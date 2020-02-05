Ежегодный марафон от компании Study Consulting для всех, кто хочет переехать в Чехию

Что нужно сделать?
Первый шаг — это регистрация. Регистрация уже открыта и продлится до 9 февраля 2020 года. Зарегистрироваться нужно онлайн на сайте компании.
Марафон продлится всего 5 дней. Каждый день его организаторы будут присылать вам одно задание, которое нужно выполнить до конца дня. Однозначного правильного ответа не будет ни на одно задание. Победит самый креативный и активный участник.
- Старт марафона: 10 февраля 2020 года
- Продолжительность: до 14 февраля
- И уже 17 февраля будут оглашены результаты!
Главный приз — бесплатный полугодовой курс чешского языка!
Задания будут приходить всем участникам на электронную почту. Остальная активность — на странице компании в Instagram.
Подробные условия читайте на сайте организатора.