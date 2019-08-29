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Что купить к началу учебного года в чешской школе

Что купить к началу учебного года в чешской школе

Александра Кириченко 578 0
Те, кто впервые собирает ребенка в чешскую школу, могут испытывать легкую панику. Что можно и нужно купить заранее, а какие покупки стоит отложить до «отмашки» со стороны учителей?
Что купить к началу учебного года в чешской школе

Точный список всего необходимого школьники или их родители обычно получают уже после начала учебы (некоторые школы публикуют такую информацию на сайте, стоит зайти и проверить), однако есть ряд принадлежностей, которые можно приобрести заранее. Не волнуйтесь, на покупку остальных будет достаточно времени: учебный год в чешских школах начинается очень плавно. 

Универсальный список

Кроме рюкзака школьникам — от первоклассников до девятиклассников — понадобится картонный чемоданчик (продается в магазинах канцтоваров), куда складывают все необходимое для уроков рисования и труда. В него нужно положить пластилин, акварельные краски, темперу, простой набор плоских и круглых кистей, стаканчик-непроливайку, черную тушь, набор цветных карандашей, фломастеров и восковых карандашей, ножницы, два набора цветной бумаги — клеящейся и обычной, один или два альбома для рисования, клей-карандаш, специальную клеенку, чтобы закрывать стол, и подложку для лепки. В этот набор разные школы могут включать дополнительные пункты. Также рекомендуется выдать детям фартук или старую футболку, чтобы они не боялись в порыве творчества испачкать одежду.

Не обойтись и без пенала, в который в стандартной комплектации входят две ручки (стирающиеся), четыре простых карандаша мягкости 2 и 3, точилка, ластик, еще один клей-карандаш, линейка длиной 20-30 см, начиная со второго класса — треугольник, а в старших классах к этому набору добавляются циркуль, транспортир и простой калькулятор.

Наконец, заранее можно купить пару папок для тетрадей — они обязательно понадобятся.

Что не надо покупать

Чешские школы в начале каждого года обычно дают точный список тетрадей, поэтому заранее покупать «десять в клеточку, десять в линеечку» бесполезно. В этом списке тетради обозначаются индексами (например, 523, 544 или 440), которые указывают на формат и количество листов. Такой перечень также поможет рассчитать число необходимых обложек.

Интересное наблюдение — тетради в клеточку по сравнению с российскими школами в Чехии используются реже, а для некоторых предметов учителя требуют нелинованные тетрадки.

Другой разряд школьных принадлежностей, с которым сложно угадать заранее, — обложки на учебники. Часто детям раздают книги нескольких близких, но отличающихся и форматов. Проще всего, уже получив весь комплект, идти в магазин с учебниками-образцами и примерять обложки прямо там. Это же касается и обложек на рабочие тетради (сами такие тетради, как правило, закупаются на родительские деньги централизованно).

Наконец, многие чешские школы выпускают собственные брендированные дневники, так что купленный в магазине стандартный может не пригодиться.

Сменная обувь

В чешских школах без «сменки» никуда. Каждый день ее с собой не носят, а хранят в школьном шкафчике. Обувь должна быть плотной, удобной, подходящей для беготни по лестнице — это могут быть сандалии или слипоны, хотя в чешских школах можно встретить старшеклассников и в домашних тапочках. Важное условие — подошва «сменки» должна быть светлой, не оставляющей полос на полу.

Для физкультуры

Занятия проходят на улице только в хорошую погоду, поэтому «зимняя» форма не нужна, достаточно шорт до колена или легких спортивных штанов, футболки и кроссовок (или обуви, известной нам как чешки) со светлой подошвой. Так как уроков физкультуры обычно всего два в неделю, можно обойтись одним комплектом: времени на стирку будет достаточно. Форму удобнее всего носить в спортивной сумке-мешке.

Что еще нужно подготовить

Многие школы просят дать детям с собой такие бытовые вещи, как полотенце, мыло в мыльнице и пара упаковок бумажных носовых платков. И последнее, но не менее важное: ланчбокс, спортивная бутылка для воды и лента для ключей от шкафчика на шею.

Покупать ли цветы?

В Чехии принято дарить цветы учителям не в первый, а последний день учебного года. Но и 1 сентября (точнее, 2-го) букет вряд ли кого-то огорчит, так что выбор за вами. Удачного учебного года!

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Темы
школы образование дети
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