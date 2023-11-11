Как будут на чешском числительные — учимся произносить правильно

На YouTube-канале портала 420on.cz мы говорим о чешском языке, а также об актуальных новостях и темах, которые касаются жизни русскоязычных в Чехии.

В этом видео мы изучим числа по-чешски, научимся правильным окончаниям и избежим акцента еще на старте учебы!