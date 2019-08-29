Что купить к началу учебного года в чешской школе

Точный список всего необходимого школьники или их родители обычно получают уже после начала учебы (некоторые школы публикуют такую информацию на сайте, стоит зайти и проверить), однако есть ряд принадлежностей, которые можно приобрести заранее. Не волнуйтесь, на покупку остальных будет достаточно времени: учебный год в чешских школах начинается очень плавно.
Универсальный список
Кроме рюкзака школьникам — от первоклассников до девятиклассников — понадобится картонный чемоданчик (продается в магазинах канцтоваров), куда складывают все необходимое для уроков рисования и труда. В него нужно положить пластилин, акварельные краски, темперу, простой набор плоских и круглых кистей, стаканчик-непроливайку, черную тушь, набор цветных карандашей, фломастеров и восковых карандашей, ножницы, два набора цветной бумаги — клеящейся и обычной, один или два альбома для рисования, клей-карандаш, специальную клеенку, чтобы закрывать стол, и подложку для лепки. В этот набор разные школы могут включать дополнительные пункты. Также рекомендуется выдать детям фартук или старую футболку, чтобы они не боялись в порыве творчества испачкать одежду.
Не обойтись и без пенала, в который в стандартной комплектации входят две ручки (стирающиеся), четыре простых карандаша мягкости 2 и 3, точилка, ластик, еще один клей-карандаш, линейка длиной 20-30 см, начиная со второго класса — треугольник, а в старших классах к этому набору добавляются циркуль, транспортир и простой калькулятор.
Наконец, заранее можно купить пару папок для тетрадей — они обязательно понадобятся.
Что не надо покупать
Чешские школы в начале каждого года обычно дают точный список тетрадей, поэтому заранее покупать «десять в клеточку, десять в линеечку» бесполезно. В этом списке тетради обозначаются индексами (например, 523, 544 или 440), которые указывают на формат и количество листов. Такой перечень также поможет рассчитать число необходимых обложек.
Интересное наблюдение — тетради в клеточку по сравнению с российскими школами в Чехии используются реже, а для некоторых предметов учителя требуют нелинованные тетрадки.
Другой разряд школьных принадлежностей, с которым сложно угадать заранее, — обложки на учебники. Часто детям раздают книги нескольких близких, но отличающихся и форматов. Проще всего, уже получив весь комплект, идти в магазин с учебниками-образцами и примерять обложки прямо там. Это же касается и обложек на рабочие тетради (сами такие тетради, как правило, закупаются на родительские деньги централизованно).
Наконец, многие чешские школы выпускают собственные брендированные дневники, так что купленный в магазине стандартный может не пригодиться.
Сменная обувь
В чешских школах без «сменки» никуда. Каждый день ее с собой не носят, а хранят в школьном шкафчике. Обувь должна быть плотной, удобной, подходящей для беготни по лестнице — это могут быть сандалии или слипоны, хотя в чешских школах можно встретить старшеклассников и в домашних тапочках. Важное условие — подошва «сменки» должна быть светлой, не оставляющей полос на полу.
Для физкультуры
Занятия проходят на улице только в хорошую погоду, поэтому «зимняя» форма не нужна, достаточно шорт до колена или легких спортивных штанов, футболки и кроссовок (или обуви, известной нам как чешки) со светлой подошвой. Так как уроков физкультуры обычно всего два в неделю, можно обойтись одним комплектом: времени на стирку будет достаточно. Форму удобнее всего носить в спортивной сумке-мешке.
Что еще нужно подготовить
Многие школы просят дать детям с собой такие бытовые вещи, как полотенце, мыло в мыльнице и пара упаковок бумажных носовых платков. И последнее, но не менее важное: ланчбокс, спортивная бутылка для воды и лента для ключей от шкафчика на шею.
Покупать ли цветы?
В Чехии принято дарить цветы учителям не в первый, а последний день учебного года. Но и 1 сентября (точнее, 2-го) букет вряд ли кого-то огорчит, так что выбор за вами. Удачного учебного года!