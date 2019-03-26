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Ученые степени и звания в Чехии

Ученые степени и звания в Чехии

Yana Khilay 1280 0
В новой статье рассказываем о правилах обращения к педагогам, ученых степенях и званиях в Чехии.
Ученые степени и звания в Чехии

Каждый студент, будь то чех или иностранец, сталкивался с проблемой при обращении к преподавателю. Череда странных согласных до и после имени совершенно сбивает с толку: во-первых, что они означают, а во-вторых, какому обращению соответствуют?

В новой статье рассказываем о правилах обращения к педагогам, ученых степенях и званиях в Чехии.

Что такое ученая степень?

Это звание, подтверждающее научную квалификацию, которое получает выпускник учебного заведения.

Если в чешских школах принято обращаться к педагогу как pane profesore («господин профессор»), то в университетах это неприемлемо, если преподаватель не имеет соответствующего звания.  

«На первом курсе я попросила преподавателя объяснить непонятую мной часть лекции и обратилась к нему pane profesore, на что он резко заметил, что время «панов профессоров» закончилось в школе, а к нему нужно обращаться в соответствии с его ученой степенью», — подтверждает студентка юридического факультета Людмила.

Действительно, правильное использование ученых степеней педагогических и научных работников — часть учебного этикета, поэтому студенту стоит в этом разобраться.

Какие бывают ученые степени?

Перечислим основные:

Bakalář (Bc./Bc.A)— бакалавр / бакалавр искусств

Выпускник высшего учебного заведения, освоивший программу бакалавриата. Правильное обращение: pane bakaláři / paní bakalářko.

Magistr (Mgr./Mgr.A) — магистр / магистр искусств

Присуждается выпускнику высшего учебного заведения, освоившему программу магистратуры, следующую после бакалавриата ступень. Правильное обращение: pane magistře / paní magistro.

Inženýr (Ing.) — в Чехии используется среди специалистов, окончивших программу магистратуры в технической области, экономике, сельском хозяйстве или военном деле. Правильное обращение: pane inženýre / paní inženýrko.

Ученые степени, присуждаемые по окончании магистерской программы со сдачей ригорозоного экзамена (чеш. rigorózní zkouška) — особого типа государственного экзамена:

JUDr. — доктор права

MUDr. — доктор медицины

PhDr. — доктор философии

ThDr. — доктор теологии

RNDr. — доктор естественных наук

Правильное обращение к обладателям перечисленных степеней: pane doktore / paní doktorko.

А если у человека большой одной степени, какую использовать?

Все указанные выше ученые степени пишутся перед именем человека и говорят о том, что он окончил бакалаврскую или магистерскую учебную программу. Но если вы видите их и после имени человека, то перед вами выпускник докторантуры, который получил степень Ph.D. (доктор) или Th.D. (доктор теологии). Обращаться к нему нужно в соответствии с высшей ученой степенью: pane doktore / paní doktorko.

Помимо ученых степеней существуют и ученые звания для научно-педагогических работников: доцент (сокращенно doc.) и профессор (сокращенно prof.). Последнее — наивысшее звание, которое можно получить только за серьезный вклад в науку. Поэтому, если у имени преподавателя стоит сокращение prof., обращаться к нему следует только pane profesore / paní profesorko, если doc. — pane docente / paní docentko.

Помните, что правильное обращение к человеку в соответствии с его ученой степенью и званием — обязательное условие для успешной коммуникации в чешских учебных заведениях.

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