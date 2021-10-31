Образование в Чехии: почему студенты выбирают Брно

Прага, конечно, красавица! До пандемии сюда ежегодно приезжали миллионы туристов, а для иностранных студентов Прага — одна из самых заветных столиц. И все-таки есть исключения — некоторые абитуриенты осознанно выбирают Брно. И вот почему.

Брно — второй по величине город в Чехии. В нем проживает 384 277 человек. Расположенный в историческом регионе Моравия, город славится виноделием, красивой природой и добрым нравом жителей. Впрочем абитуриенты выбирают Брно не из-за национальных парков и заповедников.

В Брно есть немало крупных вузов, которые дают своим студентам качественное европейское образование. Среди них государственные вузы, например, Технический университет в Брно, Масариков университет, Университет им. Менделя и Ветеринарно-фармацевтический университет, а также частные — Институт Карла Энглиша и Ньютон колледж.

Некоторые из них предлагают уникальные программы, которые невозможно пройти в других чешских вузах. В частности, получить профессию ветеринара можно только в Ветеринарно-фармацевтическом университете.

Что ещё привлекает студентов?

1. Невысокая стоимость жизни. Хотя Прага и считается в Европе недорогой столицей, все-таки на комфортную жизнь там придётся потратить больше, чем в Брно. Например, проживание в общежитии при университете в Брно обойдётся в полтора-два раза дешевле. Если вы хотите снимать квартиру в Брно, то придётся заплатить 250-400 евро, в Праге — не меньше 500 евро.

2. Отсутствие отвлекающих факторов. Студентам в новой стране непросто противостоять искушениям — хочется путешествовать, гулять с новыми друзьями, изучать местные рестораны, а не научные дисциплины. В Брно сосредоточиться на главном гораздо проще, ведь увеселительных заведений намного меньше, чем в столичной Праге.

3. Удобная инфраструктура. Брно — небольшой город, но здесь, как и в Праге, транспортная система работает идеально. Вам не придётся ждать трамвай на остановке 20 минут — есть четкое расписание, которому водители следуют.

Учебные корпуса и общежития расположены близко друг к другу. Даже если будильник подвёл, вы успеете на пару. Во время пандемии люди отвыкли тратить много времени на дорогу до учебы или работы, но в Брно такой проблемы не существовало вовсе.

4. Доброжелательная среда. Несколько лет назад Брно, наряду с Амстердамом, был признан лучшим городом Европы в вопросах интеграции иностранцев. Студенты разделяют это мнение — рассказывают истории о поддержке со стороны преподавателей и одногруппников.

5. Доступность путешествий. До Вены из Брно можно добраться всего за 2 часа, а вот из Праги уже за 4. В городе намного лучше развита велосипедная инфраструктура, чем в столице. Это удобно, экологично и важно для многих студентов.

6. Тёплая осень, комфортная зима. Климат в Праге часто сравнивают с Санкт-Петербургом: серость, дождь, пронизывающий ветер и сплошная непредсказуемость. Брно — город на юге Чехии, здесь все иначе. Дожди — редкость, как и минусовая температура.

7. Языковые особенности. Жители столицы без труда отличат гостя из южного региона. Да, у моравчан есть свой диалект и акцент. В университете, конечно, с вами будут говорить на правильном литературном языке, а вот на улицах — на любопытном чешском диалекте. Вы научитесь понимать представителей разных частей страны и узнаете новые слова.

Конечно, в выборе вуза важно отталкиваться от своих интересов, склонностей и планов на будущее, но среда тоже играет важную роль на пути к цели. Не стоит отказываться от вариантов в Брно только из-за желания жить в столице. Присмотритесь к новому месту, познакомьтесь с городом, а потом принимайте решение. И не забывайте, что ваша главная цель — получение образования!