Чехи не выключают бытовую технику на время отпуска, тратя на это сотни крон

Новости 420on 21 июня 2025 11:00 785

Даже так называемые «спящие» устройства часто продолжают потреблять электроэнергию — это касается, например, телевизоров, приставок, игровых консолей или микроволновых печей.