Erasmus для студентов: карьерные перспективы и уникальный интернациональный опыт

Что такое Erasmus
Само слово «erasmus» образовано от имени крупнейшего голландского просветителя и философа Эразма Роттердамского. Он много путешествовал, преподавал, изучал языки и, в конце концов, заработал славу «оракула Европы». Говорят, что ученые и политики того времени советовались с ним по важным вопросам.
Программа, которую Европейский Союз придумал еще в 1987 году, вдохновлена идеями великого гуманиста. Ее цель — объединить студентов и преподавателей из разных стран и помочь им обменяться опытом.
ERASMUS расшифровывается как European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (европейская схема действий по мобильности студентов университетов).
Сначала в программе участвовали только страны ЕС и некоторые страны Европы, не входящие в него. Со временем география Erasmus стала шире. Студенты из Балканских стран, из России и стран СНГ, из Азии, Африки и Латинской Америки могут присоединиться к программе обмена.
В 2014 году программа обмена стала называться Erasmus+: добавились спортивные направления и финансовая поддержка от ЕС — субсидии на обучение в зарубежных вузах.
Еще одна разновидность программы — Erasmus Mundus. Именно эта программа позволяет студентам из стран, которые не входят в Европейский Союз, получать международный опыт.
Зачем студенту Erasmus
Erasmus — это важный карьерный шаг. Программа открывает студентам доступ к новым знакомствам и профессиональным связям. Это отличная возможность освоить дополнительные квалификации, поучаствовать в мастер-классах и тренингах, побывать на лекциях профессоров с мировым именем.
Не секрет, что погружение в языковую среду — очень эффективный метод изучения языка. Во время программы студенты улучшают уровень английского и осваивают язык той страны, в которой проходит обмен.
Мы живем в цифровую эпоху, ничто не мешает нам узнать о событиях, которые происходят на расстоянии в тысячи километров от нас. Но разве фотографии в социальных сетях сравнятся с настоящими впечатлениями? Erasmus — это шанс исследовать еще одну страну, отправиться в путешествие, погрузиться в незнакомую культуру. Вузы-партнеры программы Erasmus устраивают студентам экскурсии и заботятся о том, чтобы иностранцы получали разносторонний опыт.
Наконец, участие в Erasmus — это большой плюс для вашего резюме. Работодатели ценят активных, амбициозных профессионалов, которые владеют иностранными языками, умеют выстраивать коммуникацию с представителями разных культур и стремятся накапливать опыт и компетенции.
Как стать участником программы
Для участия в программе студент должен:
— отучиться в своем вузе не менее двух лет к моменту подачи заявки;
— иметь хорошую успеваемость — выше среднего балла в университете;
— понимать, что программа Erasmus не допускает пребывание в другой стране дольше двух лет (первый год — как студент, второй — рабочая практика);
— владеть английским на уровне В1\В2. Иногда требуется знание языка страны, в которую вы собираетесь поехать.
Если после прочтения каждого пункта, вы подумали «это про меня», то вашим следующим шагом будет подача заявки в университете. Правила подачи и список необходимых документов могут отличаться в разных вузах. Учебные заведения часто проводят встречи и ярмарки, на которых представители заграничных вузов знакомят студентов с возможностями и деталями программы.
Стандартный процесс отбора на программу Erasmus состоит из нескольких пунктов. Вам нужно:
1. Подать заявку в электронном виде, объяснить выбор страны и вуза;
2. Подождать, пока ее одобрит кафедра, факультет и университет, а потом и иностранный вуз-партнер;
3. Обрадоваться тому, что вас приняли или пережить отказ. Негативное решение можно обжаловать, если вы понимаете, что объективных причин для отказа нет. Вдруг произошла ошибка;
4. Собрать документы и начать готовиться к поездке.
Следует заранее позаботиться о жилье и банковских картах, о медицинской страховке. Узнайте о ценах, традициях и правилах этикета страны, в которую вы отправляетесь. Это не туристическая поездка, от вашей подготовки зависит результат и впечатления, которые вы получите от программы Erasmus.
Финансовый вопрос
Студенты, которые участвуют в программе Erasmus, получают гарантированную стипендию в виде гранта на сумму от 350 до 600 евро в месяц. В вашей стране вам тоже могут выделить стипендию (государственную, университетскую или научную). Тогда финансовая поддержка суммируется.
Стипендии бывают двух видов: первая покрывает выезд на учебу, а вторая — выезд на практику. Их размер отличается в разных странах.
В группу А входят Австрия, Франция, Ирландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Великобритания, Италия. На учебу они выделяют студентам 500 евро, на практику — 600 евро.
Группа В — это Чехия, Греция, Испания, Бельгия, Хорватия, Кипр, Нидерланды, Исландия, Люксембург, Турция, Германия, Португалия, Словения. На учебу студенты получают 450 евро, на практику — 550 евро.
Группа С — Словакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Мальта Македония. Это 350 евро и 450 евро соответственно.
И все-таки часто действие комплексной страховки в странах Шенгена ограничено. Некоторые страховки позволяют находиться на территории этих стран не больше месяца, другие — требуют предварительно связываться со службой поддержки компании или работают только для неотложных случаев.
Чтобы не получить крупный штраф и избежать оплаты огромных медицинских счетов, уточните и несколько раз проверьте все детали в университете и в страховой.
Существуют компании, которые помогают упростить процесс выбора страховки. Большинство студентов в Чехии оформляют этот документ не напрямую у страховой компании, а через специальные сервисы. Например, redpanda.cz помогает студентам почувствовать себя спокойно на территории другой страны. Достаточно написать в компанию, что вы планируете стать участником программы Эразмус, чтобы получить подробную консультацию.
Менеджеры решают вопросы, связанные с бесплатным лечением, если возникает необходимость обратиться к врачу; предоставляют детальную информацию о действии страховки за границей; проводят бесплатную консультацию по программе Erasmus и вместе с клиентами занимаются организационными нюансами:
— объясняют, куда обратиться для подачи заявки на Erasmus;
— помогают написать мотивационное письмо;
— консультируют по поводу страны пребывания, а также по поводу предложений и возможностей в вузах-партнерах;
— находят контакты участников программы Эразмус, которые уже получили международный опыт, в выбранной новым студентом стране.
Подводные камни
Мы поговорили со студентами, которые уже получили опыт международного обмена Erasmus. Они поделились своими наблюдениями и полезными советами.
Франция — это страна, где господствует бюрократия. Вам придется потратить уйму времени, чтобы на месте собрать все необходимые документы. Нужно открыть счет во французском банке, потому что стипендия будет приходить на местную карту.
Стипендия станет приятным бонусом, но не компенсирует проживание полностью. Во Франции 400 евро хватит только на очень скромное жилье, поэтому трезво оцените и распланируйте свой бюджет, подумайте о подработке. Работа помогает интегрироваться в среду и получить языковой опыт.
О высоких ценах говорили и те студенты, которые выбрали Скандинавские страны.
«У меня есть хроническое заболевание, поэтому мне понадобился рецепт на лекарство — мои запасы из Чехии закончились. Терапевт провел небольшой осмотр, уточнил детали и дал мне бумажку. Я заплатил 220 евро за 15 минут, но был уверен, что страховая компания возместит затраты. Оказалось, что по правилам моей страховки я должен звонить в контактную службу прежде, чем идти к врачу. Деньги мне не вернули», — рассказывает Денис Казаков, студент ВШЭ в Праге.
Ольга ездила по обмену в Испанию. Закрыть финансовые вопросы студентке помогло знание испанского языка. Она нашла подработку в ресторане уже через месяц после переезда.
Дмитрию Шицелову пришлось быстро осваивать новый язык: он ехал в Испанию на англоязычную программу, но по ошибке попал в группу тех, кто выбрал обучение на испанском. Возможности изменить программу не было, поэтому Дмитрий решил принять языковое испытание.
Важные решения нужно принимать взвешенно. Изучите информацию из разных источников, поговорите со студентами, которые уже участвовали в программе Erasmus, уточните детали в университете, подготовьте список вопросов, которые вас интересуют, и не стесняйтесь задавать их в страховой компании. Ответственное планирование поможет вам сэкономить время и избежать лишних расходов во время пребывания в новой стране!