Как будут на чешском числительные — учимся произносить правильно
12 ноября 2023
16:01
22053
Полезный выпуск на канале 420on.
На YouTube-канале портала 420on.cz мы говорим о чешском языке, а также об актуальных новостях и темах, которые касаются жизни русскоязычных в Чехии.
В этом видео мы изучим числа по-чешски, научимся правильным окончаниям и избежим акцента еще на старте учебы!
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