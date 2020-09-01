Учебный год 2020/2021: когда снова каникулы?

Первые каникулы — осенние — запланированы на 29 и 30 октября. Они суммируются с 28 октября, Днем возникновения независимой Чехословацкой республики, и субботой и воскресеньем 31 октября и 1 ноября.
Следующие каникулы — рождественские. Они начинаются 23 декабря 2020 года и длятся до 3 января 2021 года. Соответственно, учеба в новом календарном году стартует в понедельник, 4 января.
В пятницу, 29 января 2021 года, будут так называемые однодневные каникулы — перед ними выставляют оценки за первое полугодие. Да, получается, что чешские школьники пишут решающие контрольные после зимних каникул.
Следующая остановка — весенние каникулы. В разных населенных пунктах Чехии они начинаются не синхронно. Делается это для того, чтобы всем желающим хватило мест на горнолыжных курортах, так что, по сути, эти каникулы тоже зимние.
В Праге 1, 2, 3, 4 и 5 они выпадают на 22-28 февраля 2021 года, в Праге 1 — Праге 10 — на 1-7 марта 2021 года, в Праге-Восток и Праге-Запад — на 8-14 марта. Расписание для других регионов Чехии можно найти здесь.
По-настоящему весенние каникулы в Чехии — пасхальные. Формально они однодневные, 1 апреля 2021 года, но к ним прибавляется Страстная пятница (2 апреля), последующие выходные и Пасхальный понедельник (5 апреля).
Летние каникулы, которые называются главными, начнутся 1 июля 2021 года и закончатся 31 августа. Надеемся, к тому времени мы уже точно сможем строить планы на отдых.
Наконец, в чешских школах бывают так называемые директорские выходные — три-четыре дня в году, которые руководство школы может по своему усмотрению прибавить к каникулам или праздникам.