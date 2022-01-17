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Образование в Чехии: зачем студенты едут в Пльзень?

Образование в Чехии: зачем студенты едут в Пльзень?

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Что представляет будущий студент, который решил получить образование в Чехии? Красивую европейскую столицу — Прагу. Однако не стоит торопиться с выводами. Чешские города поменьше ничем не хуже, учиться там комфортно, а жить — дешевле. Представляем вам город Пльзень и Западночешский университет.
Образование в Чехии: зачем студенты едут в Пльзень?

Начнем с того, что выбирать нужно, конечно, не город, а вуз. Сначала отвечаем на вопрос «что я хочу изучать?» и только потом ищем варианты. Может случиться так, что выбранное направление действительно есть только в Праге. А если нет? Оломоуц, Градец-Кралове, Брно, Ческе-Будеёвице, Пльзень — все эти города по праву считаются студенческими столицами Чехии. 

Остановимся на одном из них. Пльзень — четвертый по величине город в Чехии, крупный культурный и промышленный центр. До Праги всего 90 км, в столицу ходят поезда и автобусы. В выходной день можно отправиться в Мюнхен или Ческе-Будеёвице, недалеко от города есть еще одна популярная достопримечательность — живописный замок Орлик-над-Влтавой. 

На главной площади города, которая считается самой большой в Западной Европе, расположен готический собор Святого Варфоломея — тоже постройка-рекордсмен. Высота башни составляет 102,6 м — это самая высокая костельная башня в Чехии. 

Несмотря на скромные размеры и сравнительно небольшое число жителей (в г. Пльзень проживает около 170 тысяч человек), здесь отлично развита инфраструктура. Кроме достопримечательностей в городе есть все, что может понадобиться современному студенту: музеи, театры, библиотеки, катки, кофейни, рестораны, торговые центры и кинотеатры.

Зачем студенты едут в Пльзень

Здесь находится один из пяти Медицинских факультетов Карлова университета, а также Университет Западной Богемии (он же Западночешский университет — ZČU). 

На Медицинском факультете можно выбрать направление «Общая медицина» (6 лет) или «Стоматология» (5 лет). Абитуриенту нужно сдать тесты по химии, физике и биологии (каждый состоит из 50 вопросов). Для поступления также требуется сертификат о знании чешского языка на уровне С1. В соответствии с европейской системой CEFR, С1 — уровень профессионального владения иностранным языком, который необходим сотрудникам государственных органов, переводчикам, педагогам. Знание языка на уровне С1 облегчает учебу и работу в областях, где нужно владеть сложной терминологией — юриспруденция и медицина. Освоить язык до уровня С1 реально, если пройти годовую подготовку на специальных курсах.     

Западночешский университет состоит из девяти факультетов: Факультет дизайна и искусств, Факультет экономики, Факультет прикладных наук, Факультет электротехники, Факультет философии, Юридический факультет, Машиностроительный факультет, Факультет медицинских исследований, Педагогический факультет

Здесь учится более 15 тысяч студентов. Университет участвует в образовательных проектах ЕС, проводит много исследований, считается крупным научным центром. Чтобы поступить в ZČU на бакалавриат, в магистратуру или докторантуру, иностранным студентам необходимо не только преодолеть вступительные испытания, но и подтвердить знание чешского языка. Минимальный требуемый уровень — В2.  

Как живется в городе Пльзень

Лучше всего об этом расскажут сами студенты. 

«Пльзень — мини-версия Праги. Это очень зелёный город, здесь приятно гулять, всё находится в пешей доступности, везде уютные кофейни, постоянно проходят какие-то мероприятия или концерты. Отдельно отмечу транспорт: трамваи ездят так же часто, как и в Праге, есть велодорожки, поэтому почти не бывает пробок. 

Много баров, куда ходят только студенты. Каждый раз видишь знакомые лица: за одним столом сидят медики, за другим — инженеры. Много студентов из разных стран, поэтому для общения я почти каждый день использую английский язык. 

В маленьких городах круто учиться, потому что отношение к студентам совсем другое, более дружеское. Наши профессора будто благодарны нам за то, что мы учимся именно у них», — Елизавета Гилёва, студентка 3 курса Медицинского факультета Карлова университета в г. Пльзень. 

Пльзень или Прага? 

Прежде чем решить, где вы хотите жить, нужно точно определиться с выбором специальности. Допустим, вы настроены изучать общую медицину или стоматологию. Тогда Западночешский университет в г. Пльзень — отличная альтернатива знаменитым медицинским факультетам Карлова университета в Праге. Тем, кто не представляет жизни в маленьком городе, Пльзень может показаться слишком тихим местом. Однако именно это является плюсом для студента, так как ничто не будет отвлекать от учебы. В остальном в городе есть вся необходимая инфраструктура.       

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Темы
образование Чехия Пльзень студенты курсы чешский язык
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