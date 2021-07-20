Продажа бизнеса в Чехии: элитный салон красоты

Предложение № 180077
Помещения салона роскошно меблированы, а также разделены на женские и мужские зоны. В цену продажи входит все оборудование, включая средства по уходу, инструменты, украшения и т.д. Стоимость материального имущества составляет 150 тысяч евро.
Салон работает более 15 лет и за это время заработал отличную репутацию у клиентов. Собственники продают бизнес из-за переезда в другой город, откуда сложно управлять салоном. Они готовы предложить новому владельцу переходный период для передачи дел. Предложение может стать интересным как для местных инвесторов, так и для зарубежных.
В продажу входит:
1. Оборудование;
2. Отдельная женская зона - 4 рабочих места;
3. Отдельная мужская зона BARBER SHOP - 3 рабочих места;
4. Средства по уходу на сумму около 8 000 евро;
5. Товар для продажи на сумму около 8 000 евро;
6. Инструменты, украшения и т.д.;
7. Пылесос с четырьмя выходами;
8. Система связи салона и ресепшена;
9. POS терминал;
10. Клиентская база;
11. Программное обеспечение;
12. Около 20 доменов;
13. Социальные сети;
14. Товарный знак в Словакии и Чехии;
15. Соглашения с поставщиками;
16. Долгосрочная аренда;
17. Записи всех завершенных тренингов сотрудников;
18. Собственная образовательная система для начинающих и продвинутых;
19. Банковский счет с хорошей кредитной историей.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.