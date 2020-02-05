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Ежегодный марафон от компании Study Consulting для всех, кто хочет переехать в Чехию

Ежегодный марафон от компании Study Consulting для всех, кто хочет переехать в Чехию

Info Portal 430 0
Давно мечтаете переехать в Чехию, но не знаете, с чего начать? Планируете получить высшее образование в Европе? Расходы настолько велики, что приходится отказываться от мечты? Участвуйте в конкурсе-марафоне от Study Consulting! У вас есть шанс выиграть полугодовой интенсивный курс чешского языка!
Ежегодный марафон от компании Study Consulting для всех, кто хочет переехать в Чехию
Что нужно сделать? 
 
Первый шаг — это регистрация. Регистрация уже открыта и продлится до 9 февраля 2020 года. Зарегистрироваться нужно онлайн на сайте компании.
 
Марафон продлится всего 5 дней. Каждый день его организаторы будут присылать вам одно задание, которое нужно выполнить до конца дня. Однозначного правильного ответа не будет ни на одно задание. Победит самый креативный и активный участник.
 
  • Старт марафона: 10 февраля 2020 года
  • Продолжительность: до 14 февраля
  • И уже 17 февраля будут оглашены результаты!

Главный приз —​ бесплатный полугодовой курс чешского языка!

 
Задания будут приходить всем участникам на электронную почту. Остальная активность — на странице компании в Instagram.
 
Подробные условия читайте на сайте организатора.
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Темы
марафон чешский язык
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