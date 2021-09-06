Образование в Чехии: где учиться на юриста

В Чехии получить образование в сфере права предлагают 4 государственных вуза. Разбираемся, какой из них выбрать и как поступить.

Каждый год среди выпускников школ в Чешской Республике наблюдается огромный интерес к изучению права. Если вы всерьез задумались о получении образования в этой сфере, не пренебрегайте подготовкой к вступительным экзаменам. Претендентов очень много.

В основном это связано с тем, что выпускники юридических факультетов имеют высокие шансы быстро найти работу после окончания вуза. Некоторые статьи сильно преувеличивают суммы зарплат, и все-таки бессмысленно спорить с тем, что эта профессия востребована.

Чтобы работать по профессии (судья, прокурор, юрист, нотариус, судебный исполнитель, значительная часть юристов в госуправлении) в Чешской Республике необходимо завершить пятилетнюю магистерскую программу, которая должна соответствовать требованиям Закона č. 11/1998 Sb., o vysokých školách.

Выбрать можно один из четырех государственных вузов. Все четыре факультета предоставляют возможность пройти пятилетнее обучение и получить степень магистра (Mgr.). В Праге и Брно можно также получить звание JUDr. Или продолжить обучение в докторантуре и получить степень Ph. D.

1. Юридический факультет Карлова университета в Праге

Считается самым престижным. Это один из старейших юридических факультетов, который был основан одновременно с открытием Карлова университета в 1348 году. Чтобы поступить туда, необходимо пройти тесты SCIO — на общие предпосылки к обучению (OSP) и основы социальных наук (ZSV). Эти тесты можно сдавать в течение года, у студента есть 6 попыток – принимается лучший результат. Абитуриенты могут получить бонусные баллы за знание иностранных языков (максимум 10 баллов за 2 языка). Принимаются сертификаты уровня B2 по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Поступление зависит от перцентиля. Он показывает, какой процент других кандидатов ответил как вы или хуже. Результат теста OSP умножается на 1,25, а результат ZSV — на 0,75. Шансы на поступление — около 25%.

2. Юридический факультет Западночешского университета в г. Пльзень

Абитуриентам нужно сдать тесты на общие предпосылки к обучению (OSP) и основы социальных наук (ZSV). Результаты OSP делятся на два блока и оцениваются отдельно: вербальная часть умножается на 0,6, а аналитическая — на 0,4. Тест ZSV делится на несколько блоков, каждый из которых оценивается отдельно — «государство и право» умножается на 0,5; «экономика и мир» — 0,2; «человек и общество» — 0,3. Бонусные баллы даются за прохождение курса «Основы права» — по 40 баллов за каждый тест (OSP и ZSV). Шансы на поступление — около 67%.

3. Юридический факультет Масарикова университета в Брно

Студенты Масарикова университета во время обучения проходят обязательную практику, например, в суде или адвокатской конторе. Они также работают с реальными делами в рамках специальных юридических клиник. Многие абитуриенты отдают предпочтение именно этому вузу, потому что в Карловом университете нет обязательной практики. В Масариков университет придется готовиться иначе, здесь не принимают тесты SCIO. Вместо них придумали свой экзамен (TSP) — 48 вопросов, 5 вариантов и 100 минут.

В прошлом году в тесте было 48 вопросов по 4 субтестам — вербальному, числовому, аналитическому и критическому мышлению. У кандидатов было в общей сложности 100 минут, чтобы ответить на них. Тест всегда проводится на чешском языке, за исключением восьми заданий на английском языке. Для каждого вопроса у вас есть выбор из 5 вариантов, из которых только один правильный. За правильный ответ можно получить 1 балл, неправильный ответ — минус ¼ балл, нет ответа — 0 баллов.

Поступление зависит от перцентиля. Он показывает, какой процент других кандидатов ответил как вы или хуже. Если у вас перцентиль 90, это значит, что 90% кандидатов показали такой же или худший результат. Процент, который вам нужно получить, варьируется от года к году — меняются кандидаты и количество правильных ответов.

Пройти тесты прошлых лет можно здесь.

4. Юридический факультет в Оломоуце

Чтобы поступить на юрфак в Оломоуце, необходимо сдать тесты на общие предпосылки к обучению (OSP) и основы социальных наук (ZSV). Результаты OSP умножаются на 0,7, а ZSV делится на несколько блоков, каждый из которых оценивается отдельно — «государство и право» умножается на 0,5; «экономика и мир» — 0,3; «человек и общество» — 0,2. Шансы на поступление — около 38%.

Как поступить на юрфак в Чехии

За исключением Университета Масарика, юридические факультеты принимают результаты тестов SCIO. В Масариковом университете есть собственные тесты на предпосылки к обучению (TSP). Чешским выпускникам дополнительные бонусы даются за аттестат, экзамен по иностранным языкам (в Карловом университете) или участие в программе непрерывного обучения (Университета Масарика, Западночешский университет). Соответственно, для успешного поступления нужно решать тесты, повторять обществознание и историю Европы.

Тест OSP делится на две части — аналитическая (50 минут и 33 задания) и вербальная (35 минут и 33 задания). Найти варианты и начать тренировку можно здесь. Старых вариантов не так уж много, поэтому во время подготовки обратите внимание на тесты Масарикова университета (TSP), они во многом совпадают.

Ещё один вариант — «нулевой» год. Зачем он нужен? Иностранные абитуриенты не всегда сразу успешно сдают тесты SCIO, это объяснимо — нужно понимать не только предмет, но и языковые тонкости. Чтобы не терять год просто так, можно одновременно учить язык и осваивать основы права. «Нулевой» год — это платный курс, во время которого студенты несколько дней в неделю посещают занятия, сдают зачеты и экзамены, зарабатывают кредиты. В общем, делают то же, что первокурсники. В чем же отличия? Во-первых, занятия проходят всего три раза в неделю, во-вторых, после завершения курса вы не перейдете на второй курс, а просто без экзаменов поступите в Карлов университет на юрфак. Для этого ваша успеваемость должна быть не ниже 2,25.

Подробнее о «нулевом» курсе можно прочитать в блоге GoStudy.