с насилием в отношении пожилых людей отмечается 15 июня.
За значительным количеством случаев плохого обращения, насилия или издевательств в учреждениях стоят не индивидуальные ошибки, а системные проблемы функционирования домов и укоренившийся подход к потребностям клиентов. Если происходит насилие, то это среди прочего последняя степень фрустрации и выгорания. Это результат длительно нерешенных ситуаций, перегрузки и плохих условий на работе.
Исследование является частью научного проекта по насилию в отношении пожилых людей в социальных службах Чехии, который начался в 2023 году и завершится в следующем году.
С декабря прошлого года по январь текущего года в опросе приняли участие 973 работника домов престарелых и учреждений с особым режимом для людей с деменцией. Среди респондентов были ухаживающие, медперсонал, руководители и медсестры.
Жестокое обращение, насилие или пренебрежение по отношению к пожилым людям может быть психологическим, физическим, материальным, финансовым и сексуальным. Это включает физические нападения, оскорбления, угрозы, ограничение контактов или деятельности, отказ в уходе и неоказание помощи. К этому также относится бездействие.
По мнению 17% опрошенных, в их домах такие случаи происходят. Еще 16% работников допускают такую возможность. Менее половины респондентов убеждены, что в их учреждениях подобного не бывает. Остальные — почти 20% — не смогли дать оценку.
Недостаточно вежливое общение с клиентами заметили у своих коллег 56% работников. В общей сложности 15% признались, что сами общались с жильцами грубо или без уважения. 10% указали, что не меняли людям вовремя или вообще не меняли средства гигиены. Такое поведение зафиксировали у своих коллег 46% опрошенных. Пятая часть стала свидетелем того, как сотрудники отказывались помогать вставать, укладывать в постель или кормить пожилых. 15% не подавали напитки, 14% отказывались сопровождать в туалет и 11% — купать. Каждый 12-й признался, что сам не выполнял уход за подопечными должным образом. Каждый 20-й не помогал вставать, 2% не приносили воду или не помогали воспользоваться туалетом.
По словам опрошенных, чаще всего пренебрежение, издевательства или насилие совершают другие жильцы домов престарелых. Следом идут родственники. Респонденты считают, что в двух пятых случаев это делают коллеги. 9% упомянули также себя.
О происшествиях сообщали три четверти респондентов. Почти три пятых из них заявили, что это помогло. Пятая часть, напротив, отметила, что ситуация ухудшилась. Те, кто не сообщил о случае, чаще всего считали его незначительным. Нередко они также полагали, что никто не сможет повлиять на ситуацию. Пятая часть опасалась мести.
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