Дошкольники и чтение: как выбрать подходящую книгу и не ошибиться

Электронные книги все более популярны у взрослых, но дети по-прежнему любят напечатанные книги. Особенно в раннем возрасте, когда буквы еще не так знакомы и понятны, как яркие картинки и иллюстрации. По мере взросления меняется не только тематика и формат, но и список рекомендуемой литературы. И главным образом потому, что в каждом возрасте усвоение информации происходит по-разному.

Правильный выбор книг помогает нашим детям лучше понимать прочитанное и извлекать из него главный смысл.

Как понять, что уже можно читать ребенку?

Начинать чтение книг можно с самого раннего возраста, буквально с первого года жизни.

Ведь общение с книгами является значительной ступенью в развитии интеллекта и образного мышления ребенка. Хорошая книжка в полной мере восполнит потребность малыша в новой информации и подарит ему массу положительных впечатлений. Не говоря уже о том, что книга поможет родителям донести до ребенка основные понятия и ценности семьи и общества: что такое добро, дружба, благородство, взаимопомощь и пр.

От 0 до 5-6 месяцев

Начинать знакомство с книгами можно в самом раннем младенчестве, и лучше всего для этого подойдут детские стишки, потешки и песенки. Груднички отлично чувствуют музыкальный и стихотворный ритм. К примеру, чтение тихим голосом поэм А.С.Пушкина зачастую оказывает отличный успокоительный эффект во время убаюкивания ребенка. Стихотворный строй нашего классика, слышимый в голосе мамы, завораживает малыша и настраивает на спокойный лад их обоих.

Хотя младенцы еще не способны осознавать смысл слов, они могут проявлять адекватную реакцию на их ритм и интонацию читающего. Если мама произносит слова весело, то малыш в ответ улыбается, а если мама говорит серьезным голосом, то и кроха реагирует соответственно, становясь более сосредоточенным для своего возраста. Именно это и есть первые шаги в формировании у ребенка основных эмоциональных реакций.

От 6 месяцев до года

В этот период ребенок начинает активно пользоваться своими ручками. Поэтому самое время знакомить его с книжками-игрушками, которые развивают мелкую моторику и тактильную память. Это в свою очередь положительно сказывается на развитии речи. Такую книжку малышу можно изучать на ощупь, рассматривать картинки и даже пробовать на вкус — это будет первым самостоятельным опытом общения с книгой. Лучше всего, чтобы иллюстрации были «говорящими». На рынке таких предложений много.

В этом возрасте книги могут быть с текстом или без него. Если текст присутствует, он должен быть ритмичным и небольшим. Это могут быть простенькие певучие четверостишия, которые родителям нужно читать с интонацией и нараспев.

От 1 до 2 лет

В этом возрасте ребенок активно пополняет словарный запас, и тут тоже не обойтись без доброй и умной книжки. Отмечено, что в возрасте от года до двух лет дети особенно любят слушать истории про животных.

Кроме того, годовалый малыш уже готов слушать небольшие и простые сказки с частыми повторениями. Поэтому книги для детей младшего возраста должны включать в себя такие русские народные сказки, как «Репка», «Колобок» и т.д.

Помимо этого, детская книга по-прежнему должна иметь яркие иллюстрации, которые помогут в развитии наглядно-образного мышления. Хорошая идея — приобрести или сделать самим кукольный театр. Пока мама будет читать про приключения Колобка, ребенок сможет открывать окна и двери избушки, катать колобка по тропинке, рассматривать животных — героев сказки.

От 2 до 3 лет

Двухлетний малыш осваивает мир при помощи подражания. Поэтому родителям следует читать детям книги с изображением действия сказки. Хорошо, если родитель будет сам показывать действия персонажей по ходу сказки.

Как правило, детки до трех лет обычно слушают мелодику стихотворения и текста, а вот сюжетную линию им воспроизвести трудно. Ребенок в этом возрасте реагирует на текст, глядя на читающего. Поэтому стоит читать эмоциональные книжки с интонацией. Хорошо подойдут произведения К.Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе», «Тараканище», «Муха Цокотуха».

От 3 до 6 лет

В этот период дети очень быстро взрослеют, а вместе с ними взрослеют и книжки. Книги для детей дошкольного возраста должны включать в себя сказки Волкова, Ершова, Бажова, Пушкина, Андерсена, а также русские народные сказки.

Начиная с трех лет можно просить ребенка пересказать сюжет услышанного — это положительно скажется на его памяти. А семейный театр, в котором можно ставить пьесы по этим произведениям, сможет раскрыть артистический потенциал ребенка. И не только его, но и родителей.

Книги — это интересно и полезно в любом возрасте. Поэтому не забывайте формировать детскую библиотеку начиная с первых месяцев жизни вашего чада.

Материалы предоставлены профессиональным педагогом Татьяной Федоровной Антоновой. Татьяна Федоровна, преподаватель с 48-летним стажем, живет в Праге и в своей школе по авторской методике обучает детей от 3 до 12 лет чтению, письму, математике и русскому языку очно и онлайн. Учеников-дошкольников она обучает основам чтения и письма, счета, логики и окружающего мира, помогает им в развитии речи и мелкой моторики.