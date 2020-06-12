Гиперактивность и занятия: как подружить ребенка с уроками

Обучение гиперактивного ребенка — задача не из легких. Невнимательность, неусидчивость, дефицит внимания, характеризующие такого школьника, зачастую вызывают у родителей растерянность и раздражение. Постоянные наставления чаду, чтобы оно было внимательнее, не помогают, а частые перерывы в работе на ситуацию практически не влияют. Предлагаем вам последовательную систему из 8 правил, благодаря которой получится сделать уроки с таким ребенком без нервотрепки, правильно и эффективно.

1. Выберите день, когда вы начнете выполнять домашнее задание эффективнее

Главная задача родителей —формирование у школьника навыков самоконтроля и планирования. Но мамы и папы тоже должны контролировать выполнение домашних заданий и успеваемость в школе. Это требует терпимости, спокойствия и временных затрат.

Выделите день, когда вы сможете посвятить урокам достаточно времени. Будьте спокойны и доброжелательно настроены. Помните, что ребенок не всегда будет отвлекаться и требовать вашего участия в его школьных делах. Со временем он станет более собранным и самостоятельным.

2. Постарайтесь мотивировать ребенка быть внимательным до ухода в школу

Гиперактивным деткам свойственно записывать домашнее задание в дневник не полностью. Поэтому вечерами родители восполняют пробелы через звонки родителям других учеников или классному руководителю. Это отнимает много времени и плохо влияет на организацию выполнения уроков. Как же быть?

Постарайтесь настроить ребенка с утра на то, чтобы он записал задание полностью. В ход можно пустить разные уловки. Например, сказать чаду, что вы нашли быстрый способ выполнить задание, но, не зная, что делать, не сможете его применить. И скажите, что после уроков вы пойдете в парк. Если ребенок все же не записал задание полностью, не расстраивайтесь и наберитесь терпения. Некоторым деткам на это требуется время.

3. Проведите совместную оценку объема домашней работы, разработайте последовательный план выполнения заданий

Сядьте рядом с ребенком и уберите со стола все лишнее и отвлекающее внимание. Пусть ребенок сам достанет дневник, а потом посмотрите вместе, что нужно выполнить. Напомните, что с сегодняшнего дня вы выполняете домашнее задание по новой методике и устанавливаете рекорд по времени. Дайте ребенку возможность самостоятельно выбрать предмет, с которого он хотел бы начать.

4. Помогите ребенку справиться с первым заданием

Когда школьник выберет первый предмет, засеките время и попросите, чтобы он прочел задание вслух. Поинтересуйтесь, что нужно сделать, и внимательно выслушайте его ответ. Если ребенок затрудняется ответить, попросите перечитать задание, и снова задайте вопрос. Родителям стоит воздержаться от подсказок и дать ребенку самостоятельно понять и сказать, что от него требуется.

5. Проявляйте поддержку по ходу выполнения домашнего задания

Перед выполнением задания важно сначала проговорить вслух, что требуется написать, и только потом сделать запись в тетради. Порой случается, что ребенок правильно проговаривает действие, но записать его затрудняется. После выполнения задания похвалите ребенка, чтобы он ощутил родительскую поддержку и захотел выполнить следующее задание.

6. При необходимости дайте ребенку передохнуть

Если вы заметили, что после выполнения первой задачи ваш гиперактивный ребенок стал отвлекаться, делать ошибки — дайте ему немного времени на отдых. Предложите ему посмотреть в окно, попить воды или умыться. Пауза должна быть небольшой, чтобы не сбить рабочий настрой.

7. Выполняйте второе задание по аналогии с первым

Перейдите к выполнению второго задания и снова засеките время. Повторите весь алгоритм, как и с первым уроком, попросите пересказать задачу, произнести вслух, что нужно выполнить, и не забудьте в конце похвалить!

8. Устраивайте переменки и награждайте малыша

Учитывая особенности гиперактивных детей, необходимо делать небольшую перемену после выполнения каждого урока. На переменке лучше двигаться, разминаться, делать зарядку. При этом во время отдыха запрещается смотреть телевизор или играть в игры на смартфоне.

Обязательно похвалите ребенка и дайте ему символическую награду. Когда перемена закончится, приступайте к выполнению второго задания. Такую последовательность рекомендуется выполнить с ребенком 5-7 раз, после чего уменьшайте свое участие в выполнении заданий.

И главное — наберитесь терпения и делайте все с любовью и пониманием. Для детей такая поддержка очень важна.

Материалы предоставлены профессиональным педагогом Татьяной Федоровной Антоновой.

Татьяна Федоровна, преподаватель с 48-летним стажем, живет в Праге и в своей школе по авторской методике обучает детей от 3 до 12 лет чтению, письму, математике и русскому языку очно и онлайн. Учеников-дошкольников она обучает основам чтения и письма, счета, логики и окружающего мира, помогает им в развитии речи и мелкой моторики.