Министр юстиции Эва Декруа удалит из официальных документов степень магистра

Новости и статьи 19 июня 2025 16:30 128

Она узнала, что эта степень не была ей присвоена при нострификации зарубежного образования в области права, только в прошлом году, и с тех пор перестала ее использовать.