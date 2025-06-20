Более двух тысяч россиян в Чехии подали заявления на получение чешского гражданства, но пока не смогут его получить

Новости 420on 20 июня 2025 10:30 667

За редким исключением рассмотрение этих заявлений приостановлено до тех пор, пока не истечет срок временной защиты украинских беженцев. А это продлится как минимум до марта 2027 года. Кроме того, когда рассмотрение заявлений возобновится, россияне должны будут сначала отказаться от российского гражданства, чтобы получить чешское.