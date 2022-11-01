Навыки и умения детей 3-4 лет: чек-лист для родителей от чешского специалиста

Физическое развитие детей 3-4 лет
Младший дошкольный возраст — новая ступень в жизни деток. В этом возрасте малыш обычно:
– уже умеет прыгать, бегать, взбираться на предметы;
– предпринимает попытки играть в групповые игры;
– набирает вес незначительно, всего 1-2 кг за год;
– подрастает на 3-7 см;
– имеет до 20 молочных зубов.
Психическое развитие детей 3-4 лет
Этот период характеризуется тем, что ребенок начинает идентифицировать себя как личность и требует подобающего отношения. У маленького человека проявляются:
– упрямство;
– негативизм;
– попытки командовать;
– завышенная самостоятельность;
– ревность.
Родителям следует помнить, что именно в этом возрасте у ребенка наступает первый кризис, с которым они как более старшие и опытные должны помочь справиться.
Социально-коммуникативное развитие детей 3-4 лет
В этом возрасте важно научить ребенка:
– здороваться при встрече с другими детьми и взрослыми;
– знакомиться со сверстниками;
– делиться и обмениваться;
– принимать участие в совместных играх с другими ребятами;
– применять фантазию в совместных играх;
– уметь рассказать о себе: как зовут его, как зовут родителей;
– говорить вежливые слова и знать правила поведения в обществе.
Интеллектуальное развитие ребенка в 3-4 года
Начиная с трех лет у ребенка формируется определенная база знаний, которые он пытается применять. Малыш активно знакомится с окружающим миром и к своему возрасту уже должен знать:
– названия и характеристики 10 домашних животных;
– 5-7 видов птиц, уметь показывать их на картинке;
– 4-5 разновидностей рыб;
– 4-5 разновидностей насекомых;
– названия основных растений, произрастающих в регионе: до 5 видов деревьев и цветов;
– названия овощей, ягод, фруктов и грибов, которые произрастают в регионе и продаются на прилавках;
– чем различаются характеристики таких материалов, как древесина, стекло, камень, пластик;
– времена суток и их характеристики;
– времена года и чем они различаются;
– природные явления;
– части тела, а также уметь их показать;
– 3-5 популярных профессий;
– до 10 видов транспортных средств;
– чем отличается город от деревни.
Логическое и математическое развитие детей 3-4 лет
Между тремя и четырьмя годами происходит совершенствование основных логических операций и математических понятий. Если ребенку уделять достаточно внимания, то в этом возрасте он может уверенно:
– считать до 10;
– называть основные цвета;
– знать геометрические фигуры;
– знать понятия больше — меньше, много — мало, высоко — низко и т.д.;
– сравнивать предметы по 1-2 признакам;
– складывать картинки из фрагментов;
– находить различия между похожими картинками.
Родители должны активно побуждать детей этого возраста к самостоятельной деятельности, предлагая выполнить определенные задачи.
Речевое развитие детей 3-4 лет
К трем годам кроха должен уметь:
– составлять простые фразы;
– рассказывать о недавних событиях;
– применять речь как способ получения новой информации;
– пересказывать сказку опираясь на иллюстрации;
– рассказывать о себе;
– пытаться изменять слова по падежам.
К четырем годам ребенок должен овладеть следующими умениями:
– описывать увиденное изображение;
– быстро формулировать свои мысли;
– знать признаки предметов;
– использовать глаголы;
– повторять за взрослыми сложные словосочетания;
– называть свое имя и фамилию;
– придумывать собственные слова, определять смысл непонятных слов.
Художественное развитие ребенка 3-4 лет
Большую роль в формировании психики ребенка играет умение выражать свои чувства путем творчества. В возрасте 3-4 лет ребенку желательно освоить следующие виды творчества:
– рисование карандашами, пальчиковыми красками, кисточками, мелками, губками, фломастерами;
– аппликации из цветной бумаги, природных материалов, ваты;
– лепка из пластилина и глины;
– конструирование;
– вырезание по контуру детскими ножницами с круглыми концами;
– оригами — складывание фигурок без использования ножниц и клея;
– помимо занятий, направленных на развитие творческого потенциала, ребенку следует предложить развивать знания в живописи, музыке, литературе.
Держите руку на пульсе развития вашего малыша. Но и не увлекайтесь страхами не успеть развить ребенка согласно общепринятой шкале. Дети развиваются по-разному! А если все-таки есть сомнение в том, что ваше чадо успевает за сверстниками, персональная помощь педагога дошкольного образования не помешает.
Материалы предоставлены профессиональным педагогом Татьяной Федоровной Антоновой. Татьяна Федоровна, преподаватель с 48-летним стажем, живет в Праге и в своей школе обучает детей 3-12 лет чтению, письму, математике и русскому языку очно и онлайн. Своих самых маленьких учеников в возрасте от 3 до 6 лет она учит основам чтения и письма, счета, логики и окружающего мира, помогает им делать первые шаги в развитии речи и развивать мелкую моторику.
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