Споры в руководстве Карлова университета продолжаются, проректор отрицает свою отставку
20 июня 2025
16:30
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Согласно заявлению ректора Милены Краличковой, проректор по международным делам Ева Вольдржихова-Беранкова покидает руководство Карлова университета. Об этом она сообщила после того, как проректор по академической квалификации Ян Куклик принял решение уйти в отставку. До него в мае ушел проректор по стратегии и развитию Йозеф Фонтана, а в марте – проректор по внешним коммуникациям Мартин Влах.
«Я приняла к сведению отставку и самоанализ моего коллеги Яна Куклика, а также информацию о том, что на тот же шаг решилась и моя коллега Ева Вольдржихова-Беранкова», — сказала Краличкова в кратком заявлении на сайте старейшего чешского университета.
Согласно обращению, она намерена в ближайшее время встретиться с обоими уходящими проректорами и обсудить с ними передачу рабочих полномочий.
В пятницу Вольдржихова-Беранкова опровергла информацию о своей отставке. «Я не подавала в отставку. Сегодня утром у меня была встреча с ректором, на которой я хотела обсудить с ней ситуацию и попросить ее не баллотироваться на следующий срок. К сожалению, по состоянию здоровья я была вынуждена отменить встречу», — процитировало ее заявление агентство ČTK.
Куклик решил уйти в отставку в связи с некоторыми делами, которые находятся в поле зрения полиции, и таким образом принял на себя часть ответственности.
В пятницу в университете состоится заседание академического сената. На должность продекана по развитию номинирован бывший декан 1-го медицинского факультета университета, врач и биохимик Алекси Шэдо. Проректоры являются членами коллегии ректора, которая выступает в качестве его постоянного консультативного органа.
Срок полномочий Краличковой истекает в конце января следующего года. Новый ректор будет избран в октябре. Краличкова имеет возможность вновь баллотироваться на этот пост, о чем она уже говорила ранее.
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