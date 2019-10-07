Экзамены для получения чешского гражданства: где сдавать и как записаться

Чтобы претендовать на получение гражданства Чешской Республики, большинству иностранцев нужно сдать два экзамена – на знание чешского языка (уровень B1) и реалий чешской жизни. Если вы собираетесь подаваться на гражданство в следующем году, важно вовремя записаться для прохождения этих испытаний.

Кому НЕ нужно сдавать экзамены

Согласно пункту 14 статьи 5 закона о гражданстве Чешской Республики, от сдачи обоих экзаменов освобождены лица младше 15 и старше 65 лет, люди с физическими и умственными отклонениями, которые мешают им в освоении языка, и те, кто хотя бы три года проходил обучение на чешском в начальной, средней или высшей школе.

Кто проводит экзамены

Проводить экзамены на знание чешского языка и реалий для получения гражданства уполномочен Институт языковой и профессиональной подготовки Карлова университета (ÚJOP UK). Он же организует курсы для подготовки к ним.

Где проводятся экзамены

Сдать экзамены можно в 12 точках, три из которых находятся в Праге (Albertov, Hostivař и Krystal). Кроме столицы, сдача организована в Брно, Ческе-Будеёвице, Либерце, Подебрадах, Пльзене, Градце-Кралове, Марианске-Лазне, Остраве и Оломоуце. Записаться можно в любой из центров независимо от места постоянного проживания. Стоит учитывать, что быстрее всего наполняется емкость пражских точек и тех, которые находятся относительно недалеко от столицы.

Расписание экзаменов для получения гражданства Чехии в 2020 году

В следующем году экзамены будут проводиться 10 раз. Обратите внимание, что не всегда в один день можно сдать и язык, и реалии, и порой в определенную дату работает только часть экзаменационных центров.

пт. 31. 1. 2020 Чешские реалии + чешский язык Прага, Либерец, Подебрады, Брно, Ческе-Будеёвице, Градец-Кралове, Пльзень сб. 29. 2. 2020 Чешский язык Прага, Брно сб. 28. 3. 2020 Чешские реалии + чешский язык все центры сб. 25. 4. 2020 Чешские реалии + чешский язык Прага, Либерец, Подебрады, Брно, Пльзень сб. 30. 5. 2020 Чешские реалии + чешский язык все центры пт. 19. 6. 2020 Чешский язык Прага, Либерец, Подебрады, Брно ср. 2. 9. 2020 Чешские реалии + чешский язык все центры (кроме Брно) сб. 19. 9. 2020 Чешский язык Прага, Либерец, Подебрады, Брно сб. 31.10.2020 Чешские реалии + чешский язык все центры сб. 21.11.2020 Чешский язык Прага, Подебрады, Брно

Онлайн-запись на экзамены в первой половине 2020 года будет открыта 11 ноября 2019 года . По опыту предыдущего года, запись на вторую половину откроется в июне.

До конца 2019 года экзамены состоятся 2 ноября и 7 декабря. В некоторых удаленных экзаменационных центрах места еще есть, теоретически они могут освободиться и в Праге, так что имеет смысл регулярно отслеживать ситуацию на сайте (сообщение о том, что запись сейчас невозможна, говорит об отсутствии мест).

Порядок регистрации и оплаты

Сдавать оба экзамена можно как в один день, так и в разные. Зарегистрироваться при наличии мест можно самое позднее за 14 дней до выбранного срока. После заполнения онлайн-заявки необходимо в течение семи дней оплатить взнос: 3300 крон за экзамен по чешскому языку, 1600 крон за экзамен на знание чешских реалий или 4900 крон за оба испытания . В случае неуспешной сдачи платеж не возвращается. Пробовать свои силы можно неограниченное количество раз – и перед каждым из них придется регистрироваться в общем порядке и платить указанные суммы.

Перенос срока или места сдачи экзамена

У зарегистрированного кандидата есть возможность в режиме онлайн перенести сдачу экзамена на другой срок или в другой учебный центр, если до изначально запланированногой даты еще остается минимум 14 дней. За это придется доплатить 500 крон. Такая же сумма удерживается при своевременной отмене.

Если кандидат откажется от участия после дедлайна, для возвращения суммы ему придется предъявить справку о болезни от врача. В этом случае с него также удержат 500 крон.

Результаты экзаменов и получение свидетельств об их сдаче

К сожалению, сразу после экзамена кандидаты могут только догадываться, справились ли они с задачей. Результаты становятся известны минимум через 30 дней . Узнать их можно онлайн, введя здесь полученный во время экзамена код и свою дату рождения. Другими способами – по телефону или электронной почте – эти данные не предоставляются.

Свидетельство об успешной сдаче, которое нужно прикладывать к заявлению на получение чешского гражданства, будет доставлено по почте еще позже, в течение семи недель после проведения экзамена. Для языка и реалий выдаются отдельные документы, так как даже при сдаче в один день есть шанс справиться с одним экзаменом и завалить другой. Срок действия этих сертификатов не ограничен.

О том, как проходят сами экзамены, и об основных трудностях, с которыми сталкиваются сдающие, мы подготовим отдельный материал.