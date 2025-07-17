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Последний шанс: полиция с помощью ИИ восстановила внешность подозреваемого в убийстве 2005 года — через 13 дней дело закроют по сроку давности

Новости и статьи
17 июля 2025
21:00
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Криминалисты из Оломоуцкого края при помощи искусственного интеллекта (ИИ) реконструировали предполагаемую внешность мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве сотрудницы видеопроката, совершённом 29 июля 2005 года в городе Штернберк. Через 13 дней дело будет закрыто в связи с истечением срока давности, поскольку с момента трагедии пройдёт 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Чешской Республики.
Расследование было возобновлено около десяти лет назад в рамках работы специальной группы Tempus, занимающейся раскрытием нераскрытых тяжких преступлений прошлых лет. Несмотря на значительный объём работы, установить личность преступника до сих пор не удалось.

По словам представительницы полиции Марии Шафаржовой, на основе первоначального фоторобота, составленного со слов продавщиц близлежащих магазинов, следователи с помощью современных технологий смоделировали, как мог измениться внешний облик подозреваемого за 20 лет естественного старения. Полученное изображение было опубликовано в надежде, что общественность поможет в опознании.

Жертвой преступления стала 31-летняя женщина, убитая днём, около 13:00, в помещении видеопроката на Главной площади. Она скончалась от множественных ножевых ранений.  Камера городской системы видеонаблюдения зафиксировала момент, когда предполагаемый преступник покидал место преступления, однако качество записи не позволило экспертам определить его лицо. Тогда же полицейские описали мужчину как высокого (около 180–190 см), худощавого, возрастом от 30 до 45 лет.

В ходе первоначального этапа расследования были собраны отпечатки пальцев и образцы ДНК у нескольких сотен клиентов видеопроката, их родственников, а также у заключённых, пациентов психиатрических клиник и лиц, осуждённых за аналогичные насильственные преступления по всей Чешской Республике — всего около 2000 человек. Однако ни один из образцов не совпал с теми, что были найдены на месте преступления.

Прорыв в расследовании произошёл спустя десятилетие, когда после обращения команды Tempus в полицию вышел свидетель, утверждавший, что в день убийства видел мужчину неподалёку от места преступления в белой, предположительно окровавленной рубашке. По его словам, тот выглядел на 26–35 лет, был ростом около 190 см, худощавого телосложения, с русыми волнистыми волосами средней длины. На основе этих данных полиция составила фоторобот, но получить новую информацию от общественности так и не удалось.

С приближением срока давности следователи вновь обращаются к гражданам с просьбой о помощи. Любую информацию о возможной личности преступника или иных обстоятельствах, связанных с делом, можно сообщить по круглосуточному телефону полиции ЧР — 158.
полиция Чехия
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