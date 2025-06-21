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Чехи не выключают бытовую технику на время отпуска, тратя на это сотни крон
21 июня 2025
11:00
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Даже так называемые «спящие» устройства часто продолжают потреблять электроэнергию — это касается, например, телевизоров, приставок, игровых консолей или микроволновых печей.
Большинство чехов перед отъездом в отпуск оставляют бытовые приборы в режиме ожидания, не отключают Wi-Fi-роутер, бойлер и не проверяют розетки.
Таким образом, среднее домохозяйство может потратить на двухнедельный отпуск сотни крон на электроэнергию. Кроме того, люди забывают о риске технических неисправностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Ipsos для энергетической компании epet.
Согласно опросу, проведенному в начале июня среди 1031 респондента, 39 процентов людей выключают все приборы в режиме ожидания. Еще 42% выключают некоторые приборы. При этом даже так называемые спящие устройства часто продолжают потреблять электроэнергию — это касается, например, телевизоров, приставок, игровых консолей или микроволновых печей.
«Большинство людей не подозревают, что за две недели работа пустого дома может обойтись в несколько сотен крон на энергии только из-за включенных электроприборов. Наибольший расход приходится на электрический бойлер, который сам по себе может потреблять более 200 крон. И это без того, чтобы кто-то вообще включал воду», — сообщил коммерческий директор epet Роман Шмид.
По его словам, типичное чешское домохозяйство за две недели отпуска может без необходимости потреблять до 110 кВтч электроэнергии, если оставить включенными такие приборы, как бойлер, кондиционер или Wi-Fi-роутер. Это соответствует сумме примерно 429 крон при средней цене 3,90 крон за кВтч.
Согласно опросу, люди часто недооценивают некоторые меры безопасности. Например, четыре из десяти домохозяйств, которые используют газ, перед отпуском не перекрывают главный вентиль. Между тем, эта мера может значительно снизить риск аварии в случае утечки. Более 70 процентов чехов, согласно результатам исследования, перед отпуском не проверяют состояние розеток, удлинителей или шнуров питания. Их возможное повреждение или перегрузка, по данным компании epet, в сочетании с включенным электроприбором может привести к перегреву или короткому замыканию.
Исследование также показало, что каждый восьмой чех выключает главный выключатель. Однако, по мнению экспертов, этот шаг может принести больше вреда, чем пользы, например, если перестанет работать сигнализация или испортится продукты, забытые в морозилке. «Целью не должно быть чрезмерное экономия любой ценой. Большинство людей оставляют холодильник или сигнализацию включенными совершенно обоснованно», — добавил Шмид.
Таким образом, среднее домохозяйство может потратить на двухнедельный отпуск сотни крон на электроэнергию. Кроме того, люди забывают о риске технических неисправностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Ipsos для энергетической компании epet.
Согласно опросу, проведенному в начале июня среди 1031 респондента, 39 процентов людей выключают все приборы в режиме ожидания. Еще 42% выключают некоторые приборы. При этом даже так называемые спящие устройства часто продолжают потреблять электроэнергию — это касается, например, телевизоров, приставок, игровых консолей или микроволновых печей.
«Большинство людей не подозревают, что за две недели работа пустого дома может обойтись в несколько сотен крон на энергии только из-за включенных электроприборов. Наибольший расход приходится на электрический бойлер, который сам по себе может потреблять более 200 крон. И это без того, чтобы кто-то вообще включал воду», — сообщил коммерческий директор epet Роман Шмид.
По его словам, типичное чешское домохозяйство за две недели отпуска может без необходимости потреблять до 110 кВтч электроэнергии, если оставить включенными такие приборы, как бойлер, кондиционер или Wi-Fi-роутер. Это соответствует сумме примерно 429 крон при средней цене 3,90 крон за кВтч.
Согласно опросу, люди часто недооценивают некоторые меры безопасности. Например, четыре из десяти домохозяйств, которые используют газ, перед отпуском не перекрывают главный вентиль. Между тем, эта мера может значительно снизить риск аварии в случае утечки. Более 70 процентов чехов, согласно результатам исследования, перед отпуском не проверяют состояние розеток, удлинителей или шнуров питания. Их возможное повреждение или перегрузка, по данным компании epet, в сочетании с включенным электроприбором может привести к перегреву или короткому замыканию.
Исследование также показало, что каждый восьмой чех выключает главный выключатель. Однако, по мнению экспертов, этот шаг может принести больше вреда, чем пользы, например, если перестанет работать сигнализация или испортится продукты, забытые в морозилке. «Целью не должно быть чрезмерное экономия любой ценой. Большинство людей оставляют холодильник или сигнализацию включенными совершенно обоснованно», — добавил Шмид.
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