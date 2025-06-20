Споры в руководстве Карлова университета продолжаются, проректор отрицает свою отставку

«Я приняла к сведению отставку и самоанализ моего коллеги Яна Куклика, а также информацию о том, что на тот же шаг решилась и моя коллега Ева Вольдржихова-Беранкова», — сказала Краличкова в кратком заявлении на сайте старейшего чешского университета.





Согласно обращению, она намерена в ближайшее время встретиться с обоими уходящими проректорами и обсудить с ними передачу рабочих полномочий.



В пятницу Вольдржихова-Беранкова опровергла информацию о своей отставке. «Я не подавала в отставку. Сегодня утром у меня была встреча с ректором, на которой я хотела обсудить с ней ситуацию и попросить ее не баллотироваться на следующий срок. К сожалению, по состоянию здоровья я была вынуждена отменить встречу», — процитировало ее заявление агентство ČTK.





Куклик решил уйти в отставку в связи с некоторыми делами, которые находятся в поле зрения полиции, и таким образом принял на себя часть ответственности.

В пятницу в университете состоится заседание академического сената. На должность продекана по развитию номинирован бывший декан 1-го медицинского факультета университета, врач и биохимик Алекси Шэдо. Проректоры являются членами коллегии ректора, которая выступает в качестве его постоянного консультативного органа.





Срок полномочий Краличковой истекает в конце января следующего года. Новый ректор будет избран в октябре. Краличкова имеет возможность вновь баллотироваться на этот пост, о чем она уже говорила ранее.