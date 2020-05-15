Особенности развития детей в возрасте 5-6 лет

Ваш малыш стал совсем большим, ему уже пять! Любознательный и подвижный ребенок, как губка, впитывает новые знания, активно познавая окружающий мир. Что же ждет его в ближайший год? Какими знаниями и умениями должен обладать дошкольник? Для мам и пап, чьи детки достигли этого рубежа, мы подготовили чек-лист по особенностям развития детей 5-6 лет.

Физическое развитие

В этом возрасте физическое развитие детей можно оценить по следующим навыкам и умениям:

– ребенок умеет преодолевать препятствия в процессе бега;

– умеет ездить на велосипеде;

– умеет лазить по шведской стенке и конструкциям детских городков;

– ходит по бордюрам и перекладинам.

В этот период родителям необходимо уделить внимание физическому развитию своего малыша, играть с ним в подвижные игры, игры с мячом, проводить занятия, развивающие координацию.

Познавательная деятельность

В пять-шесть лет ребенок узнает много нового. Поэтому рекомендуется сменять виды деятельности, чтобы ребенок не переутомлялся. В этот период он должен обладать следующими знаниями и умениями:

– знать свои имя и фамилию;

– знать адрес проживания и номер телефона хотя бы одного из родителей;

– знать, что делать при пожаре, если потерялся, отстал, остался дома один и в других экстренных ситуациях;

– уметь звонить по телефону;

– показывать право и лево;

– знать явления природы: дождь, грозу, снег, ветер и пр.;

– называть времена года, месяцы, дни недели в правильной последовательности;

– знать и придерживаться ПДД для пешеходов;

– узнавать множество домашних животных и птиц, знать, чем они питаются;

– уметь сравнивать предметы: высокий — низкий, толстый — тонкий, легкий — тяжелый и пр.

– уметь находить до шести различий на картинках для сравнения;

– знать названия и различать лиственные и хвойные деревья;

– уметь называть одним словом группы предметов: посуда, фрукты, игрушки и пр.

Стоит помнить, что каждый малыш развивается индивидуально, поэтому небольшие отклонения от приведенного списка не являются критичными.

Психическое развитие

В этом возрасте в психологии детей происходят серьезные процессы:

– формируется база личностных качеств;

– определяются нравственные ценности;

– в процессе игры обыгрываются события, произошедшие с самим ребенком или его знакомыми;

– активно проявляется любознательность;

– формируется личность малыша;

– происходит демонстрация родителям того, что он важный член семьи;

– происходит осознание собственного Я;

– дети начинают понимать свои ощущения, эмоции и учатся об этом говорить.

Социальное развитие

Этот возраст характеризуется тем, что ребенку необходимо общение со сверстниками и взрослыми. Посредством игр он получает новую информацию об окружающем мире, правилах поведения и способах общения. В этот период необходимо научить своего малыша:

– заводить новые знакомства;

– проявлять милосердие и терпимость;

– выстраивать отношения в обществе;

– держать под контролем свои эмоции, не подавляя их;

– делать первые шаги в борьбе с собственными страхами.

Сейчас очень важно общаться со своим ребенком, так как нехватка общения с родными чревата появлением дефицита внимания. Ребенок нарочно ведет себя плохо, злит родителей и нарушает установленные правила. Будьте терпимы и последовательны.

Речевое развитие

В норме речь ребенка пяти-шести лет должна быть правильной и грамотной. Он должен уметь:

– четко и правильно произносить все звуки родного языка;

– поддержать беседу;

– составлять простые и сложные предложения;

– пересказывать сюжет сказки или услышанной истории;

– рассказывать о себе и своих родных;

– составлять рассказ по картинкам;

– контролировать уровень громкости собственного голоса;

– разговаривать с самим собой во время игр.

Отличительной особенностью этого возраста является интенсивное словотворчество. Девочки и мальчики придумывают новые названия предметам или явлениям, используя словарный запас.

Развитие мышления в пять-шесть лет

В основе развития мышления деток этого возраста лежит приобретение новых, усложненных навыков. В этот период важно ребенка научить:

– прямому и обратному счету до 20;

– находить соседей числа по счету;

– писать цифры и рисовать соответствующее им количество предметов;

– складывать и вычитать в пределах пяти;

– знать буквы и читать по слогам;

– различать цвета и оттенки;

– решать логические задачки;

– определять признаки предметов и классифицировать их.

Характеристика развития детей пяти-шести лет

В этом возрасте дошкольник должен уметь сам ухаживать за собой:

– чистить зубы и умываться;

– мыть руки после улицы, туалета и перед едой;

– заправлять кровать;

– самостоятельно собирать игрушки;

– надевать и снимать одежду;

– обувать и снимать обувь;

– пользоваться столовыми приборами;

– выбирать одежду в детский сад и на прогулку;

– использовать носовой платок по назначению.

Очень важно развивать и поддерживать эти навыки. Взрослый должен доверять ребенку, давать ему возможность учиться на собственных ошибках.

Главное — идти по дороге развития с ребенком рука об руку и поддерживать его старания. Не забывайте об этом, дорогие родители.