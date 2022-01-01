Вузы Чехии и Словакии: осваиваем 6 профессий будущего

Времена, когда самой перспективной профессией считался исключительно зубной врач или инженер, прошли. И хотя старшее поколение продолжает то и дело комментировать несерьезность работы «в интернетах», жизнь молодого поколения плавно переходит в онлайн-режим. Что следует изучать в европейском университете, чтобы через пять-шесть лет быть востребованным специалистом? Разбираемся на примере вузов Чехии и Словакии.

Для начала сориентируемся во времени. Сейчас на календаре 2022 год. Допустим, вы собираетесь поступать в университет в 2023 году. Обучение по программам бакалавриата длится три-четыре года. Продолжать ли повышать квалификацию в магистратуре и докторантуре, решает сам выпускник, это не всегда обязательно. Напомним, что освоение медицинских и юридических специальностей потребует минимум шесть-семь лет. Итого: профессия, которую вы получите, должна быть актуальной и востребованной в 2026-2030 гг.

Но есть сложность: современные технологии, а вместе с ними человеческие потребности и рынок труда меняются очень стремительно. По данным консалтинговой компании McKinsey, к 2030 году 9 % рабочей силы будет занято в профессиях, которые пока еще даже не существуют.

Как же в таком случае правильно выбрать специальность, спросите вы?

Предлагаем действовать следующим образом.

Определите свои сильные и слабые стороны. Речь не только о том, хорошо ли вам дается математика или вы сильны в написании сочинений по литературе — проанализируйте свои soft skills. Умеете ли вы эффективно работать в команде? Насколько быстро способны найти решение в стрессовой ситуации? Достаточно ли вы креативны или предпочитаете ходить только по проторенным дорожкам (спойлер: на рынке труда будущего последнее ценить не будут)? Пройдите тестирование на профессиональную ориентацию. Его результаты могут стать отправной точкой для поиска будущей профессии. Допустим, вы узнали, что обладаете отличными аналитическими способностями, умеете работать с цифрами и схемами и при этом отлично налаживаете коммуникацию с разными людьми. Возможно, в будущем вы сможете стать менеджером по связи между людьми и роботами: переводить язык машин людям и наоборот. Изучите профессии, которые будут востребованы в будущем по мнению экспертов. Какая из них вам по душе? Вы чувствуете, что справились бы с ней? Что требуется для того, чтобы стать таким специалистом? Где, чему и у кого стоит учиться? Какую литературу прочитать? Проведите небольшое исследование и изучите, какие университеты предлагают нужные вам специальности. Если вы выбрали профессию, которая пока существует только в теории, ориентируйтесь на максимально похожие направления. Будьте готовы к тому, что вам придется освоить не одно, а несколько направлений. Профессии будущего чаще всего рождаются на стыке научных областей и требуют от специалиста гибкости и «мультижанровости». Однако в этом и заключается интерес и особая прелесть учебного процесса в XXI веке.

Куда идти учиться?

Приведем несколько примеров новейших профессий.

Специалист по долголетию и улучшению продуктивности

Приложения для тренировок и медитации, разнообразные трекеры полезных привычек, хирургические операции — современный человек пробует все, чтобы остановить время, продлить молодость, сохранить красоту и повысить собственную продуктивность.

Решить задачу помогает комплексный подход. Специалист должен уметь оценить физическое и психическое здоровье клиента, разработать детальные индивидуальные рекомендации в цифровом формате. Совета «спите по восемь часов и исключите сахар» недостаточно.

Что изучать: основой для профессии станет медицинское образование. Его может дополнить психотерапевтическая подготовка и программы, связанные с биотехнологиями.

Где изучать: Словацкий медицинский университет в Братиславе, Первый медицинский факультет Карлова университета в Праге.