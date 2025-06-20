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Чехия — одна из самых безопасных стран мира
20 июня 2025
13:30
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Согласно последним результатам Глобального индекса мира, который ежегодно составляет австралийская организация The Institute for Economics and Peace, Чешская Республика является одной из самых безопасных и мирных стран мира. В этом году она заняла впечатляющее 11-е место из 163 оцениваемых независимых государств. Первое место, как обычно, заняла Исландия, а в десятку лучших вошли семь европейских стран.
Результаты последнего, уже 19-го, отчета были опубликованы сайтом Daily Mail с указанием, что общий уровень мира с прошлого года снизился. Согласно исследованию, в настоящее время насчитывается 59 активных конфликтов на национальном уровне, что является самым высоким показателем с конца Второй мировой войны. Во всех ста странах сейчас меньше безопасности, чем десять лет назад.
Конкретные страны оцениваются на основе внутренних и внешних показателей миролюбия. Учитывается количество насильственных преступлений, убийств и демонстраций в стране, а также военные расходы, количество ядерного оружия и отношения с соседними странами.
Золотую медаль вновь завоевала Исландия, которая удерживает позицию самой безопасной и мирной страны с 2008 года. Второе место заняла Ирландия, которая также вновь защитила серебряную позицию. Третьей финишировала Новый Зеландия, которая по сравнению с прошлым годом поднялась на две строчки.
Четвертое место занимает соседняя Австрия, которая по сравнению с прошлым годом опустилась на одну позицию, как и пятая Швейцария. Шестое место занимает Сингапур, седьмое — Португалия, восьмое — Дания. На девятом месте оказалась Словения, а первую десятку замыкает Финляндия.
11-е место заняла Чехия, которая поднялась на две строчки по сравнению с прошлогодней оценкой. Сразу за ней расположилась Япония, которая является самым популярным туристическим направлением в мире.
Европа и соседи
Что касается других соседних стран, Германия заняла 20-е место, Словакия — 28-е, а Польша — 36-е.
Согласно рейтингу, Западная и Центральная Европа являются самым безопасным регионом в мире, однако исследователи предупреждают, что «безопасность в Европе претерпевает глубокие изменения».
Эксперты назвали угрозу России для Европы реальной и обратили внимание на растущую тенденцию перенаправления финансовых средств из сферы образования и здравоохранения на военные расходы.
Обратная сторона рейтинга
Как и ожидалось, наименее мирной страной мира стала Россия, занявшая последнее, 163-е место в рейтинге. Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года, и с тех пор война унесла десятки тысяч жизней и привела к масштабным экономическим последствиям.
Сразу за ней следует Украина, которая по сравнению с прошлым годом опустилась на три места. Далее следуют Судан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Афганистан, Сирия, Южный Судан, Израиль и Мали.
Согласно отчету за этот год, наименее мирным регионом мира является Ближний Восток и Северная Африка. В Африке к югу от Сахары находится большинство государств, вовлеченных в текущие конфликты. Из 43 стран 35 были вовлечены в какой-либо конфликт в течение последних пяти лет.
Соединенные Штаты Америки в этом году заняли 128-е место в рейтинге, как и в прошлом году. Несмотря на неизменное место в рейтинге, в отчете отмечается рост политической напряженности и усиление поляризации.
Конкретные страны оцениваются на основе внутренних и внешних показателей миролюбия. Учитывается количество насильственных преступлений, убийств и демонстраций в стране, а также военные расходы, количество ядерного оружия и отношения с соседними странами.
Золотую медаль вновь завоевала Исландия, которая удерживает позицию самой безопасной и мирной страны с 2008 года. Второе место заняла Ирландия, которая также вновь защитила серебряную позицию. Третьей финишировала Новый Зеландия, которая по сравнению с прошлым годом поднялась на две строчки.
Четвертое место занимает соседняя Австрия, которая по сравнению с прошлым годом опустилась на одну позицию, как и пятая Швейцария. Шестое место занимает Сингапур, седьмое — Португалия, восьмое — Дания. На девятом месте оказалась Словения, а первую десятку замыкает Финляндия.
11-е место заняла Чехия, которая поднялась на две строчки по сравнению с прошлогодней оценкой. Сразу за ней расположилась Япония, которая является самым популярным туристическим направлением в мире.
Европа и соседи
Что касается других соседних стран, Германия заняла 20-е место, Словакия — 28-е, а Польша — 36-е.
Согласно рейтингу, Западная и Центральная Европа являются самым безопасным регионом в мире, однако исследователи предупреждают, что «безопасность в Европе претерпевает глубокие изменения».
Эксперты назвали угрозу России для Европы реальной и обратили внимание на растущую тенденцию перенаправления финансовых средств из сферы образования и здравоохранения на военные расходы.
Обратная сторона рейтинга
Как и ожидалось, наименее мирной страной мира стала Россия, занявшая последнее, 163-е место в рейтинге. Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года, и с тех пор война унесла десятки тысяч жизней и привела к масштабным экономическим последствиям.
Сразу за ней следует Украина, которая по сравнению с прошлым годом опустилась на три места. Далее следуют Судан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Афганистан, Сирия, Южный Судан, Израиль и Мали.
Согласно отчету за этот год, наименее мирным регионом мира является Ближний Восток и Северная Африка. В Африке к югу от Сахары находится большинство государств, вовлеченных в текущие конфликты. Из 43 стран 35 были вовлечены в какой-либо конфликт в течение последних пяти лет.
Соединенные Штаты Америки в этом году заняли 128-е место в рейтинге, как и в прошлом году. Несмотря на неизменное место в рейтинге, в отчете отмечается рост политической напряженности и усиление поляризации.
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