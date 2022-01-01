Вузы Чехии и Словакии: осваиваем 6 профессий будущего

Для начала сориентируемся во времени. Сейчас на календаре 2022 год. Допустим, вы собираетесь поступать в университет в 2023 году. Обучение по программам бакалавриата длится три-четыре года. Продолжать ли повышать квалификацию в магистратуре и докторантуре, решает сам выпускник, это не всегда обязательно. Напомним, что освоение медицинских и юридических специальностей потребует минимум шесть-семь лет. Итого: профессия, которую вы получите, должна быть актуальной и востребованной в 2026-2030 гг.
Но есть сложность: современные технологии, а вместе с ними человеческие потребности и рынок труда меняются очень стремительно. По данным консалтинговой компании McKinsey, к 2030 году 9 % рабочей силы будет занято в профессиях, которые пока еще даже не существуют.
Как же в таком случае правильно выбрать специальность, спросите вы?
Предлагаем действовать следующим образом.
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Определите свои сильные и слабые стороны. Речь не только о том, хорошо ли вам дается математика или вы сильны в написании сочинений по литературе — проанализируйте свои soft skills. Умеете ли вы эффективно работать в команде? Насколько быстро способны найти решение в стрессовой ситуации? Достаточно ли вы креативны или предпочитаете ходить только по проторенным дорожкам (спойлер: на рынке труда будущего последнее ценить не будут)?
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Пройдите тестирование на профессиональную ориентацию. Его результаты могут стать отправной точкой для поиска будущей профессии. Допустим, вы узнали, что обладаете отличными аналитическими способностями, умеете работать с цифрами и схемами и при этом отлично налаживаете коммуникацию с разными людьми. Возможно, в будущем вы сможете стать менеджером по связи между людьми и роботами: переводить язык машин людям и наоборот.
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Изучите профессии, которые будут востребованы в будущем по мнению экспертов. Какая из них вам по душе? Вы чувствуете, что справились бы с ней? Что требуется для того, чтобы стать таким специалистом? Где, чему и у кого стоит учиться? Какую литературу прочитать?
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Проведите небольшое исследование и изучите, какие университеты предлагают нужные вам специальности. Если вы выбрали профессию, которая пока существует только в теории, ориентируйтесь на максимально похожие направления.
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Будьте готовы к тому, что вам придется освоить не одно, а несколько направлений. Профессии будущего чаще всего рождаются на стыке научных областей и требуют от специалиста гибкости и «мультижанровости». Однако в этом и заключается интерес и особая прелесть учебного процесса в XXI веке.
Куда идти учиться?
Приведем несколько примеров новейших профессий.
Специалист по долголетию и улучшению продуктивности
Приложения для тренировок и медитации, разнообразные трекеры полезных привычек, хирургические операции — современный человек пробует все, чтобы остановить время, продлить молодость, сохранить красоту и повысить собственную продуктивность.
Решить задачу помогает комплексный подход. Специалист должен уметь оценить физическое и психическое здоровье клиента, разработать детальные индивидуальные рекомендации в цифровом формате. Совета «спите по восемь часов и исключите сахар» недостаточно.
Что изучать: основой для профессии станет медицинское образование. Его может дополнить психотерапевтическая подготовка и программы, связанные с биотехнологиями.
Где изучать: Словацкий медицинский университет в Братиславе, Первый медицинский факультет Карлова университета в Праге.
Киберспортсмен
Некоторые компьютерные игры уже давно перешли из разряда развлечения для скучающих школьников в профессиональный спорт. Киберспортсмен должен обладать быстрой реакцией, уметь фокусироваться и абстрагироваться, моментально принимать решения, анализировать промахи и успехи. В случае игры в международной команде от киберспортсмена потребуется знание иностранного языка и коммуникативные навыки.
Что изучать: в университетах пока не ввели подобную специальность, поэтому подойдет все, что связано с компьютерными играми.
Где изучать: Чешский технический университет в Праге, Словацкий технический университет в Братиславе.
Дизайнер дополненной реальности
Помните фантастические фильмы, в которых супер-герой садится за руль супер-автомобиля, нажимает кнопку и разворачивает виртуальную панель с обозначением всех опасностей, светофоров и камер по дороге? В мире будущего дизайнер дополненной реальности будет создавать подобные программы. Они полезны не только в автомобильной индустрии, но и в сферах строительства, военных технологий, в здравоохранении и туризме.
Что изучать: и снова речь о компьютерных технологиях.
Где изучать: Чешский технический университет в Праге, Словацкий технический университет в Братиславе.
Эксперт по цифровым валютам
Нестабильность на политической арене влечет за собой серьезные экономические кризисы. Привычные доллар, евро, рубль, крона то и дело меняют свою ценность и теряют стабильность, поэтому все больше людей обращают внимание на криптовалюту.
Специалист по цифровым валютам должен уметь объяснить клиенту разницу между Bitcoin, Ethereum, Monero, посоветовать, как правильно копить, когда и во что стоит инвестировать.
Что изучать: любое взаимодействие с деньгами требует экономического образования и понимания, как работает финансовый рынок.
Где изучать: Высшая школа экономики в Праге, Экономический университет в Братиславе.
Веб-психотерапевт
Из-за активного использования социальных сетей и поглощения огромного количества информации (часто ненужной), психическое состояние современного человека оставляет желать лучшего.
Мы смотрим красивые картинки в Instagram и переживаем из-за несовершенства собственной жизни, читаем запоем новости в Telegram-каналах и впадаем то в тревогу, то в депрессию, смотрим бесконечные Stories и волнуемся, что не успели посмотреть все 350 роликов малознакомых людей. Результат: много часов перед голубым экраном и бонус — хроническая бессонница.
Веб-психотерапевт будет работать с расстройствами, связанными с использованием цифровых технологий. Одна из задач — создать программы, которые помогут отделить обычную жизнь от виртуальной и выстроить между ними здоровые границы.
Что изучать: если особенности некоторых цифровых технологий можно освоить в рамках курсов и мастер-классов, то психотерапия — а именно она лежит в основе данной профессии — потребует глубокого изучения.
Где изучать: Масариков университет в Брно, Университет Палацкого в Оломоуце, Университет Коменского в Братиславе.
Дата-журналист
Печатную журналистику постепенно вытесняет интернет-журналистика. Следующий этап: журналистам придется работать с BigData, то есть анализировать огромные объемы данных, выделять тенденции, прогнозировать ситуации и подкреплять свои выводы реальными примерами. Блокнота, ручки и ноутбука больше недостаточно: дата-журналист должен работать с инструментами аналитики, уметь наглядно представить информацию в виде схем и графиков. Таких гуманитарно-технических специалистов будут особенно ценить в банковской сфере, телекоммуникациях, торговле, медицине, строительстве — везде, где высок объем финансовых инвестиций, задействована большая аудитория и нет права на ошибку.
Что изучать: освоить математическую статистику и аналитические инструменты сложнее, чем научиться создавать классные тексты, поэтому в данном случае в основу профессии стоит вложить техническое образование. Гуманитарную составляющую можно «нарастить» следом.
Где изучать: Высшая школа экономики в Праге, Факультет социальных наук Карлова университета в Праге, Факультет математики, статистики и информатики в Университете Коменского в Братиславе.
На рынке труда будут вскоре востребованы:
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инфлюенсер (Stories-мейкер),
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архитектор клиентского опыта,
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аgile-менеджер поставок,
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телехирург,
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проектировщик эмоционального опыта в виртуальных развлечениях,
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экскурсовод по космическим маршрутам,
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стратег по построению социального рейтинга,
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коуч в новой реальности,
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генетический консультант,
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строительный эко-аналитик,
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специалист по переработке одежды,
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цифровой лингвист
… и многие другие.
А если я выберу не ту профессию?
В XX веке было так: если ты выучился на врача, то уже никем, кроме врача, ты, скорее всего, не будешь. XXI век раздвинул профессиональные горизонты почти до бесконечности. Теперь, какое бы первоначальное образование вы ни получили, оно может стать прекрасной базой для профессии, которую еще пока даже не придумали. Важно просто быть в курсе тенденций, не бояться осваивать новое и любить учиться.