Продажа бизнеса в Чехии: элитный салон красоты

Предметом продажи является эксклюзивно оборудованный, стабильно функционирующий салон красоты, включая ноу-хау и клиентскую базу. Салон находится на оживленной улице в самом сердце крупного города рядом с торговыми центрами, что очень важно для салонов такого типа. Это устоявшаяся и прибыльная компания, благодаря чему инвестор получит стабильный доход.

Предложение № 180077

Помещения салона роскошно меблированы, а также разделены на женские и мужские зоны. В цену продажи входит все оборудование, включая средства по уходу, инструменты, украшения и т.д. Стоимость материального имущества составляет 150 тысяч евро.

Салон работает более 15 лет и за это время заработал отличную репутацию у клиентов. Собственники продают бизнес из-за переезда в другой город, откуда сложно управлять салоном. Они готовы предложить новому владельцу переходный период для передачи дел. Предложение может стать интересным как для местных инвесторов, так и для зарубежных.

В продажу входит:

1. Оборудование;

2. Отдельная женская зона - 4 рабочих места;

3. Отдельная мужская зона BARBER SHOP - 3 рабочих места;

4. Средства по уходу на сумму около 8 000 евро;

5. Товар для продажи на сумму около 8 000 евро;

6. Инструменты, украшения и т.д.;

7. Пылесос с четырьмя выходами;

8. Система связи салона и ресепшена;

9. POS терминал;

10. Клиентская база;

11. Программное обеспечение;

12. Около 20 доменов;

13. Социальные сети;

14. Товарный знак в Словакии и Чехии;

15. Соглашения с поставщиками;

16. Долгосрочная аренда;

17. Записи всех завершенных тренингов сотрудников;

18. Собственная образовательная система для начинающих и продвинутых;

19. Банковский счет с хорошей кредитной историей.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.