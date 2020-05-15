Особенности развития детей в возрасте 5-6 лет

Физическое развитие
В этом возрасте физическое развитие детей можно оценить по следующим навыкам и умениям:
– ребенок умеет преодолевать препятствия в процессе бега;
– умеет ездить на велосипеде;
– умеет лазить по шведской стенке и конструкциям детских городков;
– ходит по бордюрам и перекладинам.
В этот период родителям необходимо уделить внимание физическому развитию своего малыша, играть с ним в подвижные игры, игры с мячом, проводить занятия, развивающие координацию.
Познавательная деятельность
В пять-шесть лет ребенок узнает много нового. Поэтому рекомендуется сменять виды деятельности, чтобы ребенок не переутомлялся. В этот период он должен обладать следующими знаниями и умениями:
– знать свои имя и фамилию;
– знать адрес проживания и номер телефона хотя бы одного из родителей;
– знать, что делать при пожаре, если потерялся, отстал, остался дома один и в других экстренных ситуациях;
– уметь звонить по телефону;
– показывать право и лево;
– знать явления природы: дождь, грозу, снег, ветер и пр.;
– называть времена года, месяцы, дни недели в правильной последовательности;
– знать и придерживаться ПДД для пешеходов;
– узнавать множество домашних животных и птиц, знать, чем они питаются;
– уметь сравнивать предметы: высокий — низкий, толстый — тонкий, легкий — тяжелый и пр.
– уметь находить до шести различий на картинках для сравнения;
– знать названия и различать лиственные и хвойные деревья;
– уметь называть одним словом группы предметов: посуда, фрукты, игрушки и пр.
Стоит помнить, что каждый малыш развивается индивидуально, поэтому небольшие отклонения от приведенного списка не являются критичными.
Психическое развитие
В этом возрасте в психологии детей происходят серьезные процессы:
– формируется база личностных качеств;
– определяются нравственные ценности;
– в процессе игры обыгрываются события, произошедшие с самим ребенком или его знакомыми;
– активно проявляется любознательность;
– формируется личность малыша;
– происходит демонстрация родителям того, что он важный член семьи;
– происходит осознание собственного Я;
– дети начинают понимать свои ощущения, эмоции и учатся об этом говорить.
Социальное развитие
Этот возраст характеризуется тем, что ребенку необходимо общение со сверстниками и взрослыми. Посредством игр он получает новую информацию об окружающем мире, правилах поведения и способах общения. В этот период необходимо научить своего малыша:
– заводить новые знакомства;
– проявлять милосердие и терпимость;
– выстраивать отношения в обществе;
– держать под контролем свои эмоции, не подавляя их;
– делать первые шаги в борьбе с собственными страхами.
Сейчас очень важно общаться со своим ребенком, так как нехватка общения с родными чревата появлением дефицита внимания. Ребенок нарочно ведет себя плохо, злит родителей и нарушает установленные правила. Будьте терпимы и последовательны.
Речевое развитие
В норме речь ребенка пяти-шести лет должна быть правильной и грамотной. Он должен уметь:
– четко и правильно произносить все звуки родного языка;
– поддержать беседу;
– составлять простые и сложные предложения;
– пересказывать сюжет сказки или услышанной истории;
– рассказывать о себе и своих родных;
– составлять рассказ по картинкам;
– контролировать уровень громкости собственного голоса;
– разговаривать с самим собой во время игр.
Отличительной особенностью этого возраста является интенсивное словотворчество. Девочки и мальчики придумывают новые названия предметам или явлениям, используя словарный запас.
Развитие мышления в пять-шесть лет
В основе развития мышления деток этого возраста лежит приобретение новых, усложненных навыков. В этот период важно ребенка научить:
– прямому и обратному счету до 20;
– находить соседей числа по счету;
– писать цифры и рисовать соответствующее им количество предметов;
– складывать и вычитать в пределах пяти;
– знать буквы и читать по слогам;
– различать цвета и оттенки;
– решать логические задачки;
– определять признаки предметов и классифицировать их.
Характеристика развития детей пяти-шести лет
В этом возрасте дошкольник должен уметь сам ухаживать за собой:
– чистить зубы и умываться;
– мыть руки после улицы, туалета и перед едой;
– заправлять кровать;
– самостоятельно собирать игрушки;
– надевать и снимать одежду;
– обувать и снимать обувь;
– пользоваться столовыми приборами;
– выбирать одежду в детский сад и на прогулку;
– использовать носовой платок по назначению.
Очень важно развивать и поддерживать эти навыки. Взрослый должен доверять ребенку, давать ему возможность учиться на собственных ошибках.
Главное — идти по дороге развития с ребенком рука об руку и поддерживать его старания. Не забывайте об этом, дорогие родители.
Материалы предоставлены профессиональным педагогом Татьяной Федоровной Антоновой. Татьяна Федоровна, преподаватель с 48-летним стажем, живет в Праге и в своей школе по авторской методике обучает детей от 3 до 12 лет чтению, письму, математике и русскому языку очно и онлайн. Учеников-дошкольников она обучает основам чтения и письма, счета, логики и окружающего мира, помогает им в развитии речи и мелкой моторики.