Образование в Чехии: нострификация диплома о высшем образовании

Если вы уже окончили бакалавриат в своей стране, а теперь задумываетесь о том, чтобы продолжить обучение за рубежом, Чехия — отличный вариант. В государственных вузах можно учиться бесплатно в любом возрасте. Единственное условие — нострификация диплома. Рассказываем, что это за процедура, и кому необходимо ее пройти.

Нострификация — это процедура признания иностранного диплома в Чехии. Если вы собираетесь работать в чешской компании, поступить в чешский вуз в магистратуру или докторантуру, вам придется нострифицировать свой диплом, иначе вы будете считаться человеком без образования.

Отметим, что работодатели не всегда требуют диплом, но иногда его отсутствие может стать причиной для отказа. Лучше всего сделать нострификацию диплома сразу после переезда, даже если поступление в вуз вас (пока) не интересует. Будущие магистры, как правило, проходят процессом нострификации во время обучения на языковых курсах. Если вы — студент такой школы, задайте вопрос о нострификации педагогам. Например, в языковой школе GoStudy студентам помогают с подготовкой необходимых документов.

Выпускники школ, которые приехали в Чехию, чтобы поступить на программу бакалавриата, нострифицируют школьные аттестаты. Признание аттестата — более сложный и длительный процесс, поскольку иностранцам приходится сдавать экзамены.

Суть нострификации заключается в том, чтобы сравнить программу вашего вуза с программой одного из чешских вузов. Если программы совпадают, ваше образование признается равноценным образованию выпускника чешского учебного заведения, а вы получаете официальный титул — Bc. или Mgr. Чтобы поступить в чешскую магистратуру, вам понадобится нострифицированный диплом бакалавра, для докторантуры — диплом магистра.

Как пройти нострификацию диплома

Нострификацией дипломов в Чехии занимаются высшие учебные заведения, поэтому первая задача, с которой вам предстоит разобраться — поиск вуза с подходящей программой. Если вы получили экономическое образование, логично обратиться в экономический вуз, например, Высшую школу экономики в Праге или Университет Западной Чехии в г. Пльзень, где тоже есть экономический факультет. Подробную информацию о процессе подачи заявления на нострификацию и бланк заявления вы найдете на сайте выбранного университета. Чтобы подстраховаться, можно направить диплом на нострификацию сразу в несколько разных вузов. Стоимость процедуры — 3000 чешских крон.

Порядок действий при сборе документов:

1. Сначала вам нужно сделать несколько заверенных копий своего диплома и приложения к нему. Это можно сделать у нотариуса (выбирайте только из официального списка Нотариальной палаты Чехии) или в муниципалитете (чеш. obecní úřad). Внимательно проверяйте качество копий: текст, печати, подписи должны быть четко видны, листы не должны быть темными. В противном случае копии в университете не примут.

2. Заверенные копии диплома и приложения к нему необходимо перевести у чешского судебного переводчика. Найти контакт переводчика в вашем регионе можно на сайте Министерства юстиции. Важно: перевод обычного переводчика не будет считаться действительным при подаче на нострификацию. Тщательно проверьте все оригиналы на ошибки: если в нострификации будет отказано из-за неточностей в документах, то ответственность будет на вас, а не на переводчике.

3. Заполните заявление на нострификацию. Оно есть на сайте каждого вуза. Обязательно укажите в заявлении цель нострификации и дайте ссылку на сайт вуза, где вы учились.

4. Сделайте копию первой страницы загранпаспорта. Если вы меняли фамилию, приложите документ, подтверждающий это.

Совет: отправляйте заверенные копии документов, а не оригиналы, если не требуется иначе. Не все вузы возвращают оригиналы — замучаетесь восстанавливать.

Когда все документы собраны, нужно направить их в вуз заказным письмом или принести лично. Как правило, решение принимается в течение 30 дней, но вуз оставляет за собой право продлить процедуру еще на 30 дней, поэтому максимальный срок, который может занять подтверждение диплома — 60 дней. Эти цифры нужно учитывать, если нострификация требуется для поступления в вуз: в частном университете вам могут разрешить донести документ позднее, но в государственных учебных заведениях все сроки подачи документов соблюдаются без исключений. Подтверждение о нострификации придет вам по почте.

Шансы на нострификацию диплома

Нострификация экономических и технических дипломов проходит быстро и просто, а вот выпускники гуманитарных направлений могут столкнуться с трудностями. Дело в том, что программы существенно отличаются, поэтому признать диплом без дополнительных экзаменов получается крайне редко.

Готовиться к дополнительным препятствиям стоит выпускникам юридических факультетов. В Чехии юристы изучают право в течение пяти лет, т. е. программа не делится на бакалавриат и магистратуру. Известны случаи, когда министерство признавало иностранные юридические дипломы равноценными чешским дипломам в области госуправления (но не права).

Туризм, история и медицина — еще три направления с условной пометкой «диплом сложно нострифицировать». Иногда в вузе предлагают сдать дополнительные экзамены, чтобы подтвердить знания по предметам, которых не хватает в пройденной программе. Экзамены сдаются на чешском языке, поэтому в этом случае преимущество получают студенты языковых курсов, которые имеют возможность качественно подготовиться к испытаниям. Если чешским вы не владеете, вариант со сдачей экзаменов вам не подойдет.

Еще один важный нюанс — срок обучения. Если ваша магистерская программа, например, длилась полтора года, то, вероятнее всего, чешский вуз ее не признает. Студенты магистратуры в Чехии учатся два года.

Если вы получили отказ в вузе, в течение 15 дней нужно подать апелляцию в Министерство образования Чешской Республики. Обращаться можно только через вуз, который рассматривает ваш диплом: например, если вы обратились с заявкой на нострификацию в Высшую школу экономики, то и опротестовывать отказ тоже нужно с помощью этого вуза. Заявление рассматривается примерно в течение двух месяцев. Обычно после подачи апелляции диплом нострифицируют.