Лучшим местом для жизни в Чехии является Южночешский край

Новости и статьи 19 июня 2025 15:00 286

Об этом свидетельствуют результаты сравнительного исследования «Место для жизни», проведенного агентством Datank, которые авторы представили сегодня в Праге. На втором месте в этом году оказался Краловеградецкий край, который в прошлом году был третьим, а на третьем месте — Злинский. В прошлом году он был четвертым. Исследование включает анализ данных и опрос жителей. По словам директора агентства Давида Павлата, агентство собирает данные для оценки регионов из 23 источников, которые аналитики сортируют, объединяют и оценивают. Частью исследования является также опрос удовлетворенности жителей, в котором приняли участие 1 600 респондентов. Опрошенные составили репрезентативную выборку из всех регионов республики. Данные агентство собрало в марте этого года.