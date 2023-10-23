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Электронные книги на чешском бесплатно. Скачайте на этом сайте более 3000 книг

Анастасия Князева
24 октября 2023
16:30
14141
Классическая литература, сказки и даже комиксы! В настоящее время в открытом доступе находится 3 026 книг.
Муниципальная библиотека в Праге предлагает огромную коллекцию электронных книг. Их можно бесплатно не только просматривать онлайн, но и скачивать в привычных для вашего ридера или компьютера форматах: EPUB, PDF, PRC. 

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