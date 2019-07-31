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Чешские университеты: сильные и слабые стороны

Чешские университеты: сильные и слабые стороны

Дмитрий Иволга 858 0
Команда поддерживаемого Европейской комиссией международного проекта U-Multirank сравнила показатели более чем 1700 высших учебных заведений из 96 стран мира и назвала плюсы и минусы обучения в чешских университетах. В исследовании приняли участие 18 вузов Чешской Республики.
Чешские университеты: сильные и слабые стороны

Сильные стороны…

Упомянув такой неоспоримый плюс, как бесплатное высшее образование на чешском языке для всех независимо от гражданства и национальности, авторы исследования отмечают, что лучше всего у чешских университетов обстоят дела с так называемой интернационализацией. Имеется в виду возможность учиться на иностранном языке, совершать учебные поездки за границу и доля студентов-иностранцев. 56% из 18 чешских вузов, участвующих в U-Multirank, получили по этому показателю оценку «отлично». Стоит отметить, что свой вклад в интернационализацию внесли студенты из Словакии — иностранцы, которые могут учиться на родном языке.

Еще по одному критерию — количеству научных публикаций — чешские университеты показали результат выше среднего. Однако лишь малая доля этих публикаций входит в 10% наиболее цитируемых в своей области, что косвенно указывает на невысокое качество работ.

…и не такие сильные

Увы, есть проблемы с таким важным показателем, как само обучение. Главный фактор — относительно низкая доля студентов, которые заканчивают бакалавриат. В прошлом году она составила около 40%. Лишь в двух чешских вузах, участвовавших в исследовании, она превышает половину — это Университет Менделя в Брно и Университета Томаша Бати в Злине. А самый низкий показатель у Высшей школы химической технологии в Праге: обучение там успешно завершают 30%.

Хуже всего, по мнению команды U-Multirank, у чешского высшего образования обстоят дела с переводом теоретических знаний в практическую плоскость и со взаимным сотрудничеством с частным сектором. В прошлом году на основе университетских исследований выдан лишь 81 патент (выше среднего этот показатель только у Университета Палацкого в Оломоуце и Чешского технического университета (ČVUT) в Праге), а в 2017 году всего 6% средств, потраченных частными компаниями на науку исследования, ушло высшим учебным заведениям.

Оценка отдельных университетов

Наибольшее количество оценок «отлично» — девять — из всех изученных чешских вузов получила Высшая школа химических технологий в Праге (где сложно закончить бакалавриат). По семь высших оценок у Университета Томаша Бати в Злине и Западночешского университета в Пльзене, по шесть — у Университета Палацкого в Оломоуце, Университета Менделя в Брно и Института технологии и бизнеса в Ческе-Будеевице. 

У Карлова Университета «единичек» всего три, но это объясняется прежде всего недостатком данных: некоторые показатели авторы исследования не стали оценивать.

Источники: umultirank.org и aktualne.cz

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Темы
образование университеты Карлов университет
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