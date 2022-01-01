Что делать, если ребёнок боится идти в школу в Чехии?

Как ваши дети чувствуют себя перед школой — ждут с нетерпением или они равнодушны? Некоторым из нас может показаться, что дети школы даже боятся, но вопрос — почему?

У некоторых детей страх — просто период, который со временем пройдет, но у других проблемы со школой могут остаться надолго. Иногда это вполне объективные причины, которые можно решить и ребёнок снова пойдет в школу с радостью. Что стоит предпринять заранее, в особенности, если речь идёт о будущем первокласснике?

Первый класс!

Важной предпосылкой для избавления от страха перед школой является то, что ребенок должен сначала сам изъявить желание пойти в школу. А желание уже зависит от того, что дошкольник слышит о школе от окружающих. Когда старшие братья, сестры и родственники говорят ему: «Подожди, вот сейчас начнется школа, и тебя научат уму-разуму, будешь на занятия ходить с утра, хочешь того или нет, а за опоздания тебя будут ругать...», естественно, ребёнку в школу не захочется.

Действуйте наоборот, чтобы мотивировать ребенка: расскажите, какие приключения ребенка ждут, когда он попадёт в школу. О новых друзьях, о добром учителе и о том, что нового он там узнает. Полезно, если дети сходят «на экскурсию» в школу от детского сада.

Не спешите отдавать ребенка в школу, можно годик подождать. Это намного лучше, чем потом вернуть ребенка назад из школы в детский сад спустя несколько недель — так вы снизите его уверенность в себе.

Мудрые родители воспитывают своих детей так, чтобы они научились справляться со страхами и неудачами в семье еще до школы. Вот почему для ребенка важно, чтобы родители учили их различать свои эмоции еще с раннего детства и установили с ребенком прочную эмоциональную связь.

Как понять, что ребенок боится школы

Если ребенок сам сказал, что не хочет идти в школу, то считайте, что половина проблемы решена. Часто на первый взгляд неочевидно, что ребенок боится. Однако, если в понедельник утром (или уже в воскресенье вечером) у него начинает болеть живот, голова или он не может заснуть, то это может быть признаком страха.

В самой школе это проявляется в том, что он не общается с детьми, сидит за партой и уныло смотрит в окно, всячески избегает контрольных, бывает, что дети не приходят в школу вообще из-за каких-то страхов и выбирают вместо этого бродить по улицам.

Возможные причины страха

Причины очень обширны. Например:

— Школьник не может справиться с требованиями, не понимает, не успевает или ему в принципе не дается учеба

— Ребенок ранее пережил разлуку с матерью (пребывание в больнице, ясли и т.д.)

— Насмешки одноклассников

— Часто слышит упреки от учителей или родителей: «Растяпа, неуч, неряха. Надо это — нельзя то»

— Несправедливость со стороны учителя

— Он не может заниматься спортом, петь. Ребенок неуклюж или у него рассеянное внимание

— Страх получить плохую оценку и быть наказанным

— Страх перед одноклассниками, не чувствует себя принятым в коллективе

— Насмешки, поддразнивания, издевательства

— На ребёнка могут давить ожидания родителей, пример более успешных братьев и сестер

— Дети-интроверты могут испытывать стресс в большой шумной толпе

Переутомление ребенка даже в какой-то, казалось бы, не связанной со школой сфере (спорт, музыкальная школа, множество кружков и т. д.) может тоже отразиться на отношении к школе.

Еще одна причина — односторонняя оценка ребенка сугубо по его школьным успехам, вне зависимости от его природных склонностей. Это вредит ребенку, потому что подавляет его творчество, воображение и другие области развития его личности.

Причиной боязни школы также может быть ситуация в семье и воспитание. Если у родителей был негативный опыт в школе, они могут подсознательно передать его своим детям. В зоне риска находятся и чрезмерно осторожные родители, которые всегда оберегают ребенка от всех возможных опасностей.

Другие факторы, влияющие на страх:

— Переезд, смена обстановки

— Перемены в семье, развод, разлад между родителями, споры в семье

— Переживания — травма, опыт разлуки, потеря близкого

— Страх перед школой также усугубляет длительное отсутствие в школе

И ведь не всегда ребенок сам понимает, чего именно он боится, почему не хочет туда идти.

Старшие дети

Маленьким детям свойственно бояться школы, но для них школа скорее интересное приключение, а для детей 8-13 лет это рутина, их там ничего не привлекает, у них часто бывает плохой опыт общения с одноклассниками, низкие оценки и неудачи в коллективе.

Как ребенок справляется (самостоятельно и неправильно) со страхом перед школой

Ребенок может потакать собственному страху, опаздывая. Он флегматичен, незаинтересован, мечтательно глядит в окно, не участвует в играх, мероприятиях одноклассников. (Мало того, что он не говорит и не вступает в разговор, но видно, что он вообще не слушает, что его не интересует то, что происходит вокруг него). Поэтому важно, чтобы ребенку было интересно в школе.

Ребенок, который чего-то боится в школе, может себя утешить: «Ну что, школа не так уж и важна, главное, чтобы я был здоров». Или «Другие тоже мало ходили в школу, но какие они сегодня успешные!».

Также маскировочным маневром является роль клоуна — так ребёнок привлекает внимание, интерес и приобретает популярность одноклассников, подавляя страхи.

Как помочь ребенку избавиться от страха

Мы не решим проблему, если будем заставлять школьника ходить в школу насильно. Нужен более разумный подход.

Как ребенок может справляться с фрустрациями? В этом ему нужно помочь – желательно еще до школы и в группе детей в присутствии кого-то из близких (родителей, старших братьев и сестер). Когда неуверенный в себе, более слабый, более пугливый ребенок попадает в школу, он становится легкой «добычей» для других детей, которые компенсируют свои внутренние страхи и недостатки, причиняя другим боль. Если это запугивание, вам следует как можно скорее связаться со школой (классным руководителем, школьным психологом и директором).

Пример: Если мы хотим научить ребенка с избыточным весом получать удовольствие от спорта, мы не добьемся этого, давая ему невыполнимые для него упражнения. Мы не достигнем цели «получения удовольствия от упражнений» за счет насмешек, которые ребенок будет ассоциировать с физическими упражнениями. Стоит ли записать ребенка в спортивный клуб? Если у него там есть хороший друг или он может поехать с родителями, братьями и сестрами, и ребенок не боится, что он не справится и будет выглядеть глупо, то тогда да. Однако, если посещение спортивного клуба означает еще одну травму для ребенка, мы можем позаботиться о том, чтобы ребенок больше двигался дома: больше гулять, купить ребенку велосипед, абонемент в бассейн... что-то, что принесёт ему радость.

Что могут сделать родители

Всегда хорошо создавать ситуации, когда ребенок рассказывает сам. Слушайте его. Затевайте с ним разговоры, чтобы он спонтанно говорил о школе, одноклассниках, учителях, о том, что ему нравится, не нравится, чего он боится — и тогда вы уже сможете все прокомментировать со своей точки зрения.

Разговаривайте, например, когда вы забираете ребенка из школы, из группы продлённого дня — более старшего ребёнка можно взять с собой в кондитерскую. Очень ценно, если в вашей семье существует отдельная рутина перед сном. Обычно дети откладывают сон, но когда они уже в постели и, например, вы им читаете сказки, это еще и возможность дать ребенку рассказать о том, что ему понравилось, что он сделал сегодня, о чем думает, что будет завтра — и тогда можно даже косвенно выявить, где причина, почему он не любит ходить в школу, почему он ее боится.

Идеальным является тот случай, когда ребенок сам начинает рассказывать о школе, школьных мероприятиях, без того, чтобы мы его об этом спрашивали — например, он описывает ситуации на уроке, учебу...

Усиливайте осознание сильных сторон ребенка. Это своего рода компенсация. Может быть, другие в спортзале будут смеяться над ним за то, что он не умеет что-то, но если все будут знать, что он может собрать кубик Рубика, например, то смех уже не будет казаться концом света для ребенка.

Не наказывайте детей за плохие оценки, это впоследствии может вызвать у них страх перед школой. Скорее, относитесь к этому непредвзято: «Потренируемся, наверстаем, в следующий раз получишь оценку получше».

А если у него какой-то (возможно, временный) период неудач, хорошо бы поискать их причины — поговорить об этом с кем-нибудь, спросить, что можно сделать, чтобы улучшить — спросите у ребенка, спросите у другого родителя, посоветуйтесь со школой (достаточно позвонить туда).

Как конкретно помочь

Постарайтесь сделать так, чтобы у ребенка был хотя бы один друг, с которым он хорошо ладит. Договоритесь с родителями, пойдите вместе с детьми в парк, в бассейн, на какое-то детское мероприятие, а также можно пригласить их домой. Как только ребёнок найдет друга в классе, ему станет легче.

Страх перед школой часто кажется иррациональным, но обычно он имеет под собой реальную основу. Поговорите с ребенком: обо всем, не только о школе. Речь идет о том, чтобы научиться делиться и говорить о том, что вы испытываете. Так что дайте ему возможность (без подсказок) рассказать обо всем, что лежит на душе.

При появлении новой проблемы постарайтесь тонко разузнать, что происходит в школе. Забирайте ребенка из школы раньше, чем обычно. Начните снова сопровождать ребенка в школу, если вы этого давно не делали. Поговорите с учителем — не обязательно о страхе ребенка, но, возможно, о том, как он ладит с классом. Тем не менее вы сможете понять по словам учителя, есть проблема или нет. И даже если вы ничего нового не узнаете, вы обратите на проблему внимание учителя.

Заставьте ребенка чувствовать себя любимым, независимо от того, какие оценки он приносит. Что делать, если он принесет записку из школы, плохую оценку, если он столкнулся с какой-то несправедливостью в школе или сам что-то сделал? Сохранять спокойствие. Прежде чем начать с ним что-то решать, дайте ему понять, что вы его любите, что вы заботитесь о ребенке, что вы поможете ему это решить. Это покажет, что вы не боитесь. Будьте сами хорошим примером для детей, например, в том, как вы справляетесь со страхом. Вы можете об этом поговорить с ними.

Пусть школа не будет главной темой дня. Займитесь чем-нибудь еще с детьми, выведите их на прогулку, организуйте кружок, встречу с друзьями.

Сотрудничество между родителями и школой

Мы часто слышим, что учитель и родители находятся по разные стороны баррикад. Не поддавайтесь этому. Попробуйте пообщаться с учителями. Достаточно изредка приходить с учеником в школу, здороваться с учителем. Пусть учитель увидит ваш интерес. В настоящее время общение осуществляется с помощью электронной почты, SMS и телефона — связывайтесь со школой почаще, чем раз в полгода, чтобы отпросить ребёнка. Постройте дружеские отношения со школой. Кроме того, когда ребенок увидит, что родитель хорошо ладит с учителем, то у него тоже улучшится отношение.

Источник: Jan Vopalecký, ethos.cz

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