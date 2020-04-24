Советы педагога: во что играть дома с детьми

Как известно из классики, вся наша жизнь — игра. Особенно это чувствуется в детстве. Но в нынешней ситуации, когда родители проводят со своими чадами круглые сутки, а развлекательные центры, развивающие кружки и даже детские сады и школы не работают, у взрослых могут закончиться идеи, во что поиграть с ребенком. Предлагаем вашему вниманию несколько игровых идей от профессионального педагога Татьяны Федоровны Антоновой. Этот материал открывает серию публикаций, которые будут полезны родителям и их детям во время карантина и после него.

Татьяна Федоровна — преподаватель чтения, счета, письма, русского языка и литературы для детей 3-12 лет с 48-летним педагогическим опытом. С 2008 года она преподает в Праге. Подробности можно узнать на сайте школы Татьяны Федоровны Антоновой.

А теперь время играть! Каждую игру можно реализовать, не покидая квартиры или дома. При этом интересно будет не только детям, но и взрослым.

Смотрите познавательные фильмы или играйте в настольные игры

Такое времяпровождение не только спасет от скуки, но и объединит всю семью. Главное выбрать фильмы и игры, которые будут полезны и интересны всем членам семьи. И будьте готовы к потоку вопросов от вашего чада после познавательных передач и фильмов.

Пишите книги

Сейчас у родителей есть прекрасная возможность лучше узнать своего ребенка, увидеть и развить его таланты. Кто знает, может быть, в семье растет будущий Пушкин или Лермонтов? Стать юным писателем не так уж сложно, достаточно проявить фантазию и выплеснуть ее на бумагу. Ну а те, кто писать еще не научился, могут стать иллюстраторами.

Сажайте цветочки

Это просто, недорого и увлекательно. Особенно когда на дворе весна — лучшее время, чтобы заняться рассадой. Посадить можно зелень, цветы, овощи. Вам понадобится только емкость, пакет с грунтом и семена.

Поиграйте в прятки

Старая добрая игра, столь любимая нами в детстве, позволит отдохнуть от активных игр. Маленький лайфхак: досчитайте до ста, прежде чем отправиться на поиск игроков. И ребенок отдохнет, и вам передышка.

Создайте картинную галерею

Юному художнику можно заказать картины на разные темы, а потом развесить их на стенах и пригласить всех домочадцев на настоящую художественную выставку. Вы даже сможете провести виртуальную экскурсию для родственников из других городов!

Устройте математическую олимпиаду

Полезное занятие, посвященное царице наук, позволит дать разминку мозгам и развить навыки счета. Дошкольникам подойдут легкие задания с использованием дидактического материала, а школьники могут посоревноваться, решая задачки из учебника. Главное, не забыть наградить участников олимпиады.

Организуйте конкурс на лучший бумажный самолетик

Можно даже сделать несколько номинаций: на самый долгий полет, красиво раскрашенные крылья или невероятный воздушный трюк.

Поиграйте в повара

Дети часто крутятся на кухне, когда родители готовят. Подключите детей, доверив несложные манипуляции: украсить блюдо, поэкспериментировать с ингредиентами, замесить тесто. Пусть дети поймут, что готовить — это очень интересно.

Пускайте мыльные пузыри

Покажите ребенку, как самому делать мыльные пузыри из подручных средств, например шампуня или жидкого мыла. А выдувать их можно обычной трубочкой от сока.

Устройте домашний квест

Придумайте несколько заданий и спрячьте записки с ними по дому. Дети надолго увлекутся выполнением задач и поиском подсказок. А в конце порадуйте игроков призом.

Отправьтесь в импровизированный поход

Для этого похода не нужно никуда выходить! Вместо палатки соорудите шалаш из одеял, а картошку испеките в духовке. Главное — это дух авантюризма и хорошее настроение.

Организуйте соревнование на самую чистую комнату

Интересные игры дома можно сменить на полезную деятельность, предложив детям сделать лучшую уборку. Главное, запаситесь терпением и призами.

Соберите пазл

Здесь задействованы логика, усидчивость и отчасти геометрия с физикой. Настоящая палочка-выручалочка на время карантина. А большим пазлом можно занять ребенка на несколько дней.

Занимайтесь декоративно-прикладным творчеством

Для создания настоящего шедевра используйте любые подручные средства. Мастерите аппликации, конструируйте роботов, шейте кукол. Главное, выбрать место для «мастерской».

Детишкам требуется развитие, внимание и, конечно же, веселье. Идеи, чем занять ребенка дома, помогут сделать совместное времяпровождение интересным, увлекательным и полезным.

Главное — не скучайте дома!

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте Школы Татьяны Федоровны, в Instagram и Facebook.

А на следующей неделе ждите новый материал, полезный для родителей и их детей.