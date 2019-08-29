Что купить к началу учебного года в чешской школе

Те, кто впервые собирает ребенка в чешскую школу, могут испытывать легкую панику. Что можно и нужно купить заранее, а какие покупки стоит отложить до «отмашки» со стороны учителей?

Точный список всего необходимого школьники или их родители обычно получают уже после начала учебы (некоторые школы публикуют такую информацию на сайте, стоит зайти и проверить), однако есть ряд принадлежностей, которые можно приобрести заранее. Не волнуйтесь, на покупку остальных будет достаточно времени: учебный год в чешских школах начинается очень плавно.

Универсальный список

Кроме рюкзака школьникам — от первоклассников до девятиклассников — понадобится картонный чемоданчик (продается в магазинах канцтоваров), куда складывают все необходимое для уроков рисования и труда. В него нужно положить пластилин, акварельные краски, темперу, простой набор плоских и круглых кистей, стаканчик-непроливайку, черную тушь, набор цветных карандашей, фломастеров и восковых карандашей, ножницы, два набора цветной бумаги — клеящейся и обычной, один или два альбома для рисования, клей-карандаш, специальную клеенку, чтобы закрывать стол, и подложку для лепки. В этот набор разные школы могут включать дополнительные пункты. Также рекомендуется выдать детям фартук или старую футболку, чтобы они не боялись в порыве творчества испачкать одежду.

Не обойтись и без пенала, в который в стандартной комплектации входят две ручки (стирающиеся), четыре простых карандаша мягкости 2 и 3, точилка, ластик, еще один клей-карандаш, линейка длиной 20-30 см, начиная со второго класса — треугольник, а в старших классах к этому набору добавляются циркуль, транспортир и простой калькулятор.

Наконец, заранее можно купить пару папок для тетрадей — они обязательно понадобятся.

Что не надо покупать

Чешские школы в начале каждого года обычно дают точный список тетрадей, поэтому заранее покупать «десять в клеточку, десять в линеечку» бесполезно. В этом списке тетради обозначаются индексами (например, 523, 544 или 440), которые указывают на формат и количество листов. Такой перечень также поможет рассчитать число необходимых обложек.

Интересное наблюдение — тетради в клеточку по сравнению с российскими школами в Чехии используются реже, а для некоторых предметов учителя требуют нелинованные тетрадки.

Другой разряд школьных принадлежностей, с которым сложно угадать заранее, — обложки на учебники. Часто детям раздают книги нескольких близких, но отличающихся и форматов. Проще всего, уже получив весь комплект, идти в магазин с учебниками-образцами и примерять обложки прямо там. Это же касается и обложек на рабочие тетради (сами такие тетради, как правило, закупаются на родительские деньги централизованно).

Наконец, многие чешские школы выпускают собственные брендированные дневники, так что купленный в магазине стандартный может не пригодиться.

Сменная обувь

В чешских школах без «сменки» никуда. Каждый день ее с собой не носят, а хранят в школьном шкафчике. Обувь должна быть плотной, удобной, подходящей для беготни по лестнице — это могут быть сандалии или слипоны, хотя в чешских школах можно встретить старшеклассников и в домашних тапочках. Важное условие — подошва «сменки» должна быть светлой, не оставляющей полос на полу.

Для физкультуры

Занятия проходят на улице только в хорошую погоду, поэтому «зимняя» форма не нужна, достаточно шорт до колена или легких спортивных штанов, футболки и кроссовок (или обуви, известной нам как чешки) со светлой подошвой. Так как уроков физкультуры обычно всего два в неделю, можно обойтись одним комплектом: времени на стирку будет достаточно. Форму удобнее всего носить в спортивной сумке-мешке.

Что еще нужно подготовить

Многие школы просят дать детям с собой такие бытовые вещи, как полотенце, мыло в мыльнице и пара упаковок бумажных носовых платков. И последнее, но не менее важное: ланчбокс, спортивная бутылка для воды и лента для ключей от шкафчика на шею.

Покупать ли цветы?

В Чехии принято дарить цветы учителям не в первый, а последний день учебного года. Но и 1 сентября (точнее, 2-го) букет вряд ли кого-то огорчит, так что выбор за вами. Удачного учебного года!