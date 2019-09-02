Учебный год 2019/2020: когда же снова каникулы?

2 сентября в чешских школах после двухмесячного перерыва начался учебный год. Чтобы скрасить этот дождливый серый день, предлагаем подумать о приятном и неизбежном — новых каникулах.

Первые, осенние каникулы в средних и начальных школах будут менее чем через два месяца, 29-30 октября. К ним прибавится День возникновения независимой Чехословацкой республики — государственный праздник, который в 2019 году выпадает на понедельник. Таким образом, фактически отдых будет длиться с пятницы, 26 октября, по среду, 30 октября, включительно.

Продолжаем думать о приятном и строить планы. Следующие каникулы — рождественские, они начнутся 23 декабря (в понедельник) и официально продлятся до 3 января, но, так как это пятница, дети выйдут в школу только в понедельник, 6 января 2020 года.

В пятницу, 31 января, школьников ждут однодневные каникулы после получения оценок за первое полугодие.

Весенние каникулы в разных населенных пунктах Чехии начинаются не синхронно. Делается это для того, чтобы всем желающим хватило мест на горнолыжных курортах. Также из-за лыж, вопреки своему названию, весенние каникулы будут зимой: в Праге 1, 2, 3, 4, и 5 — с 17 по 23 февраля, в Праге 6, 7, 8, 9 и 10 — с 24 февраля по 1 марта. Школьники Праги-Запад и Праги-Восток отдохнут чуть позже, со 2 по 8 марта. Расписание весенних каникул в учебном году 2019/2020 для остальных регионов Чехии можно узнать здесь.

По-настоящему весенние каникулы в Чехии — пасхальные. Официально они длятся один день — четверг, 9 апреля. К нему прибавляется 10 апреля — Великая (Страстная) пятница и 13 апреля — Пасхальный понедельник (сама католическая Пасха в 2020 году выпадает на 12 апреля). Таким образом, предпоследние каникулы учебного года продлятся четыре дня.

Летние каникулы, которые в Чехии не зря называются главными, начнутся в среду, 1 июля, а 1 сентября в следующем году выпадает на вторник.

Наконец, в чешских школах бывают так называемые директорские выходные — три-четыре дня в году, которые руководство школы может по своему усмотрению прибавить к каникулам или праздникам. Например, во многих учебных заведениях благодаря им дети отправятся на летние каникулы с понедельника, 29 июня.