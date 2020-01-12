Плюсы высшего образования в Чехии и подготовка к поступлению

В последние годы в Чехии растет число иностранных студентов. Многие знают, что высшее образование здесь можно получить абсолютно бесплатно. Но это лишь один из плюсов обучения в Чешской Республике.

Есть еще несколько веских аргументов в пользу того, чтобы поступить в один из вузов страны.

Высокий уровень обучения

Чешская Республика еще в 1999 году подписала Болонскую декларацию, и здесь действует трехступенчатая система высшего образования. В зависимости от своей предыдущей подготовки абитуриенты могут выбрать из трех программ обучения: бакалавриат — до трех лет, магистратура — до двух лет, аспирантура (докторская степень) — до трех лет.

Все ступени образования в Чехии соответствуют нормам Международной классификации образования (ISCED), а дипломы чешских университетов имеют статус международных и высоко ценятся работодателями из других стран Евросоюза.

Кроме Карлова университета, старейшего в Центральной Европе, востребованных специалистов готовят, например, Высшая школа экономики, Чешский технический университет, Химико-технологический университет в Праге и Масариков университет в Брно.

Жизнь в Чехии

Чехия находится в сердце Европы, и, обучаясь здесь, можно будет постепенно объездить близлежащие страны. Стоимость жизни в Чехии пока заметно ниже, чем в государствах Еврозоны, а качество вполне сопоставимо. Чешский менталитет довольно близок к нашему, и язык вполне поддается изучению (хотя приложить определенные усилия, конечно, придется). Наконец, Прага, где находится большинство университетов, — очень красивый город с многовековой историей и насыщенной культурной жизнью. Да и в других городах, например в Брно, где находится Масариков университет, есть на что посмотреть и чем заняться в свободное от учебы время.

Государственная поддержка

Учащиеся чешских вузов получают помощь со стороны государства и различные дотации: вид на жительство, позволяющий путешествовать по всей шенгенской зоне, льготы на проезд и питание, дотации на проживание, скидки на посещение образовательных и культурных заведений.

Стипендии

Иностранцы наравне с чехами имеют право не только на бесплатное обучение, но и на стипендию.

Проживание

Большинство чешских вузов располагают комфортными общежитиями, напоминающими скорее хостелы, при этом проживание в них стоит недорого (это важно, так как в последние годы аренда квартир и комнат в крупных городах Чехии подорожала и стала не по карману многим студентам).

Студенческая жизнь

Чешские вузы не только обучают, но и развивают, а также развлекают своих студентов. В университетах есть кружки по интересам, например музыкальные, спортивные и литературные, учащиеся ездят на горнолыжные курорты, на природу, в велотуры и так далее и вместе путешествуют за границу.

Перспективы трудоустройства

На протяжении учебы для студентов проходят мероприятия по профориентации. Периодически лекции в вузах читают представители ведущих чешских и международных компаний. Также студенты получают возможность пройти стажировку в интересующих их фирмах и предприятиях и таким образом обеспечить себе место работы еще до окончания учебы.

Международный опыт

Крупные учебные заведения участвуют в международной программе ERASMUS и сотрудничают с зарубежными вузами. Благодаря этого каждый студент может один семестр отучиться за рубежом, получив бесценный опыт и повысив уровень знания иностранного языка.

Говоря о плюсах, стоит коснуться и минусов. К ним можно отнести, пожалуй, лишь то, что бесплатное высшее образование в Чехии можно получить только на чешском языке — хотя это скорее не минус, а данность. Для поступления придется выучить язык на уровне B2. Такого знания чешского будет достаточно для дальнейшего обучения и комфортного пребывания в стране.

Годовые языковые курсы для поступления в чешские вузы

Учить язык для дальнейшего получения высшего образования стоит на аккредитованных годичных подготовительных курсах непосредственно в Чехии. Почему? Год — оптимальный срок, чтобы овладеть иностранным языком с нуля до уровня B2. По окончании курсов студенты сдают экзамен и получают необходимый для поступления сертификат. А прохождение обучения в Чехии дает возможность больше узнать о стране, приспособиться к жизни в ней, пока не началась напряженная учеба в университете, да и спокойно выбрать вуз, лично посетив все интересующие заведения.

Кроме изучения языка (9 тысяч часов), учащие подготовительных курсов могут получить ряд важных бонусов по цене образовательной программы. Прежде всего это помощь в получении студенческой визы, услуги по нострификации аттестата или диплома и подготовка документов для подачи в приемную комиссию — абитуриентам и их родителям бывает сложно разобраться в таких вопросах самостоятельно.

Также в стоимость подготовительной программы входит постоянная поддержка со стороны кураторов, учебные материалы, бронирование места в общежитии, встреча и трансфер к месту проживания, содействие в адаптации и культурно-развлекательные акции: поездки в другие города, экскурсии и многое другое.

Чтобы получить дополнительную информацию о годовых подготовительных курсах для поступления в чешские вузы, заполните, пожалуйста, форму. Стоимость годового обучения составляет 4000 евро, при вводе в графу «Дополнительная информация» кодового слова 420on вам будет предоставлена скидка в 5%.

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