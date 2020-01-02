Где учить английский язык в Праге

Без знания английского языка сейчас сложно стать успешным человеком. В чешской столице действует множество курсов английского для взрослых и детей. Как выбрать те, где будут даваться качественные знания, соответствующие вашим целям? Обратитесь в Британский совет (British Council) — международную организацию с многолетней историей.

British Council (Британский совет) — общественная организация, призванная развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. Она была создана в 1934 году. Возглавляет Совет королева Елизавета Вторая, она же выступает его покровителем.

Сейчас организация действует более чем в 100 странах мира . В 191 отделении Британского совета работает более семи тысяч человек.

Организация начала деятельность на территории Чехословакии еще в 1946 году. Миссия Совета — создавать условия для взаимного сотрудничества людей из Чешской Республики и Соединенного Королевства. Для организации приоритетны следующие сферы: образование, искусство и наука и общество.

Курсы английского языка в Праге для детей и взрослых

British Council предлагает курсы английского для представителей всех возрастных категорий . В отличие от многих языковых школ, здесь могут обучаться дети уже с четырехлетнего возраста . Для детей и подростков Британский совет разрабатывает собственные учебные материалы, которые помогают им усваивать материал в простой и увлекательной форме. Маленькие и юные студенты не только учат английский язык, но и проходят актуальные темы, которые помогут им подготовиться к жизни с учетом современных реалий. Во время каникул для детей проводится Летняя языковая школа.

Для взрослых с любым уровнем знания языка организация проводит множество различных курсов: от разговорного английского до бизнес-английского , и специальные курсы-воркшопы для тех, кто использует английский на работе.

На курсах British Council преподают только высококвалифицированные профессиональные преподаватели . Многие из них являются обладателями сертификатов DELTA (Кембриджский университет) или Тринити-колледжа в Лондоне, а также носителями английского языка .

Сдача экзаменов на международные сертификаты

Все курсы для взрослых организованы таким образом, что по их завершении студенты были готовы к сдаче экзаменов на сертификат международного образца (CEFR).

В языковом центре British Council можно сдать экзамен IELTS , необходимый для иммиграции в Великобритании или учебы в Соединенном Королевстве. Также в Британском совете сдают популярный экзамен Cambridge English .

Учебный центр British Council в Праге

Обучение проходит в самом центре чешской столицы, недалеко от Вацлавской площади, по адресу Politických vězňů 13 (Bredovský dvůr) . Студентов ждут одиннадцать учебных классов, оборудованных мультимедийной техникой по современным международным стандартам.

Как начать обучение на курсах английского языка от British Council

Учеба на курсах Британского совета разделена на три семестра, но новые студенты принимаются в течение всего года. Зимний триместр начинается 6 января 2020 года . Для того чтобы приступить к обучению, достаточно оставить онлайн-заявку и пройти собеседование и тест для определения текущего уровня знания языка. Дети в возрасте 4-10 принимаются без тестирования.

Подробную информацию о курсах, их расписании и стоимости обучения можно узнать на сайте British Council, по телефону +420 221 991 160 или электронной почте. Если вас интересуют разнообразные культурные и образовательные акции, которые Британский совет проводит в Праге, подпишитесь на его страницу в Facebook или на ежемесячную рассылку новостей.

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