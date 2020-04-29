Запись в детские сады в 2020 году

Приближается срок записи в чешские детские сады. Согласно закону об образовании, она пройдет в первой половине мая. В этом году процедура записи будет существенно отличаться от обычной.

Сроки записи

Согласно закону об образовании, запись будет вестись в период со 2 по 16 мая 2020 года , однако точные сроки в рамках этого интервала должен утвердить директор каждого детского сада.

Кто может и должен пойти в детский сад

Посещение детского сада (mateřská škola) в Чехии обязательно в последний год перед школой, то есть для детей, которым к 31 августа 2020 года исполнится пять лет . Соответственно, детские сады обязаны их принять. В то же время родители могут выбрать для своих детей индивидуальную подготовку к школе в домашних условиях, но при этом они все равно должны подать заявление о приеме в детский сад, а вместе с ним — заявление о домашнем обучении.

Право на посещение детского сада имеют дети, начиная с трех лет, но выше вероятность получить место у тех, кому к концу лета исполнится четыре года. Также приоритет при зачислении дает постоянное проживание на территории, к которой приписан садик . В Праге детские сады в рамках городского округа обслуживают все это муниципальное образование: если вы, например, зарегистированы в Праге 2, то можете подавать заявление в любой из садиков Праги 2. Полный список детских садов по районам столицы можно посмотреть здесь или на сайте каждого из муниципалитетов.

Если в садике останутся места, он может принять и двухлетних детей , а также тех, кто не зарегистрирован в городском округе.

Подача документов в детский сад

В 2020 году в связи с известными обстоятельствами родителей призывают по возможности подавать документы без личного присутствия: через датову схранку детского сада, по электронной почте с электронной подписью или обычной почтой . В крайнем случае документы можно передать лично по предварительной договоренности.

Если бумаги будут поданы в установленный срок обычным электронным письмом или по факсу, в течение пяти дней придется продублировать подачу одним из способов, указанных в предыдущем абзаце. Этого срока более чем достаточно, чтобы зарегистрировать датову схранку.

Количество детских садов, в которые родителю разрешается одновременно подавать заявления, может быть разным в зависимости от муниципалитета. Лучше всего уточнить эту информацию на его сайте или непосредственно в детском саду. В Праге 7, например, можно подать заявку сразу в два детских сада, указав, какой из них предпочтителен. В то же время администрации детских садов совместно рассматривают претендентов, так что, если в одном из дошкольных учреждений мест не хватит, родителю, скорее всего, предложат устроить ребенка в туда, где места останутся.

Что нужно для записи в детский сад

Точный список документов стоит посмотреть на сайте заведения (как и установленные директором сроки приема), но обычно это:

– заявление (žádost), которое содержит имя и фамилию ребенка, дату рождения, место его постоянного проживания и при необходимости — другой адрес для доставки корреспонденции, название детского сада, имя, фамилию, адрес и подпись законного представителя (родителя) ребенка. У большинства садов есть свои бланки, которые в «мирное время» раздавали на днях открытых дверей и в приемные часы в канцелярии, а теперь их можно скачать — опять же на сайте заведения.

Обычно заявление заверяет педиатр, подтверждая, что у ребенка есть все необходимые по возрасту прививки или основание их не делать. В этом году посещать врачей без необходимости категорически не рекомендуется, поэтому родителям достаточно приложить копию прививочной карты (očkovací průkaz) и честное заявление (čestné prohlášení) о наличии прививок по такому шаблону:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Если прививок не хватает, нужно удаленно обратиться к педиатру, чтобы он подтвердил отвод.

– свидетельство о рождении ребенка (rodný list). В нынешних условиях достаточно простой копии. Если свидетельство о рождении на иностранном языке, его нужно перевести на чешский.

– многие сады сразу требуют заполненный регистрационный лист (evidenční list) с подробными сведениями о ребенке и родителях, в этом случае бланк можно скачать на сайте заведения.

– удостоверение личности родителя (законного представителя). В нынешних условиях достаточно копии (скана). Иностранцем нужно подтвердить разрешение на пребывание в Чехии (копия карточки ВНЖ/ПМЖ и т.д.).

Сроки зачисления в детские сады