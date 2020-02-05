Ежегодный марафон от компании Study Consulting для всех, кто хочет переехать в Чехию

Info Portal 14:20 430

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Давно мечтаете переехать в Чехию, но не знаете, с чего начать? Планируете получить высшее образование в Европе? Расходы настолько велики, что приходится отказываться от мечты? Участвуйте в конкурсе-марафоне от Study Consulting! У вас есть шанс выиграть полугодовой интенсивный курс чешского языка!