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Более двух тысяч россиян в Чехии подали заявления на получение чешского гражданства, но пока не смогут его получить
20 июня 2025
10:30
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За редким исключением рассмотрение этих заявлений приостановлено до тех пор, пока не истечет срок временной защиты украинских беженцев. А это продлится как минимум до марта 2027 года. Кроме того, когда рассмотрение заявлений возобновится, россияне должны будут сначала отказаться от российского гражданства, чтобы получить чешское.
«В настоящее время подавляющее большинство процедур по рассмотрению заявлений о предоставлении гражданства Чешской Республики, поданных гражданами Российской Федерации, приостановлены ex lege, то есть в рамках этих процедур не осуществляются никакие процессуальные действия», — заявила Хана Мала, пресс-секретарь Министерства внутренних дел.
Она добавила, что в настоящее время министерство регистрирует 2 250 заявителей на получение чешского гражданства, которые одновременно являются гражданами России. Россияне могут подать заявление на получение гражданства, но оно будет приостановлено сразу после поступления в министерство.
Это обусловлено поправкой к закону Lex Ukraine. В первую очередь она регулирует положение украинских беженцев, однако депутаты добавили в нее также положения, касающиеся предоставления чешского гражданства россиянам.
Закон вступил в силу 11 февраля и сразу же приостановил все заявления — приостановка касается не только вновь поданных заявлений, но и тех, которые были отправлены до вступления закона в силу и которые министерство не успело обработать.
Приостановка должна продлиться до тех пор, пока не утратит силу второй параграф Lex Ukraine, который говорит о временной защите украинских беженцев. «Эта мера будет действовать пока действует Lex Украина, то есть в период временной защиты беженцев из Украины», — подтвердил депутат Мартин Экснер (STAN), который выступил с предложением ужесточить условия для россиян. «Можно сказать, что по крайней мере до этого времени Россия будет представлять угрозу безопасности», — добавил законодатель. Кроме того, когда рассмотрение заявлений возобновится, россияне должны будут отказаться от российского гражданства, чтобы получить чешское.
Существуют исключения
Это «замораживание» заявлений можно избежать, но только в рамках исключений, предусмотренных законом. Чешское гражданство может быть предоставлено россиянину, который имеет постоянное место жительства в Чехии и чье предоставление гражданства будет иметь значительный вклад в науку, культуру или спорт Чехии. Гражданство также могут получить беженцы, то есть люди, которые бежали из России и получили международную защиту в Чехии.
«С такой ситуацией Министерство внутренних дел столкнулось после вступления в силу нового закона», — заявила пресс-секретарь Мала, добавив, что речь шла о предоставлении чешского гражданства беженцу.
Для сравнения, в прошлом году чешское гражданство получили 1 077 россиян. Однако теперь российские граждане должны ждать возобновления рассмотрения заявлений, и даже после этого они могут не получить чешское гражданство. Дело в том, что спорным является вопрос, позволит ли российское государство своим гражданам отказаться от российского гражданства.
По этой же причине группа из 17 сенаторов обратилась в Конституционный суд с требованием отменить всю часть закона, ужесточающую условия получения чешского гражданства россиянами. «Те, кто подал заявление, по которому еще не принято решение, находятся в полной правовой неопределенности относительно того, как будет развиваться их дело, и, соответственно, будет ли оно вообще развиваться», — говорится в предложении, поданном среди прочих сенаторами Аделой Шиповой (ранее «Пираты») и Томашем Йирсой (ODS).
Ракушан: Это вопрос безопасности
Оппозиция уже критиковала эту часть закона во время обсуждения в Палате депутатов как придаток, не имеющий отношения к остальному тексту, однако министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) выступил против этого. По его мнению, новое положение о предоставлении гражданства россиянам отвечает интересам безопасности Чехии.
«Вводные положения этого закона семь раз упоминают интересы безопасности», — сказал Ракушан при обсуждении закона в декабре прошлого года.
В итоге поправка к закону была принята Палатой депутатов с ужесточением условий для россиян, а также с введением нового состава преступления — незаконной деятельности в интересах иностранного государства.
Критически к этим частям поправки отнеслись и сенаторы. В конечном итоге Сенат не одобрил поправку, но и не отклонил ее, и она была направлена на подпись президенту.
Она добавила, что в настоящее время министерство регистрирует 2 250 заявителей на получение чешского гражданства, которые одновременно являются гражданами России. Россияне могут подать заявление на получение гражданства, но оно будет приостановлено сразу после поступления в министерство.
Это обусловлено поправкой к закону Lex Ukraine. В первую очередь она регулирует положение украинских беженцев, однако депутаты добавили в нее также положения, касающиеся предоставления чешского гражданства россиянам.
Закон вступил в силу 11 февраля и сразу же приостановил все заявления — приостановка касается не только вновь поданных заявлений, но и тех, которые были отправлены до вступления закона в силу и которые министерство не успело обработать.
Приостановка должна продлиться до тех пор, пока не утратит силу второй параграф Lex Ukraine, который говорит о временной защите украинских беженцев. «Эта мера будет действовать пока действует Lex Украина, то есть в период временной защиты беженцев из Украины», — подтвердил депутат Мартин Экснер (STAN), который выступил с предложением ужесточить условия для россиян. «Можно сказать, что по крайней мере до этого времени Россия будет представлять угрозу безопасности», — добавил законодатель. Кроме того, когда рассмотрение заявлений возобновится, россияне должны будут отказаться от российского гражданства, чтобы получить чешское.
Существуют исключения
Это «замораживание» заявлений можно избежать, но только в рамках исключений, предусмотренных законом. Чешское гражданство может быть предоставлено россиянину, который имеет постоянное место жительства в Чехии и чье предоставление гражданства будет иметь значительный вклад в науку, культуру или спорт Чехии. Гражданство также могут получить беженцы, то есть люди, которые бежали из России и получили международную защиту в Чехии.
«С такой ситуацией Министерство внутренних дел столкнулось после вступления в силу нового закона», — заявила пресс-секретарь Мала, добавив, что речь шла о предоставлении чешского гражданства беженцу.
Для сравнения, в прошлом году чешское гражданство получили 1 077 россиян. Однако теперь российские граждане должны ждать возобновления рассмотрения заявлений, и даже после этого они могут не получить чешское гражданство. Дело в том, что спорным является вопрос, позволит ли российское государство своим гражданам отказаться от российского гражданства.
По этой же причине группа из 17 сенаторов обратилась в Конституционный суд с требованием отменить всю часть закона, ужесточающую условия получения чешского гражданства россиянами. «Те, кто подал заявление, по которому еще не принято решение, находятся в полной правовой неопределенности относительно того, как будет развиваться их дело, и, соответственно, будет ли оно вообще развиваться», — говорится в предложении, поданном среди прочих сенаторами Аделой Шиповой (ранее «Пираты») и Томашем Йирсой (ODS).
Ракушан: Это вопрос безопасности
Оппозиция уже критиковала эту часть закона во время обсуждения в Палате депутатов как придаток, не имеющий отношения к остальному тексту, однако министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) выступил против этого. По его мнению, новое положение о предоставлении гражданства россиянам отвечает интересам безопасности Чехии.
«Вводные положения этого закона семь раз упоминают интересы безопасности», — сказал Ракушан при обсуждении закона в декабре прошлого года.
В итоге поправка к закону была принята Палатой депутатов с ужесточением условий для россиян, а также с введением нового состава преступления — незаконной деятельности в интересах иностранного государства.
Критически к этим частям поправки отнеслись и сенаторы. В конечном итоге Сенат не одобрил поправку, но и не отклонил ее, и она была направлена на подпись президенту.
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