Чехия — одна из самых безопасных стран мира

Новости 420on 20 июня 2025 13:30 287

Согласно последним результатам Глобального индекса мира, который ежегодно составляет австралийская организация The Institute for Economics and Peace, Чешская Республика является одной из самых безопасных и мирных стран мира. В этом году она заняла впечатляющее 11-е место из 163 оцениваемых независимых государств. Первое место, как обычно, заняла Исландия, а в десятку лучших вошли семь европейских стран.