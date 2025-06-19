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Лучшим местом для жизни в Чехии является Южночешский край
19 июня 2025
15:00
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Об этом свидетельствуют результаты сравнительного исследования «Место для жизни», проведенного агентством Datank, которые авторы представили сегодня в Праге. На втором месте в этом году оказался Краловеградецкий край, который в прошлом году был третьим, а на третьем месте — Злинский. В прошлом году он был четвертым. Исследование включает анализ данных и опрос жителей. По словам директора агентства Давида Павлата, агентство собирает данные для оценки регионов из 23 источников, которые аналитики сортируют, объединяют и оценивают. Частью исследования является также опрос удовлетворенности жителей, в котором приняли участие 1 600 респондентов. Опрошенные составили репрезентативную выборку из всех регионов республики. Данные агентство собрало в марте этого года.
Оценка регионов была разделена на 88 критериев в восьми категориях: безопасность, досуг и туризм, гражданское общество и толерантность, уход за детьми и образование, развитие инфраструктуры, работа, здравоохранение и социальные услуги, экология и окружающая среда.
Согласно исследованию, Южночешский край выделяется, например, количеством коек в социальных учреждениях, низким показателем дорожно-транспортных происшествий, выше среднего разнообразием построенных квартир и распространенностью гимназий.
На втором месте — Краловеградецкий край, где больше всего аптек. Радует, что там приходится мало учеников на одного учителя, выше среднего количество коек в больницах и ниже среднего уровень производства отходов.
Третье место занял Злинский край, который аналитики позитивно оценили за наименьшие классы начальных школ, небольшой объем коммунальных отходов, хорошую вместимость начальных художественных школ, выше среднего уровень раскрываемости преступлений и низкий уровень безработицы среди молодежи.
На последнее место подвинулся Устецкий край, а предпоследнее — Карловарский.
Столица, которая в последние два года занимала первое место, в этом году оказалась только седьмой. Согласно исследованию, основной проблемой города является безопасность. Прага имеет самый высокий показатель преступности на 1 000 жителей, самый низкий уровень раскрываемости преступлений и самую высокую статистику ДТП на 1 000 километров дорог. Проблемой является также доля зеленых насаждений в застроенной территории, цены на квартиры по отношению к заработной плате, количество мест в учреждениях социального обслуживания и количество детей в классе в начальной школе. Кроме того, разница в заработной плате мужчин и женщин на аналогичных должностях в столице самая высокая.
Рейтинг регионов:
- Южночешский край,
- Краловеградецкий край,
- Злинский край,
- Пльзеньский край,
- Пардубицкий край,
- Высочина,
- столица Прага,
- Оломоуцкий край,
- Южноморавский край,
- Либерецкий край,
- Среднечешский край,
- Моравско-Силезский край,
- Карловарский край,
- Устецкий край.
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