Министр юстиции Эва Декруа удалит из официальных документов степень магистра
19 июня 2025
16:30
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Она узнала, что эта степень не была ей присвоена при нострификации зарубежного образования в области права, только в прошлом году, и с тех пор перестала ее использовать.
Причиной того, что степень в некоторых документах все же осталась, она называет свою небрежность. Министр добавила, что эта ситуация ее огорчает, потому что учеба всегда была для нее альфой и омегой ее юридической карьеры.
«Я постараюсь как можно быстрее исправить то, в чем я, возможно, была небрежна и не проверила, где указаны эти звания. Я согласна с тем, что звание магистра не должно нигде фигурировать, если по чешскому праву я имею магистерское и докторское образование, но не степень», — сказала министр. «В своих собственных материалах я перестала его использовать, но во многих официальных документах, например в Чешской адвокатской палате, этот титул остался. С другой стороны, я никогда не добавляла туда титул Ph.D.».
Она добавила, что считает свое зарубежное образование во Франции огромными привилегией и опытом. По ее словам, оказалось, что в вопросе нострификации нет ясности не только у нее, но и у общественности. В данном вопросе министра поддержал бывший конституционный судья Давид Углирж, недавно назначенный координатором по разъяснению дела о биткоинах:
«Проблема ученых степеней — это такая австро-венгерская традиция. Обратите внимание, что в решениях Конституционного суда ни один из профессоров, которые являются судьями Конституционного суда, не указывает свои ученые степени. Мы все просто юристы и делаем свою работу».
«Я постараюсь как можно быстрее исправить то, в чем я, возможно, была небрежна и не проверила, где указаны эти звания. Я согласна с тем, что звание магистра не должно нигде фигурировать, если по чешскому праву я имею магистерское и докторское образование, но не степень», — сказала министр. «В своих собственных материалах я перестала его использовать, но во многих официальных документах, например в Чешской адвокатской палате, этот титул остался. С другой стороны, я никогда не добавляла туда титул Ph.D.».
Она добавила, что считает свое зарубежное образование во Франции огромными привилегией и опытом. По ее словам, оказалось, что в вопросе нострификации нет ясности не только у нее, но и у общественности. В данном вопросе министра поддержал бывший конституционный судья Давид Углирж, недавно назначенный координатором по разъяснению дела о биткоинах:
«Проблема ученых степеней — это такая австро-венгерская традиция. Обратите внимание, что в решениях Конституционного суда ни один из профессоров, которые являются судьями Конституционного суда, не указывает свои ученые степени. Мы все просто юристы и делаем свою работу».
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