Учебный год 2020/2021: когда снова каникулы?

Ну что же, дети в большинстве своем сели за парты. Будем надеяться, что учеба пойдет по плану и следующей остановкой станут каникулы, а не карантин с дистанционным обучением. Итак, когда школьники отдыхают в этом учебном году?

Первые каникулы — осенние — запланированы на 29 и 30 октября . Они суммируются с 28 октября, Днем возникновения независимой Чехословацкой республики, и субботой и воскресеньем 31 октября и 1 ноября.

Следующие каникулы — рождественские . Они начинаются 23 декабря 2020 года и длятся до 3 января 2021 года . Соответственно, учеба в новом календарном году стартует в понедельник, 4 января.

В пятницу, 29 января 2021 года , будут так называемые однодневные каникулы — перед ними выставляют оценки за первое полугодие. Да, получается, что чешские школьники пишут решающие контрольные после зимних каникул.

Следующая остановка — весенние каникулы . В разных населенных пунктах Чехии они начинаются не синхронно. Делается это для того, чтобы всем желающим хватило мест на горнолыжных курортах, так что, по сути, эти каникулы тоже зимние.

В Праге 1, 2, 3, 4 и 5 они выпадают на 22-28 февраля 2021 года, в Праге 1 — Праге 10 — на 1-7 марта 2021 года, в Праге-Восток и Праге-Запад — на 8-14 марта . Расписание для других регионов Чехии можно найти здесь.

По-настоящему весенние каникулы в Чехии — пасхальные . Формально они однодневные, 1 апреля 2021 года , но к ним прибавляется Страстная пятница (2 апреля), последующие выходные и Пасхальный понедельник (5 апреля).

Летние каникулы , которые называются главными, начнутся 1 июля 2021 года и закончатся 31 августа . Надеемся, к тому времени мы уже точно сможем строить планы на отдых.

Наконец, в чешских школах бывают так называемые директорские выходные — три-четыре дня в году, которые руководство школы может по своему усмотрению прибавить к каникулам или праздникам.