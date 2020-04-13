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5 полезных обучающих сайтов для детей

5 полезных обучающих сайтов для детей

Info Portal 1028 0
Те из нас, у кого есть дети, в условиях карантина задаются насущным вопросом: как сделать так, чтобы ребенок нескучно и полезно провел появившееся свободное время. Благо, в знак солидарности с борющимся с вирусом человечеством огромное количество различных интернет-ресурсов предоставили бесплатный доступ к своему функционалу всем желающим. Мы собрали для вас несколько ресурсов, которые помогут вашему ребенку провести время с пользой!
5 полезных обучающих сайтов для детей
1. Реши-пиши
 
Сайт представляет собой собрание задачек и упражнений для детей от 3 до 9 лет. Здесь можно найти множество интересных задач по математике, чтению, письму и другим областям знания. Яркий внешний вид и нестандартные задания способны захватить интерес ребенка на долгое время.
 
2. Arzamas Academy

Данный портал поможет вам с пользой провести время с детьми. «Арзамас» предлагает доступ ко множеству разделов. Например, можно послушать записи советских аудиоспектаклей (многие из нас слушали их в детстве на виниловых пластинках всем известной марки) или почитать обучающие статьи на любой вкус.

3. 01math 

Обучающий портал «Математика01» — это проект центра «Сколково», специально разработанный для дистанционного обучения. На сайте в понятной форме объясняется, как решать задачи из школьной программы. Подойдет как тем, кто хорошо знает математику, так и не самым математически одаренным студентам: для них есть подробное видеообъяснение к каждой поставленной задаче.

4. IQша

Регистрация на сайте поможет вам ежедневно проходить от 1 до 3 готовых тренировок по математике, вниманию и памяти, ораторскому искусству и другим областям знания абсолютно бесплатно!

5. Банда умников 

На сайте и в группах данного проекта в соцестях представлено великое множество бесплатных головоломок, заданий и задачек, которые можно распечатать и выдать детям. Также есть возможность подписаться на бесплатные обучающие курсы, проходить тесты и читать статьи.

А еще вы можете записаться на занятия в онлайн-школу иностранных языков Alfa School! В рамках общемировой предпринимательской солидарности Alfa School запустила бесплатный детский разговорный онлайн-клуб с носителем английского для своих юных учеников. Таким образом, у юных студентов появляется дополнительная возможность практиковать навыки говорения с носителем английского языка.

Если ваш ребенок уже учится в этой школе, посещать клуб бесплатно он может уже сейчас, а если нет, начинайте учиться и пользуйтесь приятным бонусом!

Кстати, для читателей портала 420on.cz есть дополнительный бонус. При первой оплате по промокоду 420cz вы получите 1 урок в подарок (45 минут с русскоязычным преподавателем)!

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Темы
школы чешский язык
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