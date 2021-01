Erasmus для студентов: карьерные перспективы и уникальный интернациональный опыт

Студенчество — время движения, новых возможностей и экспериментов. Если вы уже учитесь в чешском университете, но мечтаете добавить в копилку опыта еще одну страну, вам подойдет программа Erasmus. Это отличная возможность попробовать себя за пределами Чешской Республики и добавить еще один пункт об образовании в будущее резюме.

Что такое Erasmus

Само слово «erasmus»‎ образовано от имени крупнейшего голландского просветителя и философа Эразма Роттердамского. Он много путешествовал, преподавал, изучал языки и, в конце концов, заработал славу «оракула Европы»‎. Говорят, что ученые и политики того времени советовались с ним по важным вопросам.

Программа, которую Европейский Союз придумал еще в 1987 году, вдохновлена идеями великого гуманиста. Ее цель — объединить студентов и преподавателей из разных стран и помочь им обменяться опытом.

ERASMUS расшифровывается как European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (европейская схема действий по мобильности студентов университетов).

Сначала в программе участвовали только страны ЕС и некоторые страны Европы, не входящие в него. Со временем география Erasmus стала шире. Студенты из Балканских стран, из России и стран СНГ, из Азии, Африки и Латинской Америки могут присоединиться к программе обмена.

В 2014 году программа обмена стала называться Erasmus+: добавились спортивные направления и финансовая поддержка от ЕС — субсидии на обучение в зарубежных вузах.

Еще одна разновидность программы — Erasmus Mundus. Именно эта программа позволяет студентам из стран, которые не входят в Европейский Союз, получать международный опыт.

Зачем студенту Erasmus

Erasmus — это важный карьерный шаг. Программа открывает студентам доступ к новым знакомствам и профессиональным связям. Это отличная возможность освоить дополнительные квалификации, поучаствовать в мастер-классах и тренингах, побывать на лекциях профессоров с мировым именем.

Не секрет, что погружение в языковую среду — очень эффективный метод изучения языка. Во время программы студенты улучшают уровень английского и осваивают язык той страны, в которой проходит обмен.

Мы живем в цифровую эпоху, ничто не мешает нам узнать о событиях, которые происходят на расстоянии в тысячи километров от нас. Но разве фотографии в социальных сетях сравнятся с настоящими впечатлениями? Erasmus — это шанс исследовать еще одну страну, отправиться в путешествие, погрузиться в незнакомую культуру. Вузы-партнеры программы Erasmus устраивают студентам экскурсии и заботятся о том, чтобы иностранцы получали разносторонний опыт.

Наконец, участие в Erasmus — это большой плюс для вашего резюме. Работодатели ценят активных, амбициозных профессионалов, которые владеют иностранными языками, умеют выстраивать коммуникацию с представителями разных культур и стремятся накапливать опыт и компетенции.